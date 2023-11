Na rynku pracy wreszcie coś drgnęło. Czekaliśmy na to ponad rok

Aż 2/3 kategorii w OLX Praca było na plusie w ujęciu rok do roku (Fot. Anastasiia Krutota/Unsplash)

Po 16 miesiącach rynek pracy wreszcie zaczął się regenerować. Z danych OLX Praca wynika, ze październik był pierwszym miesiącem od niespełna półtora roku, w którym liczba ofert pracy w ujęciu rok do roku zaczęła rosnąć.

- Zazwyczaj ten miesiąc notuje około 10-proc. spadek względem września. W tym roku był wyraźnie mniejszy i wyniósł tylko -2 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca. Deflacja producencka, jednocyfrowe odczyty inflacji konsumenckiej, dwie obniżki stóp procentowych mogą być przesłankami do tego, dlaczego pracodawcy zwiększyli swoją aktywność rekrutacyjną w ujęciu rok do roku - wylicza Konrad Grygo, analityk biznesowy OLX Praca.

Jak wynika z danych OLX Praca, październik był pierwszym miesiącem od niespełna półtora roku, w którym liczba ofert pracy w ujęciu rok do roku zaczęła rosnąć. O ile wzrost w stosunku do ubiegłego roku wyniósł optymistyczne 7 proc., o tyle aktywność pracodawców nadal pozostaje niższa niż dwa lata temu (-4 proc.).

Na poprawę nastrojów gospodarczych czekali zwłaszcza pracodawcy z segmentu blue collar (niebieskie kołnierzyki, czyli pracownicy fizyczni). To oni przyczynili się do wzrostu liczby ogłoszeń o pracę.

Warto jednak podkreślić, że w sumie aż 2/3 kategorii w OLX Praca było na plusie w ujęciu rok do roku. Największe przyrosty widoczne są w branżach: HoReCa (hotelarstwo +8 proc., gastronomia +13 proc.), logistyce (prace magazynowe + 16 proc. vs. +1 proc. we wrześniu), a także w retailu (wykładanie i ekspozycja towaru +6 proc.).

Z rezerwą do rynkowych nastrojów podchodzą jeszcze pracodawcy w segmencie grey collar (pracownicy niesklasyfikowani jako umysłowi lub fizyczni). Ich zachowawcze podejście widoczne jest m.in. w kategorii obsługa klienta i call center (-16 proc. w ujęciu rok do roku).

Podobnie, bo od 13 miesięcy spadki liczby ofert widoczne są w finansach i księgowości, jednak październik przyniósł wyhamowanie z -15 proc. jeszcze we wrześniu do -6 proc.

Ograniczona chłonność w branży IT utrzymuje się natomiast od 15 miesięcy, w minionym miesiącu zanotowała najmocniejszy spadek, aż o 1/3 ofert względem tego samego okresu rok temu.

Wśród najpopularniejszych ogłoszeń o pracę w październiku znalazły się:

ankieter (kategoria Badania i rozwój) - 3,6 tys. odpowiedzi (płatne ankiety, zdalne wypełnianie ankiet, praca zdalna)

copywriter (kategoria Marketing i PR) - 2,8 tys. odpowiedzi (tworzenie opisów produktów w sklepie internetowym z odzieżą)

tester aplikacji i stron (kategoria IT / Telekomunikacja) - 2,1 tys. odpowiedzi

Liczba kandydatów nadal rośnie. Polacy wciąż szukają pracy dodatkowej

Pomimo poprawy wskaźników koniunktury raportowanych przez GUS nie spada liczba aplikacji o pracę i dalej widoczne jest spore zainteresowanie kandydatów znalezieniem zarówno nowego, jak i dodatkowego zajęcia.

Poszukujących pracy dorywczej przybyło o 3 proc. w ujęciu rok do roku oraz o 5 proc. miesiąc do miesiąca. Na biurkach rekruterów pojawiło się o 11 proc. więcej aplikacji (w ujęciu rocznym), a w ujęciu nominalnym liczba ta przekroczyła 1,2 miliona. Blisko co 3 aplikacja złożona w październiku dotyczyła pracy dodatkowej lub sezonowej.

Najwięcej ofert pracy dodatkowej znaleźć można jako pracownik sklepu lub w gastronomii - w październiku dostępnych było blisko 9 tysięcy miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin. Warto jednak pamiętać, że w przypadku tych dwóch kategorii pracodawcy najczęściej oferują zatrudnienie pełnoetatowe (ponad 80 proc. wszystkich ogłoszeń).

Bardziej elastyczną formą współpracy charakteryzują się takie branże jak: edukacja, sprzątanie, opieka, w których nawet połowa ofert przewiduje zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin.

