Międzynarodowa firma IT otwiera kolejne biuro w Polsce

Międzynarodowa firma IT - 7N otwiera biuro we Wrocławiu. Docelowo oddział, oprócz klientów z Polski i Skandynawii, ma także obsługiwać projekty z Niemiec i Beneluksu.

Autor: jk

• 1 lip 2021 9:40





Z początkiem lipca 2021 r. 7N otworzy swoje trzecie, po Warszawie i Gdańsku, centrum kompetencyjne w Polsce (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

7N to 1500 konsultantów IT realizujących i wspierających zaawansowane projekty informatyczne na całym świecie. Wywodząca się z Danii spółka obecnie ma oddziały m.in. w Finlandii, Indiach, Norwegii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Szwecji.

W Polsce współpracuje w modelu agencyjnym z ponad 900 programistami i inżynierami IT, łącząc ich z firmami poszukującymi osób do realizacji swoich projektów informatycznych.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Nowe biuro we Wrocławiu

Z początkiem lipca 2021 r. 7N otworzy swoje trzecie, po Warszawie i Gdańsku, centrum kompetencyjne w Polsce. Będzie ono zlokalizowane w nowoczesnym kompleksie biurowym Wroclavia Offices we Wrocławiu.

- Wrocław jest czwartym co do wielkości obszarem aglomeracyjnym w Polsce. To także ważne centrum branży IT w naszym kraju, m.in. dzięki infrastrukturze akademickiej oraz obecności wielu spółek informatycznych. W 7N głównie koncentrujemy się na osobach z dużym doświadczeniem, ekspertach w swojej dziedzinie. Dlatego jesteśmy przekonani, że znajdziemy tutaj najlepszych specjalistów dla prowadzonych przez nas projektów – mówi Krzysztof Bocek, szef wrocławskiego oddziału 7N.

Obecnie 7N współpracuje we Wrocławiu z ponad 30 doświadczonymi programistami i specjalistami IT. Spółka w najbliższych miesiącach planuje jednak dynamiczne zwiększyć wrocławski zespół. Szczególnie do współpracy są zapraszane osoby z doświadczeniem w obszarze testów, deweloperzy Java oraz .Net. Firma poszukuje również ekspertów chcących rozwijać się w takich obszarach jak AI (artificial intelligence – sztuczna inteligencja) czy technologia blockchain.

Centrum kompetencyjne 7N we Wrocławiu będzie opiekować się konsultantami pracującymi dla spółek mieszczących się w stolicy Dolnego Śląska, w aglomeracji górnośląskiej oraz Krakowie i Katowicach. Z uwagi na silną pozycję w Skandynawii 7N, poprzez swój oddział we Wrocławiu, będzie oferować polskim konsultantom pracę także na tamtych rynkach. Docelowo wrocławscy eksperci 7N mają wspierać również klientów z Niemiec i krajów Beneluksu.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU