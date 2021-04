Młodzi ofiarami pandemii. To oni ucierpieli najbardziej

Młodzi ludzie w największym stopniu odczuli skutki zachodzących zmian na rynku pracy. Wśród osób w wieku 15-24 lata stopa bezrobocia w czwartym kwartale 2020 roku wzrosła zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i w szczególności w stosunku do IV kwartału 2019 r.





Autor:jk

• 30 kwi 2021 13:50





Wśród osób w wieku 15-24 lata oraz 25-34 lata odnotowano spadek liczby pracujących odpowiednio o 41 tys. i 11 tys. (Fot. archiwum)

W porównaniu do III kwartału 2020 r. obserwowany wzrost liczby pracujących dotyczył przede wszystkich osób powyżej 35. roku życia, największy był w grupie 45-54 lata (o 55 tys.).

Natomiast wśród osób w wieku 15-24 lata oraz 25-34 lata odnotowano spadek liczby pracujących odpowiednio o 41 tys. i 11 tys.

Wśród młodych osób wzrosła również stopa bezrobocia - o 4,9 punktu proc. w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. W przypadku pozostałych grup wiekowych nie odnotowano tak wyraźnych zmian w poziomie stopy bezrobocia.

Z badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) wynika, że w IV kwartale 2020 r. liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 mln 86 tys. osób, z tego: 16 mln 555 tys. to pracujący i 531 tys. to bezrobotni. To o o 133 tys., czyli o 0,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Z kolei współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 56,5 proc.

Źródło: GUS

Jak podaje GUS, wskaźnik zatrudnienia wyznaczony dla populacji osób w wieku 15 lat i więcej wyniósł w analizowanym okresie 54,7 proc. i utrzymał się na podobnym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem (wzrost o 0,1 punktu proc.), zaś w skali roku odnotowano wzrost o 0,3 punktu proc.

Źródło: GUS

Bezrobocie w Polsce

W IV kwartale 2020 r. liczba bezrobotnych wyniosła 531 tys. i zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 30 tys., tj. o 5,3 proc.), natomiast zwiększyła się w porównaniu z IV kwartałem 2019 r. (o 45 tys., czyli o 9,3 proc.).

W porównaniu z poprzednim kwartałem spadek liczby bezrobotnych odnotowano wyłącznie wśród kobiet - o 37 tys. (13,3 proc.), przy nieznacznym wzroście liczebności bezrobotnych mężczyzn - o 6 tys. (2,1 proc.). W odniesieniu do IV kwartału 2019 r. wśród mężczyzn liczba bezrobotnych wzrosła o 43 tys. (17,4 proc.), a wśród kobiet pozostała na zbliżonym poziomie. Stopa bezrobocia w IV kwartale 2020 r. wyniosła 3,1 proc. Oznacza to, że zmniejszyła się w stosunku do III kwartału 2020 r. (o 0,2 punktu proc.), zaś zwiększyła w odniesieniu do IV kwartału 2019 r. (o 0,2 punktu proc.). Młodzi ludzie w największym stopniu odczuli skutki zachodzących zmian na rynku pracy. Wśród osób w wieku 15-24 lata stopa bezrobocia wzrosła zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i w szczególności w stosunku do IV kwartału 2019 r. (odpowiednio o 0,3 punktu proc. oraz o 4,9 punktu proc.). W przypadku pozostałych grup wiekowych nie odnotowano tak wyraźnych zmian w poziomie stopy bezrobocia. Źródło: GUS Osoby bierne zawodowo W IV kwartale 2020 r. populacja osób biernych zawodowo liczyła 13 mln 170 tys. W IV kwartale 2020 r. wśród ogółu osób biernych zawodowo zdecydowaną większość stanowili emeryci (57,4 proc.), a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (16,9 proc.). Jak zauważa GUS, populacja biernych zawodowo jest specyficzna, jeżeli chodzi o zasoby dla rynku pracy. W ramach tej zbiorowości znajdują się bowiem zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na rynek pracy nie trafią (część emerytów, rencistów, osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca), ale też osoby, które weszły na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie na ten rynek pracy zechcą powrócić. W przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym najczęstszymi przyczynami bierności były obowiązki rodzinne (31,5 proc.), nauka i podnoszenie kwalifikacji (27,4 proc.) oraz choroba lub niepełnosprawność (25,6 proc.). Źródło: GUS Według GUS 195 tys. osób biernych zawodowo wskazało, że podana przez nich przyczyna nieposzukiwania pracy miała bezpośredni związek z pandemią COVID-19. Spośród tej grupy najczęściej wymieniano przyczynę „inne powody”, w tym osobiste lub rodzinne - dotyczyło to 50 tys. osób. Kolejne 49 tys. osób jako powód nieposzukiwania pracy podało opiekę nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki, 38 tys. osób było przekonanych, że w związku z sytuacją związaną z pandemią nie znajdą odpowiedniej pracy, 27 tys. osób uznało, że z tego powodu wyczerpali możliwości znalezienia pracy (te dwie ostatnie kategorie stanowią łącznie zbiorowość tzw. zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy). Wskaźnik niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy Jak wyjaśnia GUS, wskaźnik niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy obejmuje bezrobotnych oraz osoby znajdujące się na pograniczu pomiędzy pracą a bezrobociem oraz bezrobociem a biernością zawodową. Uwzględniane są tutaj osoby: bezrobotne, bierne zawodowo poszukujące pracy, ale nie gotowe do jej podjęcia, bierne zawodowo nieposzukujące pracy, ale gotowe do jej podjęcia, niepełnozatrudnione, przez co należy rozumieć osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które mogłyby i chcą pracować w większym wymiarze niż obecnie. Dane zaprezentowano dla populacji w wieku 20-64 lata. GUS podaje, że w IV kwartale 2020 r. grupa stanowiąca niewykorzystane potencjalne zasoby pracy liczyła łącznie 969 tys. osób i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 57 tys. (5,6 proc.). Natomiast w stosunku do sytuacji sprzed roku zwiększyła się o 48 tys. (5,2 proc.). Oprócz bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby bierne zawodowo nieposzukujące pracy, ale gotowe do jej podjęcia - w IV kwartale 2020 r. było ich 269 tys. Mniej liczną grupą były osoby pracujące w niepełnym wymiarze czasu, które mogłyby i chciałyby pracować w większym wymiarze niż obecnie - liczyła ona 132 tys. (156 tys. w III kwartale 2020 r. i 155 tys. w IV kwartale 2019 r.). Najmniejszą zbiorowość stanowiły osoby bierne zawodowo, które poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia - w IV kwartale 2020 r. było to 59 tys. osób. Źródło: GUS

