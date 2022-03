Na rynku pracy niewielki niepokój. Szykuje się wzrost bezrobocia?

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia w lutym tego roku wzrósł nieznacznie (o 0,4 punktu). Zdarzyło się to po raz pierwszy od maja ubiegłego, 2021 roku. Mimo to w ujęciu absolutnym wskaźnik pozostaje na rekordowo niskim poziomie.

Jak podkreślają autorzy badania, obecnie trudno określić, czy wzrost wskaźnika jest jednorazową korektą, występującą zazwyczaj wiosną każdego roku, czy też świadczy on o postępującym wyczerpywaniu się dalszych możliwości spadku stopy bezrobocia.

Jak zaznaczają, z jednej strony poprawa sytuacji epidemicznej stwarza szansę na wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia z jednoczesnym dryfowaniem rynku pracy w kierunku rynku pracownika. Z drugiej zaś strony, takie czynniki jak: nowy system podatkowy, rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, wzrost kosztów pracy, wyższe ceny surowców i zaległości w inwestycjach sektora prywatnego, ograniczają wzrost zatrudnienia. Dochodzą do tego czynniki geopolityczne, zwiększające niepewność, związane z agresją Rosji na Ukrainę i ewentualnym napływem ludności z terenów dotkniętych wojną.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w styczniu bieżącego roku wyniosła 5,5 proc. (wzrost o 0,1 punktu procentowego), zaś po wyeliminowaniu wpływu wahań sezonowych zmiana wyniosła -0,2 punktu procentowego i bezrobocie było równe 5,2 proc.

Aktualnie cztery z siedmiu składowych wskaźnika oddziałują w kierunku spadku jego wartości, a w konsekwencji spadku stopy bezrobocia rejestrowanego. Wpływ jednej zmiennej jest umiarkowany, natomiast dwie zmienne dość istotnie zapowiadają wzrost wartości wskaźnika, a tym samym wzrost stopy bezrobocia.

W styczniu w porównaniu do grudnia ubiegłego roku z urzędów pracy wyrejestrowało się o około 17 proc. mniej osób, które znalazły zatrudnienie. W ujęciu absolutnym wielkość odpływu z bezrobocia do zatrudnienia była na poziomie zbliżonym do tego ze stycznia ubiegłego roku. Z drugiej strony w ujęciu miesięcznym odnotowano blisko 25 proc. spadek liczby ofert pracy rejestrowanych w urzędach pracy.

W styczniu w porównaniu do grudnia w PUP zarejestrowało się o 12 proc. więcej bezrobotnych (dla porównania rok temu w analogicznym okresie wzrost wyniósł 9 proc.). Liczba bezrobotnych w ujęciu absolutnym tylko nieznacznie przewyższa liczbę bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z tytułu podjęcia zatrudnienia i jest istotnie niższa niż liczba nowych ofert pracy zgłaszanych do urzędów pracy. Sytuacja obrazuje trudności zachodzące w procesie dopasowań pomiędzy stroną popytową i podażową.

„Z istotniejszych kwestii warto podkreślić utrzymującą się stabilną tendencję do zmniejszania się liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy. W ujęciu absolutnym liczba zarejestrowanych tej kategorii bezrobotnych tylko o ok. 5 proc. przewyższa globalne minimum odnotowane w I kw. 2020, czyli tuż przed wybuchem pandemii SAR-COV-2. Z drugiej strony, utrzymuje się systematyczny spadek wysokości agregatowej kwoty wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych. Świadczy to o malejącym udziale osób uprawnionych do świadczenia, co wskazuje na wyższy poziom zatrudnialności osób zwolnionych w ostatnim czasie niż wśród długotrwale bezrobotnych” czytamy w opracowaniu.