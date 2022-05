Najpierw szukali kobiet, teraz szukają 50-latków

Spółka Gdańskie Tramwaje i Autobusy rozpoczęła kampanię "Pracuj z nami 50+". Ma ona zachęcić osoby po 50. roku życia, by zostały kierowcami autobusów miejskich w Gdańsku.

Plakat akcji spółki Gdańskie Tramwaje i Autobusy (Fot. GAiT)

W zeszłym roku spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ruszyła z kampanią „Kobieca strona GAiT. Pracuj z nami!”, adresowaną do kobiet, które chciałyby zostać motorniczymi lub kierowcami autobusów miejskich. Jakie są tego efekty? W ciągu niespełna roku do załogi GAiT dołączyło 29 kobiet. I ciągle dołączają kolejne.

Teraz spółka GAiT do współpracy zaprasza także osoby w wieku „50 plus”, które chcą zostać kierowcami autobusów miejskich. W spółce pracuje wielu kierowców i motorniczych w wieku 50 lat i powyżej, ale grupę tę stanowią głównie wieloletni pracownicy.

„Świetnie wykonują swoją pracę, podobnie jak ich koledzy i koleżanki, którzy decyzję o zostaniu kierowcą czy motorniczym podjęli w dojrzałym wieku. I co ważne, praca ta daje im satysfakcję. Wciąż jednak osób w wieku „50 plus”, które decydują się zostać prowadzącymi pojazdy komunikacji miejskiej, jest niewiele” – pisze spółka w swym komunikacie na ten temat.

– Zachęceni efektami naszej kampanii adresowanej do pań, postanowiliśmy wystosować podobne zaproszenie do współpracy do pań i panów w wieku „50 plus” - mówi prezes GAiT Maciej Lisicki. - Czyli do grupy, której również dotyczą pewne mity i stereotypy. A kierujemy do nich to zaproszenie, ponieważ wiemy jak wartościowymi pracownikami są i jak duży mają potencjał.

Firma jest otwarta nawet na tych, którzy nie mają odpowiednich uprawnień. Proponuje im bezpłatny kurs na kierowcę autobusu. Władze spółki zapewniają, że powodem tej akcji nie są braki kadrowe. - Sytuacja kadrowa w naszej spółce jest stabilna – mówi prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów. - Jednak uwzględniając naturalną rotację, w tym przejścia na emerytury, planujemy zatrudnić w tym roku jeszcze około 20 nowych kierowców.

