Najpierw Berlin, teraz Warszawa. Snowflake rekrutuje w Polsce

Snowflake - firma oferująca zintegrowaną platformę zarządzania danymi - uruchomiła w Warszawie centrum inżynieryjne, stanowiące technologiczne zaplecze dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie trwają procesy rekrutacyjne na ponad 20 stanowisk.





Praca Snowflake: Poszukiwani programiści, specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa i ds. rozwiązań chmurowych oraz menedżerzy produktu (fot. shutterstock)

Warszawa została wybrana jako kolejna - po Berlinie - lokalizacja dla biura inżynieryjnego Snowflake w Europie

Firma poszukuje programistów, specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa i ds. rozwiązań chmurowych oraz menedżerów produktu.

W gronie ponad 4 tys. globalnych klientów Snowflake znajdują się Żabka, Western Union, Kraft Heinz, Adobe oraz Allianz Benelux.

Warszawa została wybrana jako kolejna - po Berlinie - lokalizacja dla biura inżynieryjnego Snowflake w Europie. To druga tego typu jednostka firmy na kontynencie i piąta na świecie. Na czele polskiego oddziału stoi Grzegorz Kapusta. Obecnie trwają procesy rekrutacyjne na ponad 20 stanowisk. Poszukiwani są m.in. programiści, specjaliści cyberbezpieczeństwa i ds. rozwiązań chmurowych oraz menedżerowie produktu.

Polskie firmy coraz chętniej zwracają się ku przetwarzaniu danych w chmurze. Choć według szacunków Eurostatu, w 2020 roku w Polsce z technologii cloud computing korzystało zaledwie co czwarte przedsiębiorstwo (24 proc.), to liczba ta uległa podwojeniu w porównaniu z rokiem 2018.

Pandemia COVID-19 przyspieszyła transformację cyfrową. Aż 26 proc. firm w kraju w ciągu najbliższych 12-18 miesięcy planuje wdrożyć w swoich organizacjach rozwiązania chmurowe. Te, które już przeprowadziły migrację do chmury publicznej, zwracają uwagę na szereg benefitów, ze skalowalnością i elastycznością infrastruktury na czele.

Grzegorz Kapusta (fot. mat. pras.)

- Dane to złoto cyfrowego świata. Stanowią obecnie jedno z kluczowych aktywów każdego przedsiębiorstwa. Sprawne wykorzystanie mocy danych dotyczących preferencji klientów, działalności operacyjnej i szeregu procesów biznesowych pozwala budować przewagę we wszystkich branżach. Snowflake wykorzystał moc chmury obliczeniowej do stworzenia Data Cloud - platformy, która aktywizuje dane, przekształcając je w realne wskazania dla osób podejmujących decyzje - wyjaśnia Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake.

Charakter rozwiązania oferowanego przez Snowflake polega na likwidacji silosów danych i zastąpieniu ich znajdującą się na pojedynczej platformie chmurą publiczną, w której mogą być przechowywane wszystkie, zarówno ustrukturyzowane, jak i częściowo ustrukturyzowane dane z całej organizacji. W efekcie są one łatwo dostępne dla szerokiego grona odbiorców w ramach firmy, a także poza nią - o ile organizacja zdecyduje się na udostępnienie ich osobom trzecim w ramach jednego wielkiego ekosystemu Chmury Danych. Czytaj więcej: Płacą 15 tys. miesięcznie i nie patrzą na doświadczenie. Ludzi ciągle brak -Tworzymy w Polsce rozbudowane centrum badań i rozwoju. Już dziś mamy na pokładzie ponad sześćdziesięcioro specjalistów, lecz wciąż poszukujemy nowych osób. Naszym celem jest ambitny rozwój w regionie poprzez rozpowszechnianie inteligentnych technologii chmurowych. Chcemy, aby Polska znalazła się w gronie liderów rozwiązań z tego zakresu - opowiada Grzegorz Kapusta. Historia Snowflake sięga roku 2012, kiedy Thierry Cruanes i Benoit Dageville założyli działalność. Ich celem było stworzenie platformy umożliwiającej łatwe ujednolicanie, integrowanie i analizowanie danych oraz ich bezpieczne udostępnianie na masową skalę. Snowflake, w ramach jednej platformy, oferuje klientom usługi z zakresu inżynierii danych, jezior danych, hurtowni danych, nauki o danych, udostępniania danych oraz aplikacji opartych na danych. Z firmą współpracują setki partnerów technologicznych, którzy integrują swoje rozwiązania ze Snowflake, oraz setki dostawców, tworzących jeden ekosystem Chmury Danych. Snowflake działa w trzech najważniejszych chmurach publicznych, a klienci mają możliwość wyboru dostawcy spośród Google Cloud Platform, Amazon Web Services oraz Microsoft Azure. Wśród klientów Snowflake są m.in. takie firmy jak Western Union, Kraft Heinz, Allianz Benelux, Adobe czy Instacart. Jednym z polskich klientów Snowflake jest Żabka.

