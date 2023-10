Na rynku pracy stabilnie, ale Polacy i tak decydują się na emigrację

Od października do końca grudnia 2023 r. 33 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie, 16 proc. prognozuje redukcję miejsc pracy, 47 proc. nie przewiduje zmian w składzie swoich zespołów, a 4 proc. nie wie, co przyniesie IV kwartał – wynika z raportu PARP.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2023 r. wyniosła 5 proc. W porównaniu z lipcem 2023 r. nie zmieniła się, a w odniesieniu do sierpnia 2022 r. była niższa o 0,2 pkt proc. W badanym okresie najwięcej osób bezrobotnych odnotowano w województwie mazowieckim (111,8 tys.), a najmniej – w lubuskim (15,2 tys.).

Na koniec sierpnia 2023 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 782,5 tys. bezrobotnych, zgłoszono 92,8 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

W sierpniu 2023 r. największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w przypadku zawodów z branży prawnej (+24 proc.), natomiast największe spadki są w branżach: HR (-35 proc.), IT (-29 proc.), finanse (-20 proc.) oraz marketing i sprzedaż (-11 proc.).

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2023 r. wyniosło 6 mln 502,1 tys. W porównaniu z lipcem 2023 r. spadło o 0,2 proc. (o 11,6 tys. osób), a rok do roku – o 0,01 proc. (o 0,5 tys. osób). Średnie miesięczne wynagrodzenie ogółem (brutto) w sierpniu 2023 r. wyniosło 7368,97 zł. W porównaniu z lipcem 2023 r. spadło o 1,6 proc., a rok do roku wzrosło o 11,9 proc..

Stabilnie w Unii Europejskiej. Najmniejsze bezrobocie na Malcie, w Czechach i Polsce

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 w lipcu 2023 r. wyniosła 5,9 proc., co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem i spadek o 0,2 pkt proc. rok do roku.

Według danych Eurostatu w lipcu 2023 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano w Hiszpanii (11,6 proc.), Grecji (10,8 proc.) i we Włoszech (7,6 proc.). Natomiast najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano na Malcie (2,5 proc.), w Czechach (2,7 proc.) i Polsce (2,8 proc.).

Polacy za granicą. Pracownicy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii

Z danych GUS wynika, że najwięcej migrantów zarobkowych z Polski przebywa w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. W każdym z wymienionych krajów największą grupę stanowią osoby w wieku 25 - 44 lata.

W Niemczech Polacy pracują głównie w przemyśle, rolnictwie, handlu, budownictwie oraz hotelarstwie i gastronomii. W Wielkiej Brytanii dominuje zatrudnienie w przemyśle, hotelarstwie i gastronomii, a w Holandii – w rolnictwie i przemyśle.

W 2022 r. wynagrodzenie minimalne brutto w Niemczech wynosiło 12 euro za godzinę, w Holandii – 10,14 euro, a w Wielkiej Brytanii – 9,5 funta. Biorąc pod uwagę średnie deklarowane przez Polaków tygodniowe liczby przepracowanych godzin, daje to co najmniej 2026 euro brutto (9051,56 zł - kurs na 20.10) miesięcznie w Niemczech, 1815 euro (8108,88 zł) w Holandii i równowartość 1889 euro (8439,49 zł) w Wielkiej Brytanii.

Porównanie wysokości wynagrodzeń emigrantów z Polski w wybranych sektorach gospodarki w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz w Polsce wskazuje na utrzymujące się ponad dwukrotne różnice w wynagrodzeniach brutto.

Sztuczna inteligencja zagrożeniem dla miejsc pracy?

Badanie PARP wykazało także, że 52 proc. respondentów uważa, że sztuczna inteligencja doprowadzi do rozwoju ich kariery i awansu, a nie do utraty pracy. Co więcej, prawie połowa (47 proc.) jest podekscytowana perspektywą wykorzystania sztucznej inteligencji w miejscu pracy. Natomiast 39 proc. ankietowanych obawia się jej wpływu na ich pracę.

Monitor Rynku Pracy firmy Randstad potwierdza ten trend. Okazuje się, że, że 30 proc. polskich pracowników spotkało się w miejscu zatrudnienia z rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji, robotyzacji i automatyzacji. Duże obawy o utratę stanowiska z powodu sztucznej inteligencji żywi 21 proc. badanych. Zdecydowana większość (49 proc.) deklaruje jednak, że nie czuje takiego zagrożenia.

Co ciekawe, według badania Randstad, to młodzi częściej obawiają się, że automatyzacja zabierze im pracę.

- Automatyzacji i robotyzacji pracy obawiają się raczej młodzi pracownicy niż starsi oraz raczej kobiety niż mężczyźni. Nic dziwnego: są na rynku słabszymi aktorami rynkowej gry, a negatywne efekty każdej zmiany zwykle dotykają właśnie tych słabszych, a nie silniejszych. Młodzi ludzie szukają zajęcia w zawodach niewymagających wysokich kompetencji, tzw. entry jobs, a w tym segmencie stanowisk roboty i AI mogą przemeblować wiele branż – komentuje Łukasz Komuda, ekspert ds. rynku pracy w Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu „Ekonomia i cała reszta”.

