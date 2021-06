Najpierw zwalniali jak leci, teraz zatrudniają. Ale ludzie nie chcą już tam wracać

Hotelarstwo to branża, która mocno oberwała w czasie pandemii. Ci, którzy musieli redukować zatrudnienie, teraz szukają pracowników. A tych na rynku brakuje - z kilku powodów.

Obronną ręką z pandemii wyszły firmy z sektora HoReCa, które najszybciej dostosowały się do zaistniałej sytuacji. Część hoteli zakwalifikowała się na pomoc z tarczy antykryzysowej – dla wielu była to ostatnia deska ratunku.

– W początkowym okresie pandemii właściciele hoteli radzili sobie sami – na przykład przebranżowili się i zaczęli zajmować się cateringiem do szpitali, przedszkoli czy prywatnych żłobków. Inni organizowali spotkania dla mniejszej liczby osób, która była określona w rozporządzeniach. Finansowe wsparcie pozwoliło im przetrwać i załatać dziurę. Był pewien czas, kiedy zgłaszali się do mnie właściciele hoteli i zaznaczali w rozmowach, że będą w styczniu musieli zacząć szukać pracy, bo nie mają z czego żyć. Niedługo potem otrzymali dofinansowanie – z jego pomocą nie musieli zamykać biznesu – komentuje Liliana Swoboda, założycielka i właścicielka agencji Lepsza Praca.

Nie wszyscy pracodawcy decydowali się na zwolnienia w czasie pandemii. Oni są obecnie w lepszej sytuacji.

– Znam właścicieli, którzy rozmawiali z załogą o trudnej sytuacji. Pytali, czy są w stanie zejść ze swojej stawki na kilka miesięcy, bo dzięki temu firma może przetrwać. Jeżeli takie rozmowy miały miejsce, pracownicy wiedzieli, na czym stoją, to obyło się bez zwolnień – ocenia Swoboda.

Nie wszystkim jednak udało się uniknąć redukcji zatrudnienia. Warto przytoczyć dane GUS, według których w 2020 r. przedsiębiorcy z sektora gastronomii i zakwaterowania zlikwidowali 24,1 tys. miejsc pracy, a utworzyli ich 18,8 tys. Z rynku – w wielu przypadkach bezpowrotnie – zniknęło 5,3 tys. etatów.

Wraz z nimi zniknęli także pracownicy, którzy zaczęli się przebranżawiać i szukać zajęcia w innych gałęziach gospodarki. Jak wynika z danych Grupy Progres, liczba kandydatów do pracy w przemyśle produkcyjnym, logistyce czy handlu i pochodzących z branży HoReCa zwiększyła się o ponad 20 proc.

– Jest sporo kandydatów, którzy do tej pory byli zatrudnieni właśnie w tym sektorze. Z naszych danych wynika, że ta grupa wzrosła o ponad 20 proc. Wiedzą oni bowiem, że etat, w swojej macierzystej branży, mogą znaleźć nieprędko. Nawet jeśli – w najbliższym czasie – obostrzenia zostaną zniesione, to nadwyrężona kondycja finansowa restauracji czy hoteli nie pozwoli na nagłe rozbudowanie kadry, a raczej wymusi optymalizację zatrudnienia oraz ostrożne planowanie nowych etatów. Ta sytuacja, na wielu pracownikach, wymusiła zmianę branży i wiele wskazuje na to, że może czekać nas kolejny wzrost liczby osób zmieniających zawód i bezpowrotnie odchodzących z branży gastronomicznej i hotelarskiej – mówi Cezary Maciołek, prezes Grupy Progres.

W podobnym tonie wypowiada się Liliana Swoboda. Jak zauważa, pracodawcy zazwyczaj informowali o ciężkiej sytuacji pracowników, jednocześnie dając im wyraźny sygnał, by szukali innego zajęcia.

– Pracę można było znaleźć - było ssanie na rynku w usługach kurierskich, firmach handlowych czy e-commerce. Ci, którzy przebranżowili się, nie chcą wracać, ponieważ zobaczyli, jak bardzo praca w gastronomii jest niestabilna. Nie wiedzą również, co wydarzy się w październiku – wyjaśnia Liliana Swoboda.

Rekrutacja to prawdziwe wyzwanie

Ci, którzy byli zmuszeni do zwolnień, muszą teraz kompletować załogę od nowa, co nie jest łatwym zadaniem. Michał Czernek, business development manager w The Adecco Group, szacuje, że 20 500 ofert w Polsce dotyczy branży hotelarsko-cateringowej. To pokazuje, jak olbrzymie potrzeby są w tym - wciąż niepewnym swojej przyszłości - sektorze.

– Podobnie jak w gastronomii, tutaj również potrzeby koncentrują się wokół żywienia gości w hotelach; brakuje blisko 2 tys. pracowników kuchni, nie licząc kelnerów i kelnerek, których potrzeba kolejne 750. Poszukuje się też 160 barmanów, a także serwisu pokojowego - ponad 250 osób – wylicza Michał Czernek.

Braki kadrowe nawarstwiają się, ponieważ hotelarstwo w dużej mierze poszukuje tych samych pracowników, co gastronomia. Ponadto wiele osób w czasie pandemii przebranżowiło się.

– Wykwalifikowani kucharze pracują w firmach cateringowych, a pracownicy o niższych kwalifikacjach pracują jako kierowcy, w magazynach czy na produkcji, zwłaszcza w branżach, którym pandemia nie zaszkodziła, a czasem wręcz pomogła – komentuje Michał Czernek.

Również dane OLX potwierdzają, że w branży hotelarskiej mamy ogromny popyt na pracowników. Według danych serwisu w tym momencie w całym kraju jest ok. 2 tys. ofert pracy. Większość z nich to oferty na stanowisko obsługi hotelowej. Mniej niż 100 ofert kierowanych jest do osób od zarządzania hotelami. Dla porównania, w maju 2020 r. ofert pracy w hotelarstwie było mniej niż pół tysiąca.

Najwięcej ofert jest w Zachodniopomorskiem - ok. 500. Na drugim miejscu znalazło się woj. pomorskie - ok. 300, a na trzecim Dolny Śląsk - ok. 250 ogłoszeń.

– Branża hotelarska jest jedną z tych, które najmocniej odczuły skutki pandemii. Nie wszystkie miejsca wznowiły już działalność po luzowaniu obostrzeń. W okresie wakacyjnym możliwe będzie funkcjonowanie hoteli przy 75-procentowym obłożeniu, więc nadal nie będzie to pełny zakres. Ofert pracy w branży stopniowo zaczyna przybywać. Obecnie na OLX Praca w kategorii hotelarstwo mamy ponad 2 tysiące ogłoszeń. Głównie dotyczą one obsługi hotelowej i zarządzania – wyjaśnia Paweł Świderski, head of jobs w OLX.

– Hotele to również restauracje, kawiarnie i bary, a to właśnie tam brakuje pracowników najbardziej. W całej gastronomii widzimy ogromny deficyt pracowników na stanowiska kucharzy, kelnerów i barmanów. Być może jesienią sytuacja ulegnie poprawie, gdy będzie stabilniej i ludzie nie bojąc się ponownej utraty zatrudnienia, zaczną powoli wracać do pracy w branży, a inni, niezwiązani do tej pory z pracą w hotelach, będą chętniej aplikować – dodaje Świderski.

Warto również dodać, że hotelarstwo nie jest już wymarzonym kierunkiem pracy dorywczej i sezonowej i - co wyjątkowo boleśnie pokazała pandemia - nie jest to sektor z pewnym zatrudnieniem.

– Młodzi ludzie nie wykazują przesadnej chęci do prac dorywczych. Trochę przyzwyczaili się do życia w czasie pandemii, często nie wrócili do dużych miast na studia. Nie ma ich na miejscu i trudno jest wśród nich rekrutować. Inna sprawa to stała fluktuacja pracowników: gastronomia zwalniała, a zatrudniała branża e-commerce, firmy kurierskie czy przemysł. Jeśli ktoś raz zdecydował się na zmianę branży, to czy będzie mieć ochotę na powrót? To wątpliwe, bo branże dopiero co odmrożone nie będą oferowały wysokich wynagrodzeń. Można więc spodziewać się sporych trudności, ale nie brakuje też pozytywnych sygnałów. Wiele osób czeka na powrót do pracy w hotelu czy kawiarni, z którą związani byli w przeszłości – mówi Anna Sudolska, członek zarządu IDEA HR Group.