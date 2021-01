Minister: same kompetencje cyfrowe nie gwarantują sukcesu na rynku pracy

Epidemia koronawirusa sprawiła, że szczególnego znaczenia nabrała kwestia kształcenia w kierunkach ścisłych – matematyka, informatyka, nauki biologiczne, inżynieria. To kierunki „wirusoodporne”, których nauka, czy studiowanie mogą dać stabilną sytuację na rynku pracy - mówi prof. Robert Tomanek, wiceminister w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii, były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Dodaje też, że same kompetencje cyfrowe, nie gwarantują sukcesu na rynku pracy.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii - zapytany przez PulsHR,pl o to, jak transformacja cyfrowa wpłynie na sytuację pracowników na rynku pracy, podkreśla, że epidemia koronawirusa sprawiła, że szczególnego znaczenia nabrała kwestia kształcenia w kierunkach ścisłych - matematyka, informatyka, nauki biologiczne, inżynieria.

- To kierunki „wirusoodporne”, których nauka, czy studiowanie mogą dać stabilną sytuację na rynku pracy. Niemniej, same kompetencje cyfrowe, nie gwarantują sukcesu na rynku pracy. Potrzebne są też kompetencje społeczne – umiejętność nawiązywania relacji międzyludzkich zarówno w procesie pracy, jak i otoczeniu. Zahamowane przez koronawirusa bezpośrednie relacje międzyludzkie trzeba będzie odbudowywać po pandemii, jeśli praca ma utrzymać swój charakter socjalizacji, wymiany myśli czy doświadczeń - podkreśla nasz rozmówca.

W jego opinii, w krótkiej perspektywie czasu trudno mówić, aby profil kompetencyjny dobrego pracownika znacząco się zmienił. Warto jednak pamiętać, że od dawna obserwujemy – oprócz zapotrzebowania na pewne umiejętności „twarde” - zawodowe (związane m. in. z wykształceniem kierunkowym, posiadaniem konkretnych uprawnień czy certyfikatów), rosnącą rolę umiejętności tzw. miękkich.

- Pracodawcy oczekują też pewnych postaw – chęci do pracy, rzetelności, staranności, inicjatywy, czy kreatywności. W sytuacjach kryzysowych umiejętności miękkie, a także gotowość do zmian, uczenia się jest szczególnie ważna, bo pozwala na szybkie dostosowanie się do nowych warunków i wyzwań - podkreśla prof. Tomanek.

Zaznacza też, że w Polsce istnieje duży potencjał wzmocnienia jakości zarządzania, lepszego wykorzystywania umiejętności w miejscach pracy, wzrostu produktywności oraz satysfakcji pracowników. Można to osiągnąć poprzez podnoszenie świadomości na temat skutecznego wykorzystania umiejętności zarządzania talentami, wykorzystywania tzw. wysokoefektywnych praktyk pracy, wspieranie przedsiębiorstw i organizacji we wdrażaniu tychże praktyk, wyposażenie kadry kierowniczej we właściwe umiejętności potrzebne do ich wdrażania oraz skuteczne angażowanie pracowników.

- Zaangażowanie pracowników jest jednym z najważniejszych czynników przyczyniających się do lepszego wykorzystania umiejętności i większej produktywności. Część pozytywnych zmian może być związanych z trwającą pandemią. Można tu wymienić m.in. coraz powszechniejsze wykorzystywanie narzędzi do komunikacji elektronicznej czy upowszechnienie się modelu pracy mieszanej (z biura i w domu), co powinno mieć wpływ na poprawę efektywności czy zwiększenie ilości czasu i innych zasobów, które będą mogły być przeznaczane na bardziej kreatywne zadania pracowników - podsumowuje wiceminister rozwoju, pracy i technologii.