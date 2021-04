Młodzi mają problem. Idą na żywioł i nie zawsze dobrze wypadają podczas rekrutacji

Młodzi ludzie miewają problem z mówieniem o sobie, co wpływa negatywnie na przebieg rozmów o pracę. Tymczasem pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie są kluczowe podczas rekrutacji.

Konieczność pracy zdalnej to nie tylko zmiana formy, ale także podejścia do organizacji czasu i zadań. Według badań Ipsos (2020) dla Światowego Forum Ekonomicznego niemal połowa osób aktywnych zawodowo twierdzi, że w czasie pandemii ma zmniejszoną produktywność (46 proc.) i pracuje w niekonwencjonalnych godzinach – na przykład bardzo wcześnie rano lub późno w nocy (44 proc.).

Prawie połowa osób pracujących z domu skarży się na samotność i izolację (49 proc.) lub trudności z wykonywaniem pracy z powodu nieodpowiedniej organizacji przestrzeni czy wyposażenia domowego biura (46 proc.). Jak to wpłynie na wejście nowego pokolenia na rynek pracy?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozwiązaniem jest digitalizacja oraz komunikacja dostosowana do pokolenia Z, dla którego technologia jest nieodłącznym elementem życia. Jak wskazuje Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii, komunikacja do młodszych, zaangażowanych osób powinna być nastawiona na poszukiwanie nowych, ekscytujących doświadczeń, życiowych wyzwań i zachęcanie do zmiany, a nie premiująca stabilizację i poczucie bezpieczeństwa.

Czytaj też: Na rynku pracy jest ich ponad 4 mln. Jacy są i czego oczekują młodzi z pokolenia Z?

- Pracodawcy muszą dostosować system rekrutacji do młodych osób, znając specyfikę odbiorców. Aktywni, młodzi ludzie garną się do pracy i wykazują dużą inicjatywę własną. Jeśli takich ludzi szukasz do pracy, to komunikuj się językiem prostym i ciekawym. Jakiś czas temu został przeprowadzony test na studentach, którym przedstawiono standardową ofertę pracy. Nie rozumieli treści, języka ani przekazu. Rekruterska nowomowa nie jest z ich świata, co utrudnia zrozumienie oferty pracy na wstępie - mówi Paula Bruszewska.

Najmłodsze pokolenie pracowników czasami korzysta z rocznej przerwy (gap year) lub staży pomaturalnych, aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie, co najbardziej ich pasjonuje już na wczesnym etapie życia zawodowego.

Umiejętności miękkie w cenie

Eksperci prognozowali, że umiejętności miękkie będą towarem deficytowym na rynku pracy. Te przewidywania stały się faktem. Obecnie, według Fundacji Zwolnieni z Teorii, pracodawcy potwierdzają, że umiejętności miękkie takie jak współpraca, poczucie sprawczości czy autoprezentacja są kluczowe podczas starania się o pracę. Młodzi ludzie podczas rekrutacji regularnie pomijają swoje dokonania i aktywności pozalekcyjne, a to one właśnie na rynku pracy młodych cenione są najbardziej, wręcz urastają do rangi profesjonalnego doświadczenia.

- Rośnie nowe pokolenie szkoły lockdownu, które swoje umiejętności miękkie tj. współpracę z rówieśnikami, negocjacje, decyzyjność, pracę pod presją czasu, może zdobyć tylko w sieci. Właśnie w tym celu około 11 tysięcy z nich w 2021 roku i postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce i podziałać społecznie realizując własny projekt społeczny w Zwolnionych z Teorii – wskazuje Paula Bruszewska, która organizuje ogólnopolską olimpiadę projektów społecznych z wykorzystaniem platformy internetowej.

Czytaj też: Dla projektów społecznych rzuciła pracę w korpo. "Nasza formuła ma ogromny wpływ na młodych"

Czy to im pomoże zdobyć pracę w tych trudnych czasach? Z rozmów, które prowadzą Zwolnieni z Teorii wynika, że istnieje różnica między aktywnymi uczniami (którzy podejmują działania poza nauką np. w projektach społecznych czy pasjach) a nastawionymi na stabilizację młodymi ludźmi (niedziałającymi obywatelsko ani biznesowo). Ci pierwsi nie tylko mają więcej kompetencji, lecz również znacznie lepiej radzą sobie w prezentacji własnej osoby i dokonań, zyskując sporo punktów przewagi podczas samej rekrutacji.

Właśnie dlatego fundacja w partnerstwie z Grupą ING, postanowiła wyposażyć kolejny tysiąc młodych aktywnych ludzi w Polsce w kompetencje potrzebne przy zdobywaniu pracy. Grupa ING w ramach programu grantowego Build Back Better postanowiła wesprzeć projekty, mające na celu wsparcie społeczeństw po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

- W Polsce postanowiliśmy pomóc młodym ludziom wejść z mocnymi kompetencjami na rynek pracy po pandemii. Wierzymy, że w partnerstwie z Fundacją Zwolnieni z Teorii dotrzemy do tej grupy i wesprzemy ją w skutecznym poszukiwaniu drogi zawodowego rozwoju - mówi Joanna Dymna-Oszek, dyrektor biura zarządu Banku.

Wady i zalety

Jak młodzi podchodzą do rozmów kwalifikacyjnych? Większość młodych ludzi, jak wynika z rozmów, idzie często na tzw. żywioł. Ta bezrefleksyjność w podejściu do rozmów widoczna jest szczególnie z poziomu rekruterów w firmach, którzy dziennie rozmawiają z kilku-kilkunastoma kandydatami i kandydatkami na stanowiska, ceniąc sobie najbardziej ogólne „ogarnięcie”.

Pandemia pokazuje jeszcze jedną ważną rzecz. Wyraźnie krystalizuje intencje i zaangażowanie kandydatów, bo wyraźnie widać, komu zależy na pracy i kto jest nastawiony na poszukiwanie wyjścia z trudnej sytuacji.

Warto dodać, że pracodawcy wśród pozytywnych cech młodych ludzi dostrzegają kreatywność, świeżość pomysłów, czasami nawet podważanie stanu obecnego i autentyczność. Tematem otwierającym rozmowy podczas pierwszego spotkania mogą być zrealizowane społeczne projekty pozaszkolne, które pokazują pracodawcy determinację, umiejętności organizacyjne i operatywność kandydatki czy kandydata do pracy.

Trudna sytuacja młodych

Kryzys na rynku pracy odbija się przede wszystkim na ludziach młodych. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, na koniec września 2020 roku, najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 283,3 tys., a ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 27,7 proc. Osoby w wieku do 24 lat stanowiły 13,2 proc.

Problem bezrobocia wśród młodych to problem, z którym zmagamy się nie od dziś. Pandemia nie ułatwia sprawy. Młodzi, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy bądź wciąż posiadają niewielkie doświadczenie zawodowe, w największym stopniu odczuwają pogorszenie się gospodarki. Wynika to z kilku czynników.

- Jednym z nich jest forma umów, które młodzi pracownicy częściej zawierają z firmami. Mowa tutaj chociażby o umowach cywilnoprawnych, umożliwiających szybkie zakończenie współpracy. Innym aspektem, wpływającym na trudniejszą sytuację młodych, są sektory rynku, w których często znajdują zatrudnienie. Młode osoby swoje pierwsze doświadczenia zawodowe nierzadko zdobywają bowiem w gastronomii, hotelarstwie, sprzedaży i obsłudze klienta, a więc sektorach najmocniej dotkniętych przez obostrzenia funkcjonujące w szczytowym okresie pandemii - komentuje Justyna Chmielewska, business manager w Hays Poland.

Pandemia może ograniczać możliwości zawodowego rozwoju najmłodszych pracowników. Spadek koniunktury gospodarczej poskutkuje ograniczeniem aktywności firm w zakresie poszukiwania pracowników oraz prowadzenia programów stażowych skierowanych do studentów i młodych absolwentów.

- To wszystko oraz silnie odczuwane obawy o przyszłość sprawiają, iż młode osoby stanowią jedną z grup, które najmocniej odczują negatywne skutki obecnej sytuacji - dodaje Chmielewska.