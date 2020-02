Młodzi Polacy i Niemcy wobec bezrobocia i umów śmieciowych

Po kryzysie 2008 roku zarówno w Polsce, jak i w Niemczech doszło do pogorszenia sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. W 2018 r. odsetek młodych Polaków zatrudnionych na czas określony wynosił 46 proc. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii Europejskiej. W Niemczech to 36 proc. – pisze portal fakty.interia.pl.

Autorzy właśnie opublikowanej książki "Oswajanie niepewności" dociekali, czy te warunki prowadzą do kontestacji systemu gospodarczego danego kraju, czy też do akceptacji trudnych warunków. - Młodzi ludzie w większości nie buntują się i nie działają zbiorowo np. w związkach zawodowych, aby wywalczyć dla siebie nowe prawa. Raczej dostosowują się do rzeczywistości - mówi dla fakty.interia.pl dr Jan Czarzasty, socjoekonomista z SGH, jeden z badaczy.

Z badań wynika także, że młodzi Polacy oczekują takiej gospodarki rynkowej, która będzie zapewniać stabilną pracę etatową (88 proc). Chcą też polityki chroniącej polskie przedsiębiorstwa i banki przed zagranicznym kapitałem (80 proc.).

Stosunkowo duży odsetek młodych Polaków (46,4 proc. w porównaniu z 21,6 proc. Niemców) zgadza się co do tego, że należy radykalnie obniżyć podatki i pozwolić, aby obywatele sami finansowali usługi np. edukacyjne i zdrowotne. O tym, że młodzi Polacy nie do końca ufają państwu świadczy przekonanie ponad połowy z nich (55 proc.) o potrzebie likwidacji obligatoryjnego systemu emerytalnego. Taki pomysł popiera tylko 12 proc. młodych Niemców – pisze fakty.interia.pl.

Jak się okazuje, w porównaniu z Niemcami Polacy są bardziej chętni do zakładania swoich firm. Większość pracujących tymczasowo Niemców chciałaby otrzymać umowę o pracę na czas nieokreślony i tylko nieliczni woleliby zostać pracodawcami (6,5 proc.) lub przejść na samozatrudnienie (19,4 proc.). Jeśli chodzi o Polaków to aż 30 proc. wybrałoby samozatrudnienie lub chciałoby zostać pracodawcami (26,3 proc).

CZYTAJ DALEJ »

Określeniem NEET (z ang. not in employment, education or training) nazywamy grupę społeczną młodych ludzi w wieku 20-34 lata, którzy mimo że są w kwiecie wieku, ani nie kwapią się do zdobywania kolejnych szczebli edukacji, ani do podjęcia pracy, nie decydują się również przygotowywać do wykonywania zawodu.

Są to ludzie, którzy z wyboru lub konieczności pozostają na utrzymaniu innych. Mówi się na nich "kanapowcy", "przegrane pokolenie". W połowie 2019 roku Eurostat wyliczył, że w całej Unii Europejskiej taką drogą w 2018 roku poszło 16,5 proc. ludzi. To około 15 milionów osób w wieku produkcyjnym. Najniższe wskaźniki w ubiegłym roku odnotowano w Szwecji (8 proc.), Holandii (8,4 proc.), Luksemburgu (9,9 proc.) i na Malcie (10,1 proc.). Najwyższe we Włoszech (28,9 proc.) i Grecji (26,8 proc.).

Jak te dane wyglądają w przypadku Polski? Na pierwszy rzut oka nie mamy powodów do większych zmartwień, ale również do większego zadowolenia. Można powiedzieć - Polacy to średniacy. Wskaźnik dla naszego kraju w ubiegłym roku był bardzo zbliżony do średniej unijnej. Wyniósł 16,4 proc. Zresztą w ostatniej dekadzie wskaźnik NEET dla Polski wahał się minimalnie w jedną lub drugą stronę w stosunku do średniej europejskiej.

Na przestrzeni 2008-2018 roku wynosił on od 17,6 proc. w 2008 roku do 16,4 proc. w 2018 roku. Najwyższy odnotowaliśmy w 2013 roku, było to 20,9 proc. Od tego czasu wskaźnik systematycznie spada (2013 - 20,9 proc., 2014 - 19,9 proc., 2015 - 18,8 proc., 2016 - 18 proc., 2017 – 17,1 proc., 2018 - 16,4 proc.).

Niby dobra wiadomość, jednak kiedy zamienimy procenty na liczby bezwzględne, okaże się, że pomimo spadku, poza rynkiem pracy pozostaje ponad milion młodych ludzi, którzy w dobie bicia kolejnych rekordów niskiego bezrobocia i coraz mniejszej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (mowa już, że w czerwcu lub lipcu ich liczba spadnie poniżej 900 tysięcy osób, zaś na przełomie jesieni i zimy 2019 stopa bezrobocia może spaść poniżej 5 proc.) byliby jak kojący plaster na boleści rynku pracy, jakimi są coraz bardziej palące braki kadrowe.