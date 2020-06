Młodzi zdradzili cechy dobrego pracodawcy. "Gra w otwarte karty"

Z badania z kwietnia 2020 r. wynika, że - mając do wyboru stabilne zatrudnienie w firmie lub pracę na własny rachunek - zdecydowana większość, bo aż 81,5 proc. respondentów, wybrała pierwsze rozwiązanie. Wraz z wiekiem znaczenia nabiera także rodzaj umowy z pracodawcą – tę o pracę jako preferowaną formę zatrudnienia wskazało 55 proc. osób poniżej 20. roku życia i 84 proc. respondentów powyżej 25 lat.

Młode osoby cenią sobie także zrównoważone podejście do podziału pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Respondenci, postawieni przed wyborem między work-life balance a wysokimi zarobkami, w większości wybrali work-life balance (59 proc. do 40 proc.).

- Młode pokolenie ceni transparentność i "grę w otwarte karty". Ważne jest dla nich zwłaszcza czytelne komunikowanie wynagrodzeń, jasno określone zasady współpracy i dobre warunki do rozwoju. Wbrew obiegowym opiniom, "zetki" nie szukają w pracy szefa, który będzie ich kumplem, ale takiego, który stanie się dla nich autorytetem. Za szansę do rozwoju uważają m.in. częsty feedback. Lubią różnorodne wiekowo organizacje, bo mają świadomość, że mogą się wiele nauczyć od bardziej doświadczonych kolegów – mówi Joanna Kotzian, współzałożycielka Well.HR.

Na co zwracają uwagę młodzi, gdy szukają pracy? Prawie wszyscy sprawdzają profil działania firmy oraz poziom wynagrodzenia, a 78 proc. kandydatów – ofertę benefitów.

86 proc. sprawdza opinie na temat pracodawcy w internecie, w porównaniu z 72 proc. osób odwiedzających stronę kariera i 71 proc. pytających o opinię znajomych. Natomiast profile pracodawców w mediach społecznościowych sprawdza niemal 60 proc. uczestników badania. Dla prawie 70 proc. badanych ważne są wartości firmy oraz jej wizja i misja.

Uczestników badania zapytano również m.in. o to, co jest dla nich w pracy ważne. Połowa wskazała przyjazną atmosferę (50 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: zdobycie doświadczenia zawodowego (49 proc.), poczucie sensu wykonywanej pracy (43 proc.), wysokie zarobki (42 proc.) i praca zgodna z zainteresowaniami (36 proc.).

Na przeciwległym biegunie, jako elementy nie do zaakceptowania, młodzi wymienili: brak możliwości rozwoju (53 proc.), zarobki nieadekwatne do oczekiwań (52 proc.), konflikt w zespole (49 proc.), wysoki poziom stresu (48 proc.) i brak możliwości awansu (34 proc.).

fot. pixabay

Eksperci doprecyzowali, co w praktyce oznaczają wysokie zarobki. Mediana oczekiwań ukształtowała się na poziomie 4 tys. zł netto. Najwyższe finansowe życzenia (powyżej mediany) mają studenci kierunków medycznych oraz biologiczno-przyrodniczych, a najniższe (poniżej mediany) - studenci kierunków artystycznych, społecznych i humanistycznych.

- Żyjemy w czasach transformacji kulturowej i biznesowej. Kompetencjami przyszłości są umiejętność szybkiego uczenia się nowych rzeczy i oduczania starych metod pracy czy współpracy, szczególnie w odniesieniu do używanej technologii, która optymalizuje i poprawia efektywność czasu i kosztów. Młode pokolenie sprawdzi się idealnie w takim środowisku. Oczekiwania tego pokolenia w stosunku do miejsca pracy się zmieniają. Zachowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i docenienia w pracy powinny być definiowane razem z nimi, ponieważ chcą oni, by ich wartości i przekonania były częścią kultury organizacyjnej. Radość, życie i zdrowie są celem samym w sobie – a nie praca – mówi pokolenie Z i millenialsi” – dodaje Joanna Tonkowicz, partner zarządzająca Absolvent Consulting.

Jawność wynagrodzeń

Autorzy raportu precyzują też, co dokładnie kryje się pod pojęciem "zaufanego" pracodawcy. Przede wszystkim to transparentność wynagrodzenia (56 proc.) i opinia znajomych (54 proc.). Dobry pracodawca to dla młodych ludzi taki, który już teraz buduje z nimi relacje w partnerski sposób, stawiając na ważne dla nich kwestie, jak rozwój, dzielenie się wiedzą i wsparcie działalności na uczelniach, najchętniej podczas spotkań umożliwiających interakcję.

Według młodych dobry pracodawca prowadzi warsztaty na uczelniach lub w swej siedzibie (45 proc.), organizuje szkolenia/spotkania online (44 proc.), wspiera organizacje studenckie i uczelnie (44 proc.) oraz bierze udział w targach pracy (43 proc.). Wśród benefitów młodzi ludzie najczęściej wskazują dostęp do szkoleń, ubezpieczenie zdrowotne, możliwość pracy zdalnej i elastyczne godziny pracy.

- Badanie pokazuje, co jeszcze możemy zrobić jako pracodawcy, aby proaktywnie się przygotować na "nową rzeczywistość" w jeszcze bardziej zróżnicowanych pokoleniowo zespołach. Tu warto postawić jeszcze pytanie: czy przed nami kolejna wojna o talenty czy raczej współpraca między pracodawcami w sprawie wzmacniania kompetencji całego młodego pokolenia? "Zetki" wybiorą te firmy, które będą chciały wywrzeć jak najszerszy pozytywny wpływ, a swoją misją i wizją przyciągną wszystkie pokolenia - dodaje Tina Sobocińska, dyrektor zespołu human capital w PwC.

Trudna sytuacja młodych

Mówiąc o młodych pracownikach, trzeba pamiętać, że ich sytuacja na rynku pracy w czasie pandemii koronawirusa stała się bardzo zła. Według Międzynarodowej Organizacji Pracy więcej niż 1 na 6 osób poniżej 25. roku życia straciła pracę od początku pandemii COVID-19. 23 proc. pozostałych miało skrócone godziny pracy, co odbiło się na ich wynagrodzeniu.

W najgorszej sytuacji pozostają osoby młode. W pierwszym kwartale 2020 roku największe bezrobocie w naszym kraju odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata - 8,7 proc. Wysokie bezrobocie obserwuje się wśród osób w wieku 25-43 lat - 3,9 proc. Szacuje się, że blisko połowa aktywnych zawodowo młodych Polaków straciła pracę.

Jak tłumaczy Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland, to, że najczęściej młodzi ludzie tracili teraz pracę, wynika z kilku powodów.

- Jednym z nich jest forma umów, które młodzi pracownicy częściej zawierają z firmami. Mowa tutaj chociażby o umowach cywilnoprawnych, umożliwiających szybkie zakończenie współpracy. Innym aspektem, wpływającym na trudniejszą sytuację młodych, są sektory rynku, w których często znajdują zatrudnienie. Młode osoby pierwsze doświadczenia zawodowe nierzadko zdobywają bowiem w gastronomii, hotelarstwie, sprzedaży i obsłudze klienta, a więc sektorach najmocniej dotkniętych przez obostrzenia w szczytowym okresie pandemii – komentuje Justyna Chmielewska.