Na tak napisaną ofertę pracy mało kto odpowie. Większość firm wciąż jest na to głucha

Kandydaci wiedzą, czego chcą. To wymusza na firmach, aby przyłożyły się do napisania oferty o pracę (Fot. Shutterstock)

Zapotrzebowanie na nowych pracowników od miesięcy jest na rekordowo wysokim poziomie. Już 2021 rok był wyjątkowy pod względem liczby ofert pracy zamieszczonych na Pracuj.pl, a mimo to kolejne miesiące 2022 roku przynoszą wzrosty. W maju 2022 zamieszczono aż 98 545 ogłoszeń – o 18 proc. więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku.

Jak do tych liczb podchodzą kandydaci? Blisko 4 na 10 Polaków badanych przez Pracuj.pl potwierdza, że obecnie mają większy wybór ofert i łatwiej jest im wybrać pracę, o którą chcą się starać, niż jeszcze 2-3 lata temu. Jednocześnie mniejsza, ale znacząca grupa ma przeciwne zdanie – wyraża je 30 proc. respondentów. W części branż mimo wszystko wzrost zapotrzebowania na kandydatów jest szybszy niż wzrost aktywności rekrutacyjnej specjalistów.

Tym ważniejsze jest prowadzenie przez pracodawców przyjaznego, sprawnego procesu rekrutacji i konstruowanie ofert pracy, które będą trafiały w "gusta" osób szukających nowego miejsca pracy. Jak bowiem wskazuje badanie Pracuj.pl „Nowe oblicza pracy”, obie te kwestie mają bardzo istotny wpływ na decyzje kandydatów. A pracodawcy mają wiele do nadrobienia.

Wyniki raportu pokazują, że wśród kandydatów widoczna jest tendencja do bardziej selektywnego podejścia do aplikacji o pracę. 47 proc. badanych uważa, że lepiej jest przesłać swoje CV do maksymalnie kilku wybranych pracodawców niż do wielu naraz. Popularność tej postawy rośnie wraz z wiekiem. Starsi kandydaci bardziej selektywnie dobierają oferty, na które chcą aplikować. Młodzi aplikujący nieco częściej od pozostałych starają się o pracę w wielu miejscach naraz.

Wśród osób szukających pracy widać także większą wagę przykładaną do personalizacji swojego życiorysu zawodowego. 57 proc. Polaków badanych przez Pracuj.pl deklaruje, że przygotowując swoje CV, starają się je każdorazowo dopasować do potrzeb konkretnego pracodawcy czy treści oferty. Taka forma zaangażowania w personalizację rośnie wraz z wiekiem. Co do zasady w im późniejszym wieku Polacy podchodzą do zmiany pracy, tym bardziej starają się podchodzić do tego procesu w przemyślany sposób.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie skonstruowanie ogłoszenia o pracę. Kandydaci częściej niż jeszcze kilka lat temu zwracają uwagę na prezentowane w nim szczegóły, decydujące o przesłaniu bądź nie CV do pracodawcy.

- Polacy coraz częściej w bardziej przemyślany sposób podchodzą do decyzji o wysłaniu CV. Są też bardziej świadomi jakości i treści ogłoszeń o pracę. Od pracodawcy wymagają bardzo konkretnych informacji zamieszczonych w ofercie: danych opisujących specyfikę stanowiska, przyszłych obowiązków, widełek wynagrodzeń, jak i zrozumiałego procesu rekrutacji. Dlatego tak ważne jest, by prowadzić transparentną komunikację z kandydatami już od momentu publikacji ogłoszenia o pracę

- komentuje Anna Hołdyńska, ekspertka ds. projektowania treści w Grupie Pracuj.

Jak dodaje, kiedy osoba szukająca pracy wybiera między kilkoma podobnymi ofertami, decydować zaczynają detale. Jasno opisane zadania, wymagane umiejętności czy widełki płacowe potrafią zdecydować o wysłaniu bądź nie swojego CV. Choć zawsze część aplikacji kandydatów będzie przypadkowa lub nieprzemyślana, trudno dziś liczyć na to, że dobry kandydat odpowie na ofertę pracy przygotowaną na dużym poziomie ogólności.

Widełki wynagrodzeń w ofercie

To, czego najbardziej brakuje kandydatom do pracy w ogłoszeniu, to informacja o wynagrodzeniu. Udział tego typu ogłoszeń systematycznie rośnie, co nie umyka uwadze kandydatów. Mimo to większość firm wciąż nie prezentuje widełek zarobków na etapie oferty, zachowując tę informację na kolejne etapy rekrutacji.

Wiedząc o tym, że właśnie tej informacji oczekują kandydaci, postawa firm może dziwić. Bowiem prawie 40 proc. badanych oczekuje, że poznają oferowane wynagrodzenie przed odbyciem rozmowy kwalifikacyjnej. 7 na 10 kandydatów czuje się bardziej zachęconych do aplikowania na ofertę, w której podane są widełki płacowe, niż na tę, w której nie ma podanej pensji.

- Warto zestawić te dane z deklaracjami wielu pracodawców, wskazującymi na trudności z rekrutacją odpowiednich pracowników. Nie sposób nie zauważyć, że unikanie prezentacji widełek zarobków w tym kontekście jest równoznaczne z dodatkowym zawężeniem grona zainteresowanych kandydatów. Do tego dochodzi kwestia efektywności działań HR. Kandydat, dla którego wynagrodzenie okaże się nieatrakcyjne, i tak zrezygnuje z oferty, ale na dalszym etapie, angażując tym samym czas swój i rekrutera na nieudaną rekrutację. Dlatego nie warto się obawiać otwartości w kwestii płac w ogłoszeniu - mówi Konstancja Zyzik, ekspertka ds. rekrutacji i rozwoju talentów w Grupie Pracuj.

Drugi problem, na jaki wskazują kandydaci aplikujący do nowej firmy, to zagmatwany, czasochłonny obowiązek wypełniania formularzy. Prawie połowa kandydatów (47 proc.) wskazuje na to, że zniechęcają się oni do aplikowania na stanowisko, gdy dodatkowo proces składania dokumentów jest zbyt długi, np. związany z dodatkowymi formularzami, skomplikowanymi formalnościami, wieloma etapami przesyłania CV.

Feedback ważny dla kandydatów

Z badania Pracuj.pl wynika też, że pracodawcy powinni częściej odpowiadać na przesyłane CV, nawet jeśli mieliby poinformować o odpadnięciu kandydata na jakimś etapie. Tak twierdzi 80 proc. Polaków.

- Otrzymanie takiej informacji jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala na bardziej efektywne działania osób szukających pracy i kontynuację przeglądania ofert. Dodatkowo zdarza się, że kandydat odbył już rozmowę wstępną i czeka na odpowiedź rekrutera odnośnie wyników czy nawet zaproszenia do kolejnego etapu, a ta odpowiedź nigdy nie nadchodzi - tłumaczą eksperci Pracuj.pl.

Co więcej, 79 proc. Polaków uważa, że niezależnie od tego, czy ich kandydatura od momentu wysłania CV jest rozpatrywana, czy odrzucona, to rekruter przez tydzień powinien wiedzieć, co dalej z jego kandydaturą. Jednak już czekanie na decyzję ponad dwa tygodnie spotyka się ze sprzeciwem prawie połowy kandydatów (48 proc.). W przypadku rekrutacji trwającej powyżej miesiąca niezadowolenie wyraziłoby aż 81 proc. respondentów.

- Kandydaci coraz częściej oczekują, że pracodawca będzie postępował wobec nich jak marki konsumenckie wobec klientów. Liczy się szybkość reakcji, personalizacja, poświęcona uwaga. Dlatego tak ważny jest kontakt ze wszystkimi kandydatami, także tymi, którzy nie przejdą z powodzeniem rekrutacji. Drugą kwestią jest szybkość procesów rekrutacyjnych. Kandydaci nie chcą zbyt długo czekać na odpowiedź, już dwa tygodnie wydają się dla nich zbyt długim czasem. Jeśli stan oczekiwania się przedłuża, chcą wiedzieć, z czego to opóźnienie wynika. Responsywność ze strony rekrutera świadczy o zaangażowaniu firmy i zainteresowaniu pracownikiem - zauważa Konstancja Zyzik.