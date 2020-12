Młodzi na umowach terminowych. To im COVID-19 zagraża najbardziej

W II kwartale 2020 r. w Unii Europejskiej do najbardziej narażonych na ryzyko utraty pracy należały osoby zatrudnione na kontrakty terminowe (ok. 14 proc. prawdopodobieństwa utraty pracy) oraz młodzi pracownicy (16-24 lata) – ok. 10 proc. - wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Autor:KDS

• 3 gru 2020 18:35





Najwyższe ryzyko utraty pracy przez osoby w wieku 16-24 lata odnotowano w Hiszpanii (Fot. Pixabay)

REKLAMA

W II kwartale 2020 r. najwyższe ryzyko utraty pracy przez osoby w wieku 16-24 lat odnotowano w Hiszpanii (ok. 19 proc.), Portugalii (ok. 14 proc.) oraz Irlandii (ok. 13 proc.).

Jak wyglądała sytuacja w Polsce? Bardzo dobrze. W naszym kraju ryzyko utraty pracy przez młodych wynosiło 5 proc.

W Polsce ryzyko utraty pracy przez osoby o niskich dochodach wyniosło jedynie ok. 2 proc., a czasowych zwolnień czy redukcji czasu pracy – ok. 13 proc.



Jak w Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują analitycy PIE, duży wpływ na ograniczenie zatrudnienia osób młodych miał spadek liczby kontraktów terminowych. Bowiem w II kwartale 2020 r. w UE zatrudnionych na kontrakty terminowe było 19,2 mln osób w wieku 20-64 lata, co stanowi spadek o 2,3 mln względem I kwartału 2020 r. (21,5 mln osób). W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. udział kontraktów terminowych w zatrudnieniu młodych w wieku 15-24 lata zmniejszył się o 3,5 pkt. proc., podczas gdy w grupie wiekowej 20-64 lata tylko o 1,4 pkt. proc. względem II kwartału 2020 r..

Grafika: Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego

Ponadto wskazują również, że na ryzyko utraty pracy czy zmniejszenia wymiaru czasu pracy miała wpływ również sytuacja dochodowa pracowników. Największe ryzyko utraty pracy dotyczyło osób o najniższych dochodach.

- Choć ryzyko utraty pracy, szacowane według kryterium dochodowego, było relatywnie niskie w UE (niskie dochody – ok. 5 proc. prawdopodobieństwa utraty pracy, średnie dochody – 3 proc. oraz wysokie dochody – ok. 2 proc.), ryzyko tymczasowego zwolnienia lub zmniejszenia wymiaru pracy było już znacząco wyższe (niskie dochody – ok. 21 proc., średnie dochody – ok. 18 proc. oraz wysokie dochody – ok. 16 proc.) - wyliczają eksperci PIE.

Dodają też, że poziom ryzyka utraty pracy oraz tymczasowego zwolnienia lub zmniejszenia wymiaru pracy różnił się w zależności od państw. I tak, ryzyko zwolnień tymczasowych lub obniżenia wymiaru świadczonej pracy wśród osób o niskich dochodach było najwyższe w Irlandii (40 proc.), na Cyprze (32 proc.) oraz w Grecji i Włoszech (odpowiednio: ok. 31 i 30 proc.). Osoby o niskich dochodach najbardziej narażone na ryzyko utraty pracy były w: Hiszpanii (12 proc.), Irlandii (10 proc.) oraz Włoszech i Austrii – ok. 6 proc. W Polsce ryzyko utraty pracy przez osoby o niskich dochodach wyniosło jedynie ok. 2 proc., a czasowych zwolnień czy redukcji czasu pracy – ok. 13 proc. Były to jedne z najniższych wartości wśród analizowanych krajów. BRD Bezrobocie w październiku Mimo rosnącej liczby zachorowań stopa bezrobocia rejestrowanego w październiku była na stabilnym poziomie. Wyniosła 6.1 proc. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 1.018,4 tys. wobec 1.023,7 tys. osób we wrześniu. - Trzeba jednak podkreślić, że był to jeszcze miesiąc bez obostrzeń i restrykcji w gospodarce. Sytuacja pod względem liczby bezrobotnych pogorszy się zapewne w listopadzie i będzie kontynuowana w grudniu. Ze względu na zamknięcie bądź mocne ograniczenie działalności niektórych branż (gastronomia, hotelarstwo, turystyka, siłownie, kluby fitness, galerie handlowe), liczba bezrobotnych do końca br. będzie rosnąć. Na koniec roku stopa bezrobocia rejestrowanego znajdzie się w okolicach 6.5 proc. - komentowała najnowsze dane GUS Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. W urzędach pracy w październiku zarejestrowano 115,1 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 12,4 proc. mniej niż przed miesiącem oraz o 16,0 proc. mniej niż przed rokiem (we wrześniu br. notowano wzrost o 32,5 proc. w skali miesiąca wobec spadku o 4,4 proc. w skali roku). Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (84,5 osób, tj. o 21,8 proc. mniej niż rok wcześniej), a ich udział wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych obniżył się o 5,4 p.proc. do 73,4 proc. W porównaniu z sytuacją sprzed roku spadła (bardziej niż we wrześniu br.) liczba nowo zarejestrowanych osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, nieposiadających kwalifikacji zawodowych, dotychczas niepracujących oraz absolwentów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.