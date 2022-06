Mniejsza fluktuacja i skrócony czas analizy CV. Aldi stawia na cyfryzację w rekrutacji

jk

Aldi digitalizuje procesy rekrutacyjne. Sieć wdrożyła nowe narzędzie - Harver, wykorzystywane do zatrudniania kandydatów aplikujących na stanowisko pracownika sklepu, zastępcy kierownika oraz kierownika sklepu. Dzięki niemu czas weryfikacji dokumentów rekrutacyjnych został skrócony o 52 proc. Aldi ma w Polsce 209 sklepów i zatrudnia ponad 3700 pracowników (Fot. Shutterstock)

Z rozwiązań platformy Harver docelowo korzystać ma cała grupa Aldi Nord. Póki co wdrożenie platformy odbyło się w kilku krajach.

Z danych grupy Aldi Nord wynika, że 20 proc. osób zatrudnionych przy wykorzystaniu systemu Harver to pracownicy dopasowani do stanowiska, co przekłada się na zmniejszenie ich fluktuacji aż o 42 proc. w krajach grupy, w których nastąpiło wdrożenie.

- W komunikacji związanej z polityką zatrudnienia oraz w procesach rekrutacyjnych konsekwentnie skupiamy się na tym, by wzmocnić autentyczność przekazu, by pokazać realia pracy w branży i ludzi, którzy stoją za marką Aldi. Im bardziej będziemy szczerzy i dokładnie określimy swoje cele, tym łatwiej dobierzemy osoby, z którymi rozwiniemy zespoły kompetentnych i życzliwych pracowników - mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru HR Aldi w Polsce.

- Harver jako narzędzie wspiera nasze procesy rekrutacyjne, optymalizując jednocześnie czas poświęcony na preselekcję kandydatów. Dzięki automatyzacji już w prostym, online'owym formularzu aplikacyjnym stawiamy kandydatom pytania odnoszące się do konkretnych sytuacji z życia sklepu, co daje im wyobrażenie na temat pracy, a nam pozwala zaprosić do współpracy najlepiej dopasowanych kandydatów - wyjadnia Goleniowska.

Aldi wykorzystując platformę Harver przygotowało aplikację online, działającą na zasadzie testu wielokrotnego wyboru. Odczytanie zadań urozmaicają wideoscenki rodzajowe, które sugestywnie ilustrują pracę w sklepach. W ramach każdego procesu kandydaci przechodzą przez intuicyjny formularz, a następnie rozwiązują test, wysyłając swoje zgłoszenie. Mogą to zrobić w dowolnym dla siebie czasie i miejscu - z platformy Harver można bowiem korzystać na wszystkich urządzeniach i systemach operacyjnych. Jest ona podłączona do systemu ATS (Applicant Tracking System), co gwarantuje bezpieczeństwo danych podczas cyfrowego obiegu dokumentów.

