Monika Hryniszyn, Randstad: Działy HR przed prawdziwym sprawdzianem

Świat po pandemii nie będzie już taki sam – co do tego eksperci nie mają wątpliwości. Jak zauważa Monika Hryniszyn, dyrektor personalna i HR consultancy w Randstad Polska, w procesach HR-owych zmieni się układ "punktów ciężkości".

Przez ostatnie kilka lat działy HR skupiały się na przyciąganiu ludzi do swoich organizacji, inwestując w employer branding i rekrutację. Teraz - w obliczu czasem trudnych decyzji pracodawców - stanęły przed prawdziwym sprawdzianem marki pracodawcy, organizując wsparcie w ramach outplacementu dla pracowników objętych redukcją.

- To bardzo ważny sprawdzian. To, w jaki sposób przeprowadzany jest ten proces teraz, wpływać będzie na postrzeganie firmy w przyszłości – wskazuje Monika Hryniszyn.

Praca zdalna powoduje, że kolejnymi dwoma aspektami, na których skupia się i skupiać się będzie HR, są zaangażowanie i poczucie przynależności pracowników oraz zarządzanie wydajnością (performance management).

- Praca członków zespołów w domach i interakcje online wpływają na budowanie relacji z kolegami i z firmą. Dlatego tak ważne jest wspieranie zaangażowania pracowników i ich poczucia przynależności. Tu receptą działów HR są nowe rozwiązania angażujące członków zespołu, choćby wirtualne spotkania przy kawie czy wspólne aktywności fizyczne z użyciem specjalnych aplikacji, ale też po prostu większa częstotliwość komunikacji z wykorzystaniem różnych kanałów – ocenia Monika Hryniszyn.

CZYTAJ DALEJ »

- Na obszar performance managementu należy patrzeć z perspektywy pracownika i zadbać o to, żeby mógł pracować w taki sposób, który jest dla niego najbardziej efektywny. Warto jednak pamiętać, że menedżer może także potrzebować wsparcia w ułożeniu na nowo sposobu zarządzania zespołem, który z dnia na dzień stał się zespołem zdalnym i rozproszonym – dodaje.

HR na trudne czasy

Przed pandemią na rynku pojawiały się opinie, że HR-owcy powinni wyjść zza biurek i zająć się biznesem. Są firmy, gdzie rola HR-u jest bardzo duża, a specjaliści w tym zakresie są doradcami biznesu. Są jednak i takie, gdzie HR traktowany jest narzędziowo i transakcyjnie. Kryzys spowodowany koronawirusem to szansa dla HR-u na pokazanie swojej wartości. Czy specjaliści ds. personalnych zdadzą ten test?

- Jedni zdadzą ten test, a inni go obleją. Ci aktywni, którzy szybko adaptują się do nowej sytuacji i są odporni na wpływ dynamicznych zmian, będą należeć do tej pierwszej grupy. Ci, którzy w tych pierwszych tygodniach zastosowali się do rady Winstona Churchilla, że "jeżeli idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się, idź dalej (...) wszystko się kiedyś kończy", wyjdą z tej sytuacji obronną ręką - mówi dyrektor personalna Randstad.

Jak zauważa Monika Hryniszyn, organizacje, w których działy HR były aktywne i inicjowały działania, pokazały, że HR ma swoją wyjątkową rolę do odegrania w trudnych sytuacjach - zarządzanie kryzysem.

- Z jednej strony szybkiej przebudowy wymagało wiele procesów HR, w tym systemy wynagrodzeń, szkoleń i rekrutacji, nowe sposoby pracy, ale też wypracowanie koncepcji powrotu pracowników do przestrzeni firmy, z drugiej strony ważną rolę, szczególnie na początku, odegrało umiejętne zarządzanie tymi zmianami (change management), w tym komunikacja wewnętrzna, szkolenia przygotowujące pracowników do nowego sposobu pracy, ale przede wszystkim wsparcie psychologiczne pracowników i menedżerów – wyjaśnia ekspert.

- Muszę przyznać, że w pierwszych tygodniach epidemii widziałam wielu HR-owców którzy - pomimo własnych obaw o to, co dalej - świetnie wsparli swoich ludzi i organizacje – dodaje Hryniszyn.

Zmiana, która zostanie

Zdaniem Moniki Hryniszyn, najważniejszą lekcją, jaką HR wyciągnie z kryzysu, jest potwierdzenie przekonania, że człowiek jest najważniejszy. W pierwszej kolejności warto troszczyć się o jego obawy i zadbać o poczucie bezpieczeństwa, a na resztę, czyli wyniki, będzie jeszcze czas.

- Organizacje, w których zaangażowanie pracowników było wysokie jeszcze przed COVID-19, w ten trudny okres wkroczyły mocniejsze, bo ich przewagą było zaufanie zbudowane pomiędzy pracownikami i firmą – mówi Monika Hryniszyn.

- Weryfikacji uległy natomiast niektóre przekonania, na przykład to, że pewne procesy w firmie muszą dziać się offline, żeby były skuteczne. Tymczasem okazało się, że nawet Assessment Center czy onboarding można zrobić zdalnie. Niemniej ważną nauką jest też to, że częsta i otwarta komunikacja czyni cuda – dodaje.

Monika Hryniszyn zwraca uwagę na inną, istotną kwestię. Świat, nie tylko ten HR-owy, nie będzie już ten sam. Większość procesów z sukcesem zostało zdigitalizowanych - w sposób nieodwracalny.

- W rekrutacji brak osobistych spotkań został wsparty dodatkowymi narzędziami pomiaru, np. testami psychologicznymi, które dają nawet lepszy wgląd w predyspozycje kandydatów. Wiele sygnałów wskazuje wręcz, że zarówno kandydaci, jak i rekruterzy w większości bardzo dobrze poradzili sobie z tą zmianą – podsumowuje ekspert.

O tym, jak będzie wyglądał HR po pandemii, opowiedział w rozmowie w PulsHR.pl także Artur Skiba, prezes agencji Antal. Jego zdaniem pandemia to dla organizacji przede wszystkim czas zmiany. A w takim okresie HR jest wręcz niezbędny dla firm, które chcą zyskać wartość dodaną. Szansa na partnerstwo i wzrost roli działów HR jest więc ogromna.