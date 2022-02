Najlepsi zgarniają ponad 20 tysięcy miesięcznie. W tej branży nie trzeba być programistą

Dynamiczny rozwój branży gamingu to wzmożone poszukiwania specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie gier, w tym przede wszystkim programistów. Ci ze znajomością najpopularniejszych języków programowania w gamedevie mogli w styczniu 2022 liczyć na zarobki nawet około 21 tys. zł netto.

Z badań światowego rynku wynika, że w 2021 roku wartość branży gier wyniosła ponad 172 mld dolarów. Zgodnie z przewidywaniami w roku 2027 przekroczy 314 mld dolarów. Wzrost przychodów w sektorze utrzymuje się także w Polsce. W 2020 roku polscy twórcy gier wygenerowali przychód o wartości blisko 1 mld euro. Dynamiczny rozwój branży gamingu to wzmożone poszukiwania specjalistów odpowiedzialnych za tworzenie gier, w tym przede wszystkim programistów.

Z wyliczeń firmy rekrutacyjnej Devire wynika, że w 2021 roku na rynku gier zaobserwowano ok. 7-proc. wzrost zatrudnienia rok do roku.

Podobne wnioski płyną z raportu "Kondycja Polskiej Branży Gier 2020" przygotowanego przez Krakowski Park Technologiczny oraz Polish Gamers Observatory, z którego wynika, że zdecydowana większość (72 proc.) firm ma zamiar poszerzyć kadrę w najbliższym czasie.

Potwierdzają to przedstawiciele branży.

- W mojej opinii trudno jest znaleźć w środowisku gamedev ekspertów w mało popularnych specjalizacjach. Mam tu na myśli np. animatorów, technical specjalistów, level designerów. Tak naprawdę w każdej gałęzi gamedev znalezienie osób z ponadprzeciętnymi umiejętnościami nie jest łatwym zadaniem – mówi Paweł Kozakowski, prezes Woodland Games.

W ciągu ostatnich kilku lat odnotowano dynamiczny rozwój i wzrost wartości branży gier na świecie. Zatrudnienie w niej znajdują specjaliści wielu dziedzin, zajmujących m.in. projektowaniem, inżynierią dźwięku, scenariuszami, ale przede wszystkim także programowaniem.

Juris Krikis – ekspert z szwedzkiej firmy Evolution – wymienia technologie najczęściej wykorzystywane do ich programowania i podpowiada, od których warto zacząć swoją przygodę w tej branży.

- Jednym z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych do programowania gier na różne platformy jest C++. Jednak ze względu na swoją specyfikę, dużo łatwiej przyswaja się go, znając już inną technologię. Stąd dla początkujących pragnących wkroczyć do branży najlepszym rozwiązaniem będzie m.in. C#, JavaScript oraz Java – wszechstronna, popularna, umożliwiająca łatwe pisanie, debugowanie i kompilację kodu. W przypadku gier wyłącznie na urządzenia mobilne, popularny jest przede wszystkim Swift i Android. Ci, którzy mogą pochwalić się znajomością którejś z powyższych technologii, mogą śmiało próbować swoich sił w tworzeniu gier przy pomocy silników takich jak np. Unity czy wykorzystywany przez nas Unreal – wyjaśnia Juris Krikis.

fot. Shutterstock

Java, Swift, C#

Które technologie są najlepiej opłacane? Jak wynika z danych za styczeń 2022 płynących z portalu No Fluff Jobs, na miejscu pierwszym uplasowała się Java. Mediana górnych i dolnych widełek wynagrodzeń netto + VAT dla znających tę technologię w przypadku umowy B2B wyniosła 16-21,8 tys. zł, a umowy o pracę w kwotach brutto – 12-17,5 tys. zł.

Na miejscu drugim uplasował się Swift z zarobkami w granicach 15-21 tys. zł na B2B oraz 13-17 tys. zł na umowę o pracę, na trzecim zaś C# – 14,7-20,2 tys. zł na B2B i 12,5-19,3 tys. zł na umowę o pracę. Specjaliści od Androida mogli liczyć na wynagrodzenia w granicach 14,3-20 tys. zł na B2B oraz 12,2-17 tys. zł na umowę o pracę, a ci od C++ na niewiele niższe – między 14 a 20 tys. na B2B i 12-17 tys. zł na umowę o pracę. Z kolei w przypadku JavaScriptu, kształtowały się one w granicach 13-18,9 tys. zł na B2B i 12-17 tys. na umowę o pracę.

- Branża gamingu, także online, nieustannie rośnie, ewoluuje, łączy się z innymi technologiami, jak np. VR, zapewniając nowy wymiar rozrywki. Bycie jej częścią jest naprawdę fascynujące i daje ogromną satysfakcję – dodaje Kirkis. - Sama sfera online w ostatnim czasie stała się ludziom bliższa niż kiedykolwiek dotąd - na całym świecie mamy już ponad 5 miliardów internautów. W związku z tym przeniosła się do niej również branża rozrywki, warta już 183 miliardy dolarów, a szacuje się, że w 2027 osiągnie wartość nawet 652,5 miliarda dolarów. To pokazuje, jak ogromna jest jej skala i jak rośnie jej znaczenie.

Kto ma szansę na pracę?

Na szansę zatrudnienia w branży gier w największym stopniu wpływają posiadane umiejętności - odpowiedź ta uzyskała aż 74 proc. wskazań ankietowanych biorących udział w badaniu „Kondycja polskiej branży gier 2020”. Ważna jest także rozmowa kwalifikacyjna (41 proc. wskazań), która często wiąże się z koniecznością wykonania zadania testowego podczas rekrutacji (31 proc.).

fot. Pixabay

Istotne są także dokonania poświadczające umiejętności praktyczne kandydatów, czego mogą dowodzić portfolio (38 proc.), doświadczenie w branży (35 proc.) lub ukończona czy wydana już gra (26 proc.). Nie bez znaczenia pozostają oczekiwania finansowe (24 proc.).

Autorzy raportu zwracają uwagę, że niski odsetek odpowiedzi na takie czynniki jak doświadczenie poza branżą (5 proc.), dokumenty aplikacyjne (2 proc.) czy ogólny poziom wykształcenia (2 proc.) potwierdza, że dla badanych producentów nie liczą się wiedza i kompetencje niezwiązane z procesem produkcji gier.