Międzynarodowy gracz zatrudnia w Polsce. Gratka dla pasjonatów gier

Keywords Studios, międzynarodowa firma świadcząca usługi dla globalnej branży gier wideo, rozwija się i ogłasza rozszerzenie działalności w biurze w Katowicach. Oznacza to stworzenie ponad 300 nowych miejsc pracy w 2021 roku.

Biuro Keywords Studios w Katowicach powstało w 2018 roku. Zatrudniało wówczas 200 pracowników w dziale Player Support (PS - dział wsparcia gracza). W ostatnim roku rozwinęło się bardzo szybko w dużej mierze dzięki jednej z linii serwisowych - Functionality Quality Assurance (FQA - dział testów funkcjonalnych) oraz stabilnego wzrostu wewnątrz działów Player Support oraz Localization Quality Assurance (LQA - dział zapewnienia jakości lokalizacji).

Obecnie Keywords Studios liczy ponad 700 osób w stolicy Śląska. Świadczą one usługi dla deweloperów i wydawców gier komputerowych, testując tłumaczenia gier, sprawdzając ich funkcjonalność a także zapewniając najwyższej jakości obsługę gracza. Keywords pragnie poszerzyć to grono o osoby, które są miłośnikami gier wideo i chce budować coraz lepsze doświadczenia w branży cyfrowej dla ludzi na całym świecie. Katowicki oddział zatrudni także nowych członków zespołów wsparcia w tym IT, HR, finansów.

- Mimo pandemii i trudności związanych z COVID-19, w 2020 roku nadal bardzo prężnie się rozwijaliśmy i tworzyliśmy nowe miejsca pracy z sukcesem przeprowadzając rekrutacje zdalne nowych pracowników. Planujemy dalszy rozwój i powiększenie naszego zespołu o kolejne 300 osób; naszym celem jest zatrudnienie w sumie 1000 osób do końca 2021 - Katarzyna Zaręba, dyrektor katowickiej siedziby Keywords Studios.

- Keywords to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. Codziennie w naszym biurze pracujemy z osobami z całego świata, komunikujemy się w różnych językach, zatrudniamy ponad 40 narodowości. Działamy i współpracujemy razem, tak by każdy mógł zostawić po sobie coś pozytywnego. Nasze studio tworzą osoby pasjonujące się branżą gier, znające języki obce i mające predyspozycje do pracy w środowisku międzynarodowym. To zdolni ludzie z całego świata, pełni zapału, entuzjazmu i otwartości na drugiego człowieka - dodaje Katarzyna Zaręba.

Obecnie większość zatrudnionych pracuje zdalnie z domu.

