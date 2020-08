Michał Młynarczyk, Devire: HR musi stać się promotorem nowej normalności

Michał Młynarczyk, prezes agencji Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR, wskazuje w rozmowie z PulsHR.pl, że znacząca część kandydatów i pracodawców odczuwa duży stres związany z aktualną sytuacją. Wielu pracowników i menedżerów ma problemy z przestawieniem się na nowy hybrydowy tryb pracy w zdalnych czy rozproszonych zespołach.

– Rolą HR po pandemii będzie wsparcie dla menedżerów w procesie adaptacji do nowej rzeczywistości, wyposażenie ich w potrzebne kompetencje i narzędzia. Większość firm już wprowadziła niezbędne rozwiązania, które zapewnią tzw. „work flow” – komentuje Michał Młynarczyk.

Z kolei te firmy, które nie były gotowe na przeniesienie swoich działań całkowicie do świata technologii, prężnie pracują nad wdrożeniem odpowiednich procedur. I tu, według Młynarczyka, niewątpliwie znacząca jest rola HR. Jeśli nawet nie jako działu pilotującego nowe formy komunikacji, to agenta zmiany i promotora nowej normalności.

– Przykładowo onboarding pracowników czy szkolenia coraz częściej przestawiane są na platformy e-learningowe oraz wideokonferencje na popularnych komunikatorach dla firm, jak np. Skype czy Ms Teams. Największą zmianą jest rodzące się wśród klientów zaufanie, że da się jednak prowadzić kompleksowy proces rekrutacyjny za pomocą technologii teleinformatycznych – komentuje Michał Młynarczyk.

HR jest więc kluczowy, aby tranzycja do nowej normalności odbyła się z jak najmniejszym kosztem dla pracowników, ale również dla firmy. Jak zaznacza Młynarczyk, złe zaadaptowanie do postpandemicznej rzeczywistości będzie skutkować spadkiem produktywności i zwiększeniem frustracji wśród pracowników, co w dłuższej perspektywie przełoży się na zwiększenie ich rotacji.

CZYTAJ DALEJ »

– Oczywiście HR-owcy muszą działać za pośrednictwem kadry menedżerskiej, wspierając ją edukacyjnie i komunikacyjnie, ale również wsłuchując się w potrzeby pracowników – mówi szef Devire.

– Na pewno czeka nas era półotwartych biur, przejście na hybrydowe lub zupełnie zdalne modele pracy. To znaczy, że zwiększy się dystans pomiędzy pracownikami i zespołami. Przekazanie wartości firmy oraz budowanie kultury organizacyjnej będą jeszcze większym wyzwaniem niż dotychczas, a to przecież one wpływają na chęć pozostania w firmie i bycia jej częścią – dodaje Młynarczyk.

Rekrutacja już tu jest

Jeśli chodzi o podejście do rekrutacji, to według szefa Devire w tej kwestii niewiele się zmieniło. Już od dawna większa część procesów rekrutacyjnych funkcjonowała w modelu hybrydowym. Dotychczas wiele rozmów rekrutacyjnych odbywało się za pomocą technologii teleinformatycznych – szczególnie w przypadku międzynarodowych procesów rekrutacyjnych oraz gdy spotkanie twarzą w twarz było nieefektywne ze względu na dystans geograficzny.

– Nowa postpandemiczna rzeczywistość przyspieszyła natomiast adaptację nowych technologii w branży rekrutacyjnej. Obecnie kandydaci aplikują na oferty pracy już w zdecydowanej większości mobilnie, rozmowy kwalifikacyjne odbywają się z użyciem wideokonferencji również poprzez telefon, a proces selekcji kandydatów może odbyć się w 100 proc. w świecie wirtualnym – dodaje.

Również kandydaci nie mieli problemu z odnalezieniem się w tej sytuacji, ponieważ wielokrotnie brali już udział w zdalnych procesach rekrutacyjnych. Jeśli nie w pełni online, to przynajmniej częściowo.

Dylematy cyfryzacji

HR w przyszłości będzie musiał coraz więcej czasu poświęcać na analizę, które z procesów w firmie można w pełni zdigitalizować.

– Proces rekrutacyjny i spotkanie z kandydatem nie zmieniły się. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona online – co do jej etapów, szkieletu i merytoryki – nie powinna różnić się niczym od rozmowy w biurze. Natomiast, jak wdrożyć w kulturę organizacyjną pracownika, który nie miał okazji do nieformalnych interakcji z zespołem, który nie widział swojego przełożonego face to face i który nie był nigdy fizycznie w siedzibie firmy? To dylematy, na które HR będzie musiał znaleźć odpowiedzi – ocenia Michał Młynarczyk.

HR w dużo większym stopniu będzie musiał współpracować z działami IT i nie zaniedbywać digitalizacji procesów HR-owych.

– Obecne czasy pokazały, że takie drobiazgi jak akceptacja urlopów online czy elektroniczny obieg dokumentów i wdrożenie podpisu cyfrowego to nie są kwestie “nice to have”, ale kluczowe elementy dla sprawnego funkcjonowania organizacji – mówi Michał Młynarczyk.

Według Młynarczyka, firmy, które zaniedbały transformację cyfrową – szczególnie w HR – mają dużo trudniejszą lekcję do odrobienia. Widać to było chociażby we wdrażaniu pracy zdalnej. Jak wynika z raportu Devire „Wpływ koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa”, 35 proc. polskich firm natrafiło na bariery, które uniemożliwiły wprowadzenie pracy zdalnej.

– Z dużym opóźnieniem, ale wszystkie branże, które wymagały wdrożenia pracy zdalnej – musiały się dostosować. Infrastruktura technologiczna, która powstała oraz wprowadzone narzędzia na pewno pozostaną już częścią nowej rzeczywistości – dodaje Młynarczyk.

Iwona Szmitkowska, prezes Work Service, zwróciła uwagę także na inną kwestię – podczas pandemii firmy doceniły atuty elastycznego rynku pracy i pracy tymczasowej, które umożliwiają szybkie dostosowanie się do koniunktury rynkowej. O szczegółach przeczytacie tutaj.

Z kolei zdaniem Magdaleny Jankowskiej, dyrektor HR na Europę Północno-Wschodnią w O-I Glass, w świecie po pandemii wciąż istnieć będą firmy, w których rola HR-u sprowadzać się będzie do publikowania ogłoszeń o pracę i cyklicznych szkoleń. Jednocześnie w bardzo wielu organizacjach HR już dawno „wyszedł zza biurka” i od lat odgrywa kluczową rolę jako doradca i partner biznesu. Kryzys wywołany epidemią sam w sobie nie doprowadzi więc do zmiany w postrzeganiu roli HR-u w organizacji, ale może być jej katalizatorem.