Myślisz, że zdobycie nowych kompetencji trwa lata? To błąd

Już 38 proc. przedsiębiorców zaobserwowało, że w wyniku pandemii w ich branży przyspieszyła rewolucja technologiczna - wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service. To wpłynie na pracowników, którzy aby utrzymać się na rynku pracy, będą musieli zdobyć nowe umiejętności. Zmiana czeka nas już niedługo.

Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego "Future of Jobs Report", połowa zatrudnionych będzie musiała zdobyć nowe kompetencje już w ciągu najbliższych czterech lat. Rozwój technologiczny nie zwalnia, co wymaga od pracowników przystosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Przyśpieszająca automatyzacja zabierze część dotychczasowych etatów, czego pierwsze efekty już widzimy na rodzimym rynku.

Według "Barometru Polskiego Rynku Pracy" już 18 proc. zatrudnionych zna kogoś, kto w pandemii stracił pracę z powodu rozwijającej się automatyzacji. Dlatego już dziś warto zacząć rozwijać umiejętności przyszłości, które zdaniem ekspertów będą kluczowe na rynku pracy już w 2025 roku.

Umiejętności przyszłości skategoryzowano w raporcie według czterech typów. Najwięcej, bo aż połowa ze wszystkich wymienionych kompetencji, należy do kategorii "rozwiązywanie problemów". Pracodawcy na szczycie listy wymieniają takie umiejętności, jak: analityczne myślenie i innowacyjność, kompleksowe rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie. W ciągu najbliższych czterech lat zyskają na znaczeniu kreatywność, oryginalność i inicjatywa oraz tworzenie idei.

Pandemia pokazała także, jak istotna jest samodzielność w zarządzaniu. Ta umiejętność zyskała na znaczeniu w czasie pracy zdalnej, a jej ważność z biegiem lat tylko wzrośnie. Pracodawcy w przyszłości docenią takie cechy, jak: aktywne uczenie się, odporność na stres, elastyczność.

Warto zaznaczyć, że home office nie istniałby też bez technologicznych rozwiązań. Pod względem używania i rozwijania technologii będzie się liczyć przede wszystkim umiejętność kompleksowego korzystania z nowoczesnych technologii, a także ich programowanie i projektowanie.

- Przyspieszenie rewolucji cyfrowej w firmach poskutkowało większą koncentracją pracodawców na kompetencjach związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Przy czym nie jest to tożsame wyłącznie ze wzrostem zapotrzebowania na ekspertów w dziedzinie IT. Umiejętność korzystania z technologii w życiu zawodowym w rosnącym stopniu staje się niezbędna do pracy na niemal każdym stanowisku - zaznacza Agnieszka Kolenda z Hays Poland.

- Popularyzacja narzędzi wykorzystywanych do pracy zdalnej, rozwiązań chmurowych, a także postępująca automatyzacja procesów to tylko niektóre z powodów, dla których pracodawcy dostrzegają konieczność inwestowania w rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników - wyjaśnia.

Ostatnią wyróżnioną przez WEF kompetencją jest praca z ludźmi. W momencie, gdy w najprostszych pracach zastąpią nas roboty, kluczowe będzie motywowanie i odpowiednie zarządzanie pracownikami. W tym przypadku na znaczeniu zyskają umiejętności przywódcze i tzw. social influence.

Kompetencje i umiejętności (Źródło: Barometr Polskiego Rynku Pracy)

- Kreatywność, oryginalność, inicjatywa to zalety, których pracodawcy szukają w pracownikach od lat. Teraz jednak, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, będą one na wagę złota. Pandemia pokazała też nam, jak istotna jest zdolność do samodzielnego zarządzania, i to nie tylko własnym czasem, co podczas home office jest dużym wyzwaniem, ale też rozproszonym zespołem, który pracuje na odległość w różnych miejscach - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

- Potrzeba umiejętności związanych z zarządzaniem oraz cech przywódczych z biegiem czasu tylko się wzmocni, praca zdalna bowiem zostanie z nami już na stałe. Umiejętność pracy z ludźmi zawsze była istotna, natomiast teraz pojawia się element „social influence”. Technologia dała nam możliwość wywierania wpływu na szeroką rzeszę odbiorców, a zdolność do kształtowania postaw społecznych w najbliższych latach będzie ogromną przewagą - dodaje.

Z kolei Jowita Michalska, prezes fundacji Digital University, zaznacza, że firmy muszą zmienić podejście do budowania przywództwa.

- Ci, którzy działają według starych metod, muszą mieć pracowników w sąsiednim pokoju, żeby nimi zarządzać, nie potrafią pracować z rozproszonymi zespołami, z ich lękami, z niepewnością ze swoimi własnymi ograniczeniami i z brakiem otwarcia na technologię - oni już się nie sprawdzają. Cyfrowy lider to zupełnie nowy lider i musimy mieć ich w organizacji wielu, żeby pociągnęli ją do nowego świata. Bo nie wystarczy tylko kupić drogą technologię, trzeba mieć ludzi, którzy będą umieli ją dobrze wykorzystać - wyjaśnia Jowita Michalska.

Kształcenie na wagę złota

Kształcenie kluczowych umiejętności najlepiej zacząć jak najszybciej, bo według badania - u 40 proc. pracowników przekwalifikowanie zajmie ok. pół roku. Jednak są sektory takie jak m.in. finanse czy energetyka, gdzie nauka nowych kompetencji będzie bardziej czasochłonna.

Autorzy raportu powołują się na dane platformy szkoleniowej Coursera, która wyliczyła, ile czasu zajmie nauka najważniejszych kompetencji. Zdobycie jednej z umiejętności w zawodach przyszłości związanych z ludźmi i kulturą, tworzeniem treści oraz sprzedażą i marketingiem może zająć 1-2 miesiące. Nieco dłużej - bo 2-3 miesiące - zajmie rozszerzenie umiejętności w zakresie rozwoju produktu oraz danych i sztucznej inteligencji. Natomiast aby rozwinąć się w rolach związanych z chmurą obliczeniową i inżynierią, potrzeba przynajmniej 4 miesięcy nauki.

- Przekwalifikowanie się czy nauka nowych umiejętności to długie procesy. Jednak poświęcony na nie czas z pewnością zaprocentuje w niedalekiej przyszłości - mówi Krzysztof Inglot.

- Warto przede wszystkim śledzić tempo i kierunek zmian, by dopasować umiejętności do swoich predyspozycji i zacząć wcześnie się ich uczyć. Wówczas zyskujemy ogromną przewagę na rynku pracy, który zmienia się dynamicznie, a w najlepszej pozycji są osoby z umiejętnościami, które odpowiadają na jego aktualne potrzeby - dodaje.

Pandemia przyśpieszyła chęć rozwoju

Pandemia, która zamknęła ludzi w domach, przyspieszyła trend rozwijania umiejętności za pomocą internetowych kursów. Według danych Światowego Forum Ekonomicznego 5-krotnie wzrosła liczba pracodawców oferujących swoim pracownikom możliwości uczenia się online, a 10-krotnie zwiększyła się liczba osób uczących się, które uzyskały dostęp do zasobów online w ramach programów rządowych.

Zwiększoną motywację do rozwoju widać też na polskim rynku pracy. Jak wynika z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service, już 44 proc. pracowników pod wpływem doświadczeń ostatniego roku planuje w 2021 roku zdobywać nowe kompetencje, a 3 na 10 oczekuje od pracodawców benefitu w postaci szkoleń online.

W okresie funkcjonowania największych ograniczeń w życiu publicznym wiele firm szkoleniowych i organizacji branżowych przeniosło swoje kursy do świata online. Wyniki badania Hays Poland pozwalają wywnioskować, że w wielu przypadkach był to proces zakończony sukcesem. W grupie osób, które w okresie pandemii nie podjęły działań ukierunkowanych na zdobycie nowych umiejętności, jedynie 6 proc. jako najważniejszy powód swojej decyzji wskazało niesatysfakcjonujący poziom szkoleń prowadzonych w formule online.

Od pewnego czasu obserwowany jest zarówno powrót pracowników do biur, jak i trend stopniowego wznawiania szkoleń stacjonarnych. Organizowane są już nawet pierwsze, hybrydowe konferencje branżowe, łączące transmisję online z fizyczną obecnością prelegentów i ograniczoną liczbą uczestników w centrum konferencyjnym. Można zatem oczekiwać, że profesjonaliści, którzy niechętnie podchodzili do rozwoju w formie zdalnej, już wkrótce będą cieszyć się większymi możliwościami rozwoju.