Młodzi mają najgorzej. Wielu z nich nie ma pracy

jk

• 29 lip 2022 11:57





Z danych GUS wynika, że nadal największe bezrobocie możemy zaobserwować wśród osób najmłodszych - w wieku 15-24 lata (10,2 proc.). To kilka razy więcej niż w pozostałych grupach. Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kwartale 2022 r. 3,1 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Osoby bezrobotne stanowiły w pierwszym kwartale 2022 r. 3,1 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat.

To więcej niż w poprzednim kwartale - o 0,2 pkt proc. oraz mniej w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku - o 0,9 pkt proc.

Z kolei osoby pracujące stanowiły 56,2 proc. ludności w wieku 15-89 lat w pierwszym kwartale 2022 r.

Jak podaje GUS, zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w I kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58 proc. ludności w wieku 15-89 lat. W porównaniu z 4. kwartałem 2021 r. wskaźnik ten pozostał na tym samym poziomie, natomiast w odniesieniu do 1. kwartału 2021 r. zwiększył się o 0,7 pkt proc.

Czytaj też: Młodzi jasno precyzują oczekiwania. Nie chcą utknąć w pracy, której nie lubią

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jeśli chodzi o liczbę osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat, to w w okresie styczeń-marzec 2022 r. wyniosła ona 17 mln 250 tys. Warto dodać, że 16 mln 714 tys. stanowili pracujący, natomiast 536 tys. - bezrobotni.

Pracujący Polak

Osoby pracujące stanowiły 56,2 proc. ludności w wieku 15-89 lat w 1. kwartale 2022 r. To mniej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku wskaźnik ten zwiększył się o 1,2 pkt proc.

15 mln 641 tys. osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 mln 73 tys. pracowało w niepełnym wymiarze.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności głównego miejsca pracy, w 1 kwartale 2022 r. największy wzrost liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (o 85 tys.), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 55 tys.) oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 24 tys.).

Czytaj też: Młodzi mają coraz większy problem, a firmy nie traktują tego poważnie

Największy spadek dotyczył natomiast administracji publicznej i obrony narodowej (o 72 tys.), edukacji (o 53 tys.) oraz handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych włączając motocykle (o 36 tys.). Stopa bezrobocia Osoby bezrobotne stanowiły w 1 kwartale 2022 r. 3,1 proc. ludności aktywnej zawodowo w wieku 15-89 lat. To więcej niż w poprzednim kwartale - o 0,2 pkt proc. oraz mniej w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku - o 0,9 pkt proc. Stopa bezrobocia była niższa wśród kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 3 proc. wobec 3,2 proc.). Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia zwiększyła się w skali kwartału w większości analizowanych grup wieku - jedynie wśród osób w wieku 25–34 lata nastąpił minimalny spadek. Natomiast w porównaniu z 1 kwartałem 2021 r. stopa bezrobocia natomiast

zmniejszyła się we wszystkich grupach wieku. Nadal największe bezrobocie obserwowano wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata), dla których stopa bezrobocia wyniosła 10,2 proc. Wśród osób w wieku 25-34 lata

natężenie bezrobocia kształtowało się na poziomie 3,6 proc., 35-44 lata - 2,6 proc., 45-89 lat - 2,2 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) stopa bezrobocia wyniosła 3,2 proc.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU