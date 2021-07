Na jednego kandydata przypada aż siedem wakatów. Tu człowieka nie zastąpi AI

Umiejętność researchu i analitycznego myślenia to kluczowe kompetencje dla specjalistów IT od cyberbezpieczeństwa. Na rynku brakuje ekspertów z tej dziedziny. Szacuje się, że w Polsce jest około 17,5 tys. nieobsadzonych stanowisk. A potrzeby firm są coraz większe.

– Potencjał na rynku pracy dla specjalistów z cyberbezpieczeństwa jest ogromny. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów z każdym miesiącem i każdym rokiem rośnie, a karierę może rozpocząć każdy. Wymagane są pewne predyspozycje, ale rozpoczęcie nauki nie jest trudne – przekonuje w rozmowie z agencją Newseria Biznes Marek Gajewski, prezes HackerU Polska.

Jak podkreśla, kluczowe są: umiejętność analitycznego myślenia, pewne podstawy matematyki i również znajomość, przynajmniej na poziomie średnim, języka angielskiego.

Raport HRK i HackerU Polska pokazuje, że w branży IT security na jednego kandydata przypada około siedem nieobsadzonych wakatów. Najczęściej poszukiwani są specjaliści posiadający od roku do trzech lat doświadczenia, ale także osoby z poziomu „entry level” – młodsi specjaliści i stażyści. Szacuje się, że w Polsce jest około 17,5 tys. nieobsadzonych stanowisk i jeśli obecny trend się utrzyma, liczba ta z roku na rok będzie rosła.

– Osoby zainteresowane rozpoczęciem pracy w cyberbezpieczeństwie mają do wyboru wiele szkoleń, które mogą im pomóc w rozpoczęciu kariery. Początkujący zwykle rozpoczynają pracę jako junior pentesterzy, specjaliści od bezpieczeństwa, ale oczywiście trzeba postawić na edukację. Jest dużo darmowych kursów w tym zakresie – dodaje prezes HackerU Polska.

Podstawową kompetencją dobrego specjalisty od cyberbezpieczeństwa jest umiejętność researchu i chęć do ciągłego uczenia się.

– Rynek cyberbezpieczeństwa jest niezwykle dynamiczny i zagrożenia zmieniają się każdego dnia. Więc osoby, które pracują w tym obszarze, muszą cały czas się uczyć, szukać nowych rozwiązań, ponieważ pewne metody, których nauczyliśmy się do dziś, jutro już mogą być nieaktualne – uściśla Marek Gajewski.

Z badania HRK „Nowa normalność. Rynek pracy IT po pandemii” wynika, że warunki zatrudnienia na rynku pracy IT są lepsze niż przed pandemią. Zdaniem 39 proc. specjalistów pracujących w IT sytuacja związana z COVID-19 miała pozytywny wpływ na ich branżę. Wiele firm zaczęło korzystać z rozwiązań chmurowych i przeniosło swoją działalność do online’u, wyposażając swoich pracowników w urządzenia mobilne do pracy z domu.

– Na pewno nastąpi rozwój rozwiązań chmurowych i specjaliści z tego zakresu będą coraz bardziej poszukiwani. Ale – co równie istotne – używamy coraz więcej urządzeń IoT, np. bezprzewodowych głośników czy asystentów domowych. Będą poszukiwani eksperci w zakresie zabezpieczania i sprawdzania tego typu urządzeń – przewiduje prezes HackerU Polska.

Jak podkreśla, w tej branży człowieka nie zastąpi sztuczna inteligencja. Będzie ona coraz częściej uczestniczyć w procesie sprawdzania zabezpieczeń, ale obok zalet ma ona również swoje wady. Zwykle rozwiązania z dziedziny sztucznej inteligencji bazują na pewnych wyuczonych schematach postępowania i myślenia, dlatego w szerszej perspektywie na razie kreatywny czynnik ludzki i nieszablonowe myślenie w zakresie cyberbezpieczeństwa będzie nadal niezbędne.