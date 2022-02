Na rynku brakuje ludzi do prostych prac. Ratunkiem są cudzoziemcy

W 2021 r. złożono ponad 2 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy osobie z zagranicy. To o niemal 30 procent więcej niż w 2020 r. i o 20 procent więcej niż w przedpandemicznym 2019 r. - wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomi (fot. Shutterstock)

Firmy zgłosiły zapotrzebowanie na 146 tys. magazynierów oraz 110 tys. pakowaczy z zagranicy.

Pracodawcy starali się o pozyskanie 17 tys. spawaczy i 19,5 tys. ślusarzy.

Miejsc pracy będzie więcej niż dostępnych pracowników, stąd firmy nadal chętnie będą sięgały po kadrę m.in. z Ukrainy.

Bezrobocie w Polsce jest na rekordowo niskim poziomie. W grudniu 2021 r. wyniosło 5,4 procent . Liczba bezrobotnych spadła w skali miesiąca o ponad 3 tys. i był to pierwszy spadek w grudniu, co najmniej od początku lat 90. Natomiast według Eurostatu stopa bezrobocia w naszym kraju w listopadzie 2021 r. wyniosła 3 procent i była jedną z trzech najniższych w Europie.

Wyprzedziły nas tylko Czechy (2,2 procent ) i Niderlandy (2,7 procent ). Do tego, pod koniec trzeciego kwartału 2021 r. mieliśmy 153,5 tys. nieobsadzonych miejsc pracy. Połowa tych wakatów dotyczyła przemysłu, budownictwa i handlu.

- W tym roku sytuacja będzie podobna. Czeka nas rok wielkich deficytów w gospodarce. Miejsc pracy będzie więcej niż dostępnych pracowników, stąd firmy nadal chętnie będą sięgały po kadrę m.in. z Ukrainy. Już teraz widzimy duży ruch w naszym sektorze, co jest też związane z rozprzestrzenianiem się omikrona. Aktualnie w Polsce jest ok. 1 mln osób na kwarantannie. Takie dane nie są obojętne dla rynku pracy. Szczególnie odczuwają to branże, w których pracowników nie da się wysłać do pracy zdalnej. Dlatego zgłaszają się do nas pracodawcy m.in. z sektora produkcji czy handlu, którzy na już potrzebują pracowników - komentuje Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy Personnel Service.

Rekord w zatrudnianiu cudzoziemców

W 2021 r. w urzędach pracy złożono ponad 2 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. To o niemal 30 proc. więcej niż w 2020 r. i o 20 proc. więcej niż w 2019 r., który był przedpandemiczny i do tej pory rekordowy pod względem zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Z ponad 2 mln oświadczeń zdecydowana większość z nich, bo 1,97 mln zostało wpisanych do ewidencji. Najwięcej tego typu dokumentów wystawiano dla pracowników z Ukrainy – aż 1,63 mln. Na drugim miejscu byli Gruzini (129 tys.), na podium znaleźli się także Białorusini (98 tys.). fot. PTWP Brakuje robotników i fachowców Najwięcej oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, bo ponad 537 tys. wystawiono dla pracowników do prostych prac, których polskim pracodawcom brakuje najbardziej. Na drugim miejscu byli magazynierzy, dla których wystawiono niemal 147 tys. dokumentów, 139 tys. oświadczeń wystawiono dla ręcznych pakowaczy i znakowaczy. Tuż za pierwszą trójką znaleźli się kierowcy, dla których wystawiono 115 tys. oświadczeń, dalej są robotnicy pracujący przy przeładunku towarów (110 tys.). Nieco mniej niż 100 tys. oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom wystawiono poszukując operatorów maszyn i urządzeń (95 tys.). Następni w kolejności byli murarze (61 tys.), sprzątaczki biurowe i hotelowe (61 tys.) oraz monterzy (ponad 56 tys.). W przypadku masarzy i pracowników przetwórstwa ryb wystawiono 49 tys. oświadczeń, dla pracowników zajmujących się sprzątaniem innym niż w biurach i hotelach było to 40 tys., 31 tys. oświadczeń wystawiono dla betoniarzy, 28 tys. dla malarzy budowlanych, 23 tys. dla pomocy kuchennej, 21 tys. dla elektryków, 20 tys. dla tynkarzy, 19,5 tys. dla ślusarzy, 15 tys. dla kontrolerów procesów przemysłowych, 13 tys. dla cieśli oraz 13 tys. dla gospodarzy budynków. - Jak widać nasza gospodarka ma duże deficyty kadrowe, jeżeli chodzi o specjalistów z fachem w ręku, czyli ślusarzy, murarzy, tynkarzy, betoniarzy. Ściągamy ich z Ukrainy, bo pracownicy z tego kraju są nam bliscy kulturowo i bariera językowa jest niewielka. To główne przewagi. Do tego pracodawcy w naszym „Barometrze Polskiego Rynku Pracy” wskazywali, że cenią pracowników z Ukrainy za pracowitość i lojalność - dodaje Krzysztof Inglot.

