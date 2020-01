Miliarder inwestuje we Wrocławiu i szuka ludzi do pracy

John Sung Kim to znana postać w świecie biznesu. Jest założycielem firmy Five9, notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, a także DoctorBase (obecnie część spółki, która dostarcza oprogramowanie do placówek medycznych). Dziś spółka Five9 warta jest ponad 4 mld dolarów.

John Sung Kim współpracuje z redakcją internetowego wydania magazynu „Forbes” i prowadzi blog „How We StartUp”. Doradzał takim firmom, jak: LGC Wireless, Qualys i RingCentral.

W JetBridge John Sung Kim zarządza międzynarodowym zespołem programistów. Firma pomaga pracownikom w rozwoju zawodowym. Szczególny nacisk kładą na naukę umiejętności miękkich, które przydają się w prowadzeniu relacji biznesowych z Amerykanami.

- Amerykanie komunikują się inaczej niż Europejczycy, dlatego trzeba wiedzieć, jak dostosować się do ich kultury, wymagań i standardów. Mówimy, jak rozmawiać, jak zachowywać się na spotkaniach, jak pisać mejle, jak odpowiadać na pytania - wymienia absolwent Politechniki Wrocławskiej Adam Szeptycki, CTO JetBridge, który pracuje w biurze w CitySpace.

Pracownicy JetBridge są zapraszani do San Francisco, aby mogli zobaczyć kulturę pracy w Dolinie Krzemowej na własne oczy.

- Mało kto pomaga w zapoznaniu i zaprzyjaźnieniu się z inwestorami oraz deweloperami takich firm, jak Facebook czy Twitch - zaznacza Adam Szeptycki.

JetBridge planuje w najbliższym czasie powiększyć nowo uruchomiony oddział o 10 osób. Szuka deweloperów na stanowiska juniorskie i seniorskie.

Zapotrzebowanie na specjalistów IT jest wciąż znaczne, a małe firmy często korzystają z zewnętrznych programistów. Najbardziej poszukiwani są ci, którzy znają języki C/ C++ oraz JAVA, a ich miesięczne dochody to około 8 tysięcy złotych - wynika z raportu Oferteo.pl.

Z kolei jak wynika z raportu firmy IDC na zlecenie Cisco "20 Most Significant IT Roles You Should Consider”, do 2027 roku pojawią się 4 miliony dobrze płatnych stanowisk w tej branży. Mimo to z roku na rok liczba studentów kierunków informatycznych spada - jak podaje GUS od 2006 do 2017 roku zmniejszyła się o ponad 25 tysięcy. To nie oznacza, że młodzi ludzie nie kształcą się w tym kierunku. Bo czy trzeba studiować, by programować?

Ukończenie kierunku IT z tytułem magistra daje niemalże gwarancję zatrudnienia. Jednak nie każdy chce poświecić pięć lat na naukę. Do tego powiększająca się luka cyfrowa staje się jednak szansą również dla tych, którzy nie mają możliwości poświęcenia tylu lat na studiowanie. Obecnie na rynku powstają także szkoły IT, które oferują szeroką wiedzę w zakresie wielu języków programowania i przygotowują do pracy projektowej.

- W Codecool uczą praktycy, czyli senior developerzy z doświadczeniem w realnej pracy. Szkoła uczy w trybie dziennym, 5 dni w tygodniu, przez rok, a po ukończonym kursie zapewnia półroczny staż, by student sprawdził swoje umiejętności w realnym środowisku pracy - komentuje Katarzyna Płachecka ze szkoły programowania Codecool.