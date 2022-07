Może pomóc lub zaszkodzić. Na ten element CV warto zwrócić szczególną uwagę

Według Doroty Andrzejewskiej, szefowej rekrutacji stałych w Awareson, firmy coraz częściej odchodzą od zdjęć w CV, nie chcąc oceniać książki po okładce, tylko po treści, czyli kompetencjach.

- Nowoczesne firmy unikają w ten sposób zazwyczaj nieuświadamianych psychologicznych zakłóceń poznawczych: efektu aureoli, faworyzowania bądź dyskredytowania z powodu wyglądu. Czasem idą jeszcze dalej: anonimizują kandydatów w procesie ukrywając płeć czy rasę. To dotyczy głównie dużych międzynarodowych firm. Wprowadzają takie podejście do swoich standardów - wyjaśnia Andrzejewska.

Nadal jednak nie jest to powszechna praktyka - w Polsce nadal CV bez zdjęcia stanowią zdecydowaną mniejszość. To samo tyczy się zbytniej szczegółowości danych osobowych.

Polskie CV nierzadko zawierają informację o dacie urodzenia, adresie zamieszkania, a nawet stanie cywilnym. Wiadomość, że kandydat jest rozwodnikiem albo mieszka w określonej dzielnicy nie ma merytorycznego znaczenia w rekrutacji, ale może wywołać podświadomą reakcję rekrutera: pozytywną lub negatywną

W niektórych krajach (np. w Wielkiej Brytanii) praktyka wysyłania CV bez zdjęcia jest dużo bardziej powszechna niż w Polsce. Mało tego, niektóre firmy po prostu nie rozpatrują życiorysów z fotografię. Wszystko po to, aby uniknąć nieświadomej faworyzacji lub dyskwalifikacji danego kandydata.

Czy w takim razie zdjęcie może kandydatowi zaszkodzić lub pomóc? Zdecydowanie tak! Ludzie są ludźmi - nieważne jak bardzo starają się być obiektywni. Ubiór, uśmiech, jakość zdjęcia mogą wpływać na to, czy CV zwróci na siebie uwagę.

Standardy i procedury

Eksperci rynku pracy podkreślają, że na rynku pracy kształtują się dwa silne trendy. Korporacyjny oraz H2H (human to human, zindywidualizowany).

W pierwszym trendzie, szczególnie w dużych międzynarodowych korporacjach, ogromną wagę przywiązuje się do obiektywizmu, mierzalności, rekrutuje wg wystandaryzowanych kryteriów.

- Duże, przykładające wagę do standardów firmy mają jasno określone procedury, check boxy. Uwaga rekruterów i hiring managerów skupia się na obserwowalnych i definiowalnych kompetencjach twardych i miękkich oraz regułach obowiązujących w firmie. Jeśli w danym dziale lub pionie wymaga się wyższego wykształcenia to kandydaci bez niego nie przejdą dalej, choćby byli niezwykle utalentowani i doświadczeni. Np. jeśli na dane stanowisko wymaga się 3 lat doświadczenia, a kandydat ma 2,5 - trudno, odpada - mówi Dorota Andrzejewska.

Jak to się ma do zdjęcia? Jeśli pojawia się w CV to musi wizerunkowo pasować do danej roli, być standardowe, profesjonalne. Jeśli coś odbiega od standardu, będzie podważać spójny wizerunek kandydata. Zdjęcie z wakacji lub wesela może, zwłaszcza w przypadku dwóch kandydatów o podobnym poziomie doświadczenia, zaważyć o ostatecznej decyzji.

Podejście indywidualne

W drugim trendzie, H2H, równie ważne co kompetencje są wartości, jakimi kandydat się kieruje - ich zbieżność z wartościami firmy.

- Fakt, że ktoś jeździ rowerem po górach albo opiekuje się zwierzętami - i właśnie to widać na jego zdjęciu w CV - jest zupełnie w porządku. A krawat i elegancka garsonka? Nie przekreślą go, ale jeśli taki styl mocno odbiega od stylu firmy albo jest sprzeczny z postawami, które kandydat deklaruje podczas rozmowy, także się nie przysłuży - radzi Dorota Andrzejewska.

W praktyce - w duchu H2H i indywidualnego podejścia - ani to czy CV zawiera zdjęcie, ani to jakie ono jest - nie ma większego znaczenia. W tego typu firmach, z założenia, wygląd kandydata nie jest istotny, a ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje się w oparciu o holistyczne dopasowanie kandydata do stanowiska i charakteru zadań w danej firmie.

Warto dokładnie przemyśleć, jakie wrażenie wywoła nasze CV - w tym zdjęcie lub jego brak. Jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, dlatego warto korzystać ze wsparcia ekspertów.