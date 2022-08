Na razie nie zarabiają dużo, ale ich pensje mogą wystrzelić. Jest ważny powód

Brakuje cieśli, stolarzy, dekarzy czy ślusarzy – od lat znajdują się oni na liście zawodów deficytowych. Chętnych do pracy w tych zawodach wciąż brak. To m.in. przez niskie wynagrodzenia. Przykładowo stolarz zarobi do 3,5 tys. zł netto miesięcznie. Ze względu na deficytowy charakter tych profesji szansa na wzrost wynagrodzeń w ciągu najbliższych kilku lat jest jednak bardzo duża.

