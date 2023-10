Można zarobić dużo, dużo więcej. Ponad połowa Polaków chce zdecydować się na ten krok

Ponad połowa badanych (56 proc.) rozważa zmianę branży, z czego znacząca liczba zastanawia się nad IT. Jako główny powód tej decyzji aż 72 proc. wskazuje na oczekiwane zarobki, 36 proc. na możliwości rozwoju osobistego, a 35 proc. na potencjał rozwojowy samej branży.

- Fakt, że połowa badanych Polaków rozważa zmianę branży na IT, pokazuje, jak dynamicznie rozwija się zainteresowanie tym sektorem w Polsce. Jednak aby naprawdę wykorzystać ten potencjał, należy aktywnie przeciwdziałać mitom i stereotypom związanym z branżą. Kluczowe jest wspieranie edukacji i dostarczanie odpowiednich narzędzi, aby pomóc Polakom osiągnąć sukces w świecie technologii. W tym zakresie ogromnie ważne jest aktywne zaangażowanie się w tę zmianę ze strony pracodawców – mówi Marta Dworowska, dyrektorka ds. zasobów ludzkich w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Amazonie.

Branża IT, chociaż przyciąga uwagę, jest postrzegana jako trudno dostępna przez 48 proc. respondentów, a 68 proc. uważa, że sukces w tej branży wymaga zdolności matematycznych. Rodzi się pytanie, czy te przekonania są barierą dla potencjalnych specjalistów IT, czy też odzwierciedlają realne wymagania branży.

- W obliczu nieustannie ewoluującego krajobrazu zawodowego kluczowe staje się głębokie zrozumienie motywacji, aspiracji oraz obaw pracowników w Polsce. Tylko wtedy będziemy w stanie skutecznie adaptować się do przyszłości i kształtować środowisko pracy, które nie tylko odpowiada na różnorodne potrzeby, ale także wspiera rozwój i satysfakcję każdego pracownika - komentuje dr hab. Katarzyna Sekścińska, autorka badania.

Podobne wnioski płyną z raportu firmy Evolution. Blisko 1/4 Polaków (24 proc.) deklaruje, że myśli o zmianie branży na IT, a 44 proc. nie ma zdania na ten temat. Tylko 32 proc. ankietowanych powiedziało jasno, że nie myśli o tej branży w kontekście swojej kariery zawodowej.

Jednocześnie 23 proc. badanych powiedziało, że chciałoby znaleźć zatrudnienie w firmie międzynarodowej, 40 proc. osób nie chciałoby mieć za pracodawcę firmy zagranicznej, a 31 proc. nie ma zdania na ten temat.

Branża IT to tylko chwilowy kaprys czy realna zmiana?

35 proc. badanych podjęło już działania przybliżające do zmiany branży na IT. Pokazuje to, że nie jest to tylko chwilowy kaprys, ale realny zamiar, który zaczyna nabierać kształtów w rzeczywistych działaniach.

Najczęstsze kroki obejmują próby zrozumienia specyfiki branży i rynku pracy (70 proc. respondentów), zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności poprzez różnorodne formy edukacji (66 proc.), a także korzystanie z bogatych zasobów online (86 proc.). Nie bez znaczenia jest również introspekcja – 58 proc. badanych przygląda się własnym potrzebom, celom zawodowym i planuje swoją ścieżkę kariery.

- Ten głód wiedzy, zdobywania nowych umiejętności, a przez to zbudowanie większej pewności siebie doskonale widzimy, obserwując program „Postaw na Swój Rozwój”, umożliwiający również rozwój kompetencji cyfrowych, który wdrożyliśmy w naszej firmie. Globalnie skorzystało z niego już ponad 150 tys. osób. Z pewnością wpływ na to ma fakt, że w jego ramach pokrywanych jest 95 proc. opłat za wybrane kursy czy studia, niezależnie od tego, czy są one związane ze stanowiskiem zajmowanym przez pracownika – dodaje Marta Dworowska.

35 proc. badanych podjęło już działania przybliżające do zmiany branży na IT (Fot. Sigmund/Unsplash)

Jak zauważa Joanna Pruszyńska-Witkowska z Future Collars, choć panuje przekonanie, iż każdy może zmienić branżę czy zawód, kobiety często podchodzą do tego z większą otwartością, ale jednocześnie mają obawy. Lęk przed niewystarczającą wiedzą, wyzwaniami adaptacyjnymi oraz trudnościami w utrzymaniu tempa nauki dotyka wielu aspirujących do branży IT. Co więcej, 16-20 proc. respondentów wskazuje na specyficzne dla IT aspekty, takie jak szybkie tempo pracy, stres czy konieczność używania języka angielskiego jako główne bariery w wejściu do tej branży.

Mit matematyki w branży IT: stereotypy kontra rzeczywistość

Pomimo powszechnego przekonania, że branża IT jest złożona i wymaga zaawansowanej wiedzy matematycznej, znacząca większość Polaków widzi w niej wartościową ścieżkę kariery. Jednakże tylko połowa uznaje tę branżę za odpowiednią do zmian zawodowych w każdym wieku. Przeważające 70 proc. uważa, że IT nie jest branżą uniwersalną, co wskazuje na istnienie stereotypów i mitów.

Badania pokazują, że 65 proc. Polaków uznaje IT za branżę równie dostępną zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, chociaż 33 proc. nadal uważa, że IT jest bardziej męskim obszarem. Co ciekawe, 40 proc. respondentów postrzega IT jako sektor równie otwarty dla młodych, jak i osób po 40. roku życia.

Dostosowywanie umiejętności pracowników poprzez reskilling i upskilling

W kontekście szybkiego postępu technologicznego i wyzwań rekrutacyjnych kluczowe staje się dostosowywanie umiejętności pracowników poprzez reskilling i upskilling. Niestety, adaptacja do zmian nie nadąża za tempem innowacji.

Raport „Reskilling: wielki reset umiejętności” (2023), opracowany przez Future Collars i ICAN Institute, wskazuje, że aż 90 proc. firm napotyka problemy rekrutacyjne, a tylko 6 proc. pracowników przeszło proces reskillingu.

Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska zajmuje 27. miejsce w Europie pod względem kompetencji cyfrowych. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy kobiet, co potwierdza raport „Tytanki pracy: Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji” Future Collars, podkreślający niedostateczną świadomość rosnącego znaczenia umiejętności, od cyfrowych po społeczne.

Ewolucja rynku pracy jest ściśle powiązana z postępem technologicznym. Przykładem może być ChatGPT od OpenAI, który w ciągu zaledwie 8 tygodni zdobył 100 milionów użytkowników, w porównaniu z 75 latami dla telefonii stacjonarnej i 9 miesiącami dla TikToka. Eksperci mówią o rewolucji AI, która przekształca technologię i rynek pracy w niespotykanym dotąd tempie. Analitycy McKinsey idą jeszcze dalej, sugerując, że 45 proc. wszystkich zawodowych aktywności i 5 proc. obecnych zawodów może zniknąć w wyniku automatyzacji.

Zgodnie z danymi Eurostatu, Polska zajmuje 27. miejsce w Europie pod względem kompetencji cyfrowych (Fot. Danial Igdery/Unsplash)

Zarobki w branży kuszą. Ile zarabia się w IT?

Pensje w IT nadal są głównym powodem, dla którego ludzie chcą się przebranżowić. Z danych Just Join IT wynika, że mediana dla juniorów zatrudnionych na B2B wyniosła w pierwszym półroczu 2023 r. 8500 zł netto, co jak uprzednio wskazano oznacza wzrost o 14,78 proc. względem drugiego półrocza 2022 r.

U midów pensje wzrosły średnio o 7,49 proc., a ich mediana wynosi 17 284 zł netto. Stawki seniorów utrzymują się na praktycznie niezmienionym poziomie, z medianą 24 401 zł netto.

W przypadku umowy o pracę junior zarobi przeciętnie 7450 zł brutto, co oznacza wzrost o 14,83 proc. względem drugiego półrocza 2022 r. Mid może liczyć na 14 500 zł brutto, co oznacza "podwyżkę" o 3,27 proc. w porównaniu z ostatnimi sześcioma miesiącami 2022 r. Seniorzy zatrudnieni na UoP mogą liczyć na średnie wynagrodzenie na poziomie 21 000 zł brutto, ze wzrostem 1,62 proc. względem poprzedniego półrocza.

