Minister proponuje nauczycielom, by poszli pracować na roli

Minister Ardanowski w poniedziałek 25 maj) był gościem na antenie radia RMF FM. Mówił m.in. o tym, że pracownicy sezonowi mają być masowo testowani pod kątem koronawirusa. Prowadzący rozmowę zwrócił wtedy uwagę, że na takie badania nie mają co liczyć nauczyciele, Ardanowski odpowiedział tak:

- Jestem przekonany, że ci pracownicy przyjeżdżają również po to, żeby nauczyciele mieli co jeść.

Zaznaczył też, że wystąpił z apelem do Polaków, którzy pozostają bez pracy. - Czy to są ci, którzy nie mają prawa do zasiłku, czy też młodzież, a może ci nauczyciele, którzy nie będą pracowali, żeby ludzie po kilka, kilkanaście dni pracowali również u rolników - mówił minister.

Na reakcję wywołanych do tablicy nauczycieli nie trzeba było długo czekać. - Jesteśmy oburzeni skandaliczną wypowiedzią ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który w rozmowie z RMF FM wysłał nauczycieli na truskawki i do pracy na roli. Doceniamy ciężką pracę rolników i osób pracujących sezonowo w rolnictwie, ale od urzędnika państwowego domagamy się elementarnego poszanowania zawodu nauczyciela - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego.

ZNP podkreśla też, że tego typu pogardliwe wypowiedzi pod adresem nauczycieli podważają prestiż zawodu nauczyciela i obniżają rolę pedagogów w całym procesie kształcenia.

- Szkoda, że tej podstawowej wiedzy nie posiada osoba będąca ministrem w rządzie RP. Oczekujemy, że minister Ardanowski przeprosi nauczycieli za swoje słowa - komentują sytuację.

