Na rynku pracy cisza. To może być cisza przed burzą

Bezrobocie w województwach. Gdzie mamy najmniej osób bez pracy?

Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych województwach? Najwyższą stopę bezrobocia w lutym odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim - 9,4 proc., a najniższą w województwie wielkopolskim - 3,2 proc.

W ośmiu województwach (świętokrzyskim, małopolskim, wielkopolskim, dolnośląskim, łódzkim, opolskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim) stopa bezrobocia była nieco wyższa niż przed miesiącem (po 0,1 pkt proc.), a w pozostałych nie uległa zmianie.

Mariusz Zielonka zwraca uwagę na stopę bezrobocia w poszczególnych miastach. Rekordzistą z najniższą stopą bezrobocia okazał się Poznań.

- Stopa bezrobocia w tym mieście wynosi zaledwie 1,1 proc., pozostawiając w tyle Warszawę czy Kraków. Oczywiście sytuacja na rynku pracy zawsze jest zdecydowanie lepsza w wielkich miastach lub ich obrzeżach, gdzie koncentrują się wielkie firmy i zagraniczni inwestorzy - mówi Zielonka.

- Co ciekawe, na drugiej stronie skali mamy średniej wielkości miasta, które są prawdopodobnie drenowane z miejsc pracy przez większe metropolie – za sztandarowy przykład może tutaj służyć Radom, gdzie w całym podregionie stopa bezrobocia przekroczyła 13 proc. Niezmiennie na dole stawki są również województwa znajdujące się po wschodniej stronie Polski – warmińsko-mazurskie czy podkarpackie - dodaje.

Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

Największą grupą wśród bezrobotnych były kobiety - stanowiły 53,2 proc. Nadal większość osób nie miała prawa do zasiłku (85 proc.), a znaczna część nie posiadała kwalifikacji zawodowych (32,4 proc.).

Do bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, które w końcu lutego 2023 r. stanowiły 48,8 proc. ogółu zarejestrowanych (wobec 55,4 proc. przed rokiem).

Nieco mniejszą niż rok wcześniej, ale nadal znaczną, grupę bezrobotnych stanowiły osoby powyżej 50. roku życia (26,4 proc. wobec 26,6 proc.). Zmniejszył się także odsetek osób posiadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6. roku życia (z 17,7 proc. do 16,6 proc.).

Zwiększył się natomiast odsetek osób do 30. roku życia (do 24,3 proc. z 23,6 proc.). W porównaniu z sytuacją sprzed roku odnotowano również wzrost odsetka osób niepełnosprawnych (do 7,2 proc. z 6,8 proc.).

Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

Z ewidencji bezrobotnych skreślono w lutym 2023 r. 100,8 tys. osób. To o 16,8 proc. więcej niż w styczniu tego roku oraz o 2,5 proc. więcej niż w lutym ubiegłego roku. Najczęstszą przyczynę wyrejestrowania nadal stanowiło podjęcie pracy, choć z tego powodu z rejestru wykreślono mniej osób niż przed rokiem (spadek o 3 proc. do 52,5 tys. osób).

- Kondycja rynku pracy jest stabilna. Liczba osób długotrwale bezrobotnych pozostaje niska. W lutym było to 421 tys. osób. To o 17 proc. mniej niż rok temu. Liczba zwolnień grupowych także jest mała. GUS wskazuje, że w lutym dotknęły one 14,6 tys. osób. To o 6 tys. mniej niż rok temu - komentują ekonomiści PIE na Twitterze.

Zwalniają i zatrudniają. Plany rekrutacyjne firm

Do urzędów pracy w lutym 2023 r. zgłoszono 94 tys. ofert zatrudnienia. To o 20,2 proc. mniej niż przed rokiem. Zmniejszyła się liczba ofert z sektora prywatnego (o 25,2 proc.), natomiast wzrosła – z sektora publicznego (o 9,9 proc.).

W lutym zgłoszono nieco mniejszą niż przed miesiącem oraz znacznie mniejszą niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych. 160 pracodawców zadeklarowało zwolnienie 14,6 tys. pracowników, w tym 3,4 tys. osób z sektora publicznego.

- Spowolnienie gospodarcze skutkuje wstrzymywaniem rekrutacji na stanowiska wymagające mniejszych kwalifikacji. W lutym pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 94 tys. nowych ofert pracy. To wynik podobny jak w styczniu, jednak o 20 proc. mniejszy niż rok temu - piszą w komentarzu na Twitterze ekonomiści z PIE.

- Wstrzymanie rekrutacji w mniejszym stopniu dotyka rynek specjalistów. Grant Thornton wskazuje, że liczba ofert pracy publikowana na portalach internetowych zwiększa się - dodają.

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w górę

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w firmach przy liczbie pracujących powyżej 9 osób; w przeliczeniu na etaty) w lutym tego roku wyniosło 6 mln 526,3 tys. i było o 0,8 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,1 proc. w styczniu 2023 r. oraz o 2,2 proc. w lutym 2022 roku).

Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

Spośród analizowanych przez GUS sekcji najbardziej (podobnie jak w poprzednich miesiącach) wzrosło w skali roku zatrudnienie w informacji i komunikacji (o 8,6 proc.) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,5 proc.).

Bardziej niż przeciętnie zwiększyło się również zatrudnienie w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (3,5 proc.), w transporcie i gospodarce magazynowej (2,5 proc.) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,2 proc.).

Nieznacznie wzrosło zatrudnienie w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 0,4 proc.). Na poziomie zbliżonym do obserwowanego przed rokiem kształtowało się zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości, górnictwie i wydobywaniu oraz w dostawie wody, a także gospodarowaniu ściekami i odpadami.

Spadek zatrudnienia obserwowano w administrowaniu i działalności wspierającej (o 1,8 proc.), budownictwie (o 1,6 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,6 proc.).

Przeciętne wynagrodzenie przekroczyło po raz pierwszy poziom 7 tys. zł

Jak podaje GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 7065,56 zł. Kwota ta była wyższa o 13,6 proc. niż przed rokiem (wobec wzrostu o 13,5 proc. w styczniu 2023 r. oraz o 11,7 proc. w lutym 2022 roku).

Siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym zmniejszyła się w skali roku o 3,9 proc. (w styczniu 2023 r. jej spadek wyniósł o 2,5 proc., natomiast w lutym 2022 roku notowano wzrost o 3 proc.).

W okresie dwóch miesięcy tego roku płaca realna brutto była o 3,2 proc. niższa niż rok wcześniej (wówczas wzrosła o 1,8 proc.).

Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

We wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw wynagrodzenia nominalne były wyższe niż w lutym 2022 roku. Pensje najbardziej wzrosły w transporcie i gospodarce magazynowej (o 23,5 proc.) oraz górnictwie i wydobywaniu (o 21,1 proc.).

Ponadprzeciętne podwyżki odnotowano również w działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (17,3 proc.), w administrowaniu i działalności wspierającej (16,1 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (15,5 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (14,8 proc.).

W pozostałych analizowanych sekcjach wynagrodzenia wzrosły w tempie od 13,5 proc. w obsłudze rynku nieruchomości do 7,8 proc. w budownictwie.

Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2023 r.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl