Największe firmy nie zatrudniają specjalistów IT z Ukrainy. To zbyt duże ryzyko

Mimo że od wybuchu wojny w Ukrainie minęło już ponad siedem miesięcy, to rekrutacja specjalistów z IT nadal przysparza wiele trudności. Nadal istnieje wiele ryzyk związanych z takim przedsięwzięciem - mówi Kinga Marczak, general manager w HRS-IT, firmie specjalizującej się w rekrutacji i zatrudnianiu profesjonalistów z branży IT.

Rośnie liczba firm, które z chęcią zatrudniłyby programistów i innych specjalistów IT. Z raportu „Digital Economy and Society Index” wynika, że w Polsce brakuje około 50 tys. informatyków.

Kiedy pod koniec lutego Rosja zaatakowała Ukrainę, pojawiły się opinie, że Polska może stać się informatycznym hubem. Specjaliści IT, którzy będą uciekali przed wojną, w pierwszej kolejności dotrą bowiem do nas. To na razie jednak nie ma miejsca. Jak wynika z raportu EWL Group, zaledwie 1 proc. pracujących uchodźców stanowią specjaliści IT. W Polsce znaleźli oni pracę w swoim zawodzie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zaś rekrutacja specjalistów, którzy zostali w Ukrainie, nadal - nawet przy pracy zdalnej - przysparza wiele trudności. Szczególnie na początku wojny rzucały się one w oczy. Choć sytuacja się nieco poprawiła, to nadal jest wiele barier do pokonania przy rekrutacji specjalistów IT z Ukrainy.

- Na początku wojny mężczyźni nie mogli opuszczać kraju, a praca zdalna była utrudniona ze względu na niepewność bezpieczeństwa danych i problemy z dostępem do stabilnego łącza internetowego. Istniało ryzyko, że nawet jeśli uda się zrekrutować programistę, to w każdej chwili może zostać powołany do wojska i zniknąć z rynku pracy. To powodowało dużą niepewność w utrzymywaniu stabilnej działalności biznesu dla firm, dlatego niewielu decydowało się na zdalne zatrudnienie takiego pracownika - opowiada o realiach rekrutacji Kinga Marczak, general manager w HRS-IT, firmie specjalizującej się w rekrutacji i zatrudnianiu profesjonalistów z branży IT, m.in. ze wschodu.

Czytaj więcej: Rzeczywistość się zmieniła. W cenie jest to, czego nie umie robot

Jak dodaje, obecnie problemy związane z pracą zdalną w IT z Ukrainy nadal występują, ale sytuacja nieco się poprawiła. Relokacje i powoływanie do wojska dotyczą przede wszystkim osób mieszkających na wschodzie Ukrainy.

- Mężczyźni mieszkający bliżej granicy z Polską są znacznie rzadziej wzywani do służby, dlatego w przypadku zatrudnienia takiego pracownika ryzyko jest mniejsze. Poprawie uległo również bezpieczeństwo danych - uzupełnia.

Ryzyko zatrudniania specjalistów IT z Ukrainy nadal duże

Kinga Marczak przyznaje, że choć od wybuchu wojny minęło już ponad siedem miesięcy, to obecnie po specjalistów IT z Ukrainy sięgają głównie mniejsze firmy, poddostawcy rozwiązań IT, współpracujący z korporacjami, biorąc na siebie ewentualne problemy związane z nagłym zniknięciem pracownika z rynku. Największe firmy wciąż nie decydują się na takie kroki, oceniając je jako zbyt ryzykowne.

- Ukraińcy są otwarci na szukanie pracy w Polsce. Widzimy, że coraz częściej sami zwracają się do polskich firm, np. na LinkedIn, informując o gotowości do zatrudnienia. To przede wszystkim osoby na stanowiskach juniorskich i ze średnim doświadczeniem, niewielu jest wśród nich seniorów. Specjalizują się głównie w technologiach frontendowych, IT security - komentuje Kinga Marczak.

Czytaj więcej: Polska już nie jest informatycznym liderem. Nasza konkurencyjność spada

Jednak na korzyść ukraińskich specjalistów przemawiają kwestie finansowe. Jak podaje ekspertka z HRS-IT, od początku roku koszty działalności IT wzrosły o około 30 proc., dlatego firmy coraz intensywniej zaczynają szukać oszczędności.

- Również pod tym względem Ukraińcy stanowią łakomy kąsek dla polskich przedsiębiorstw. Choć nie można generalizować, że koszty ich pracy są niższe, to częściej są bardziej elastyczni podczas negocjacji stawek niż Polacy. To pozwala, mimo wzrostu kosztów działalności IT, utrzymać budżet zaplanowany na projekt - podsumowuje Kinga Marczak.

Dobra sytuacja branży IT w Ukrainie w czasie wojny

Branża IT była w ostatnich latach jednym z najprężniej rosnących sektorów ukraińskiej gospodarki. Według danych Narodowego Banku Ukrainy w latach 2019-2021 wartość eksportu usług IT wzrosła z 4,2 do 6,8 mld dol. W ubiegłym roku ta branża znajdowała się na szczycie listy eksporterów usług, generowała ponad 4 proc. całego PKB Ukrainy, zapłaciła 23,5 mld hrywien podatków i zatrudniała ok. 285 tys. specjalistów, co stanowi jeden z największych zasobów pracowników ICT wśród europejskich krajów rozwijających się. W ostatnich latach Ukraina stała się też przyczółkiem dla wielu zachodnich firm poszukujących wykwalifikowanych kadr, zwłaszcza w zakresie rozwoju oprogramowania i inżynierii.

Czytaj więcej: To jeden z nielicznych sektorów, które chcą zatrudniać. Pracownicy mogą spać spokojnie

Statystyki pokazują, że tego rozwoju nie zahamował nawet wybuch wojny. Pomimo rosyjskiej inwazji na ten kraj, stanu wojennego, mobilizacji oraz przymusowej relokacji firm i zespołów, ukraiński sektor IT odnotował eksport przewyższający ubiegły rok. W I kwartale br. jego wartość wyniosła 2 mld dol. (wobec 1,44 mld dol. w analogicznym okresie rok wcześniej), co oznacza 28-proc. wzrost rok do roku. Wzrost sektora był szczególnie silny w lutym 2022, osiągając najwyższy w historii poziom eksportu – 839 mln dol., czyli o 43 proc. więcej rok do roku (wobec 480 mln dol. w lutym ub.r.). W marcu, najtrudniejszym dotąd miesiącu wojny, branża IT utrzymała 96 proc. eksportu usług (522 mln dol., wobec 546 mln w marcu 2021 roku).

– Jeśli spojrzeć na liczby, inwazja Rosji miała niewielki wpływ na ukraiński sektor IT. Ukraińskie firmy nadal dostarczają usługi. Robią to m.in. z piwnic, bunkrów, ale też z biur w zachodniej Ukrainie, w Polsce albo innych krajach Europy – mówi agencji Newseria Andrew Wrobel, założyciel i partner Emerging Europe.