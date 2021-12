Mężczyźni wciąż rządzą w IT. Równość płci osiągniemy w 2056 roku

Kobiet w polskim IT przybywa w ostatnich latach o 1 punkt procentowy rok do roku. Zakładając, że podobne tempo się utrzyma, udział kobiet będzie odpowiadał proporcjom płci dopiero za 35 lat - szacują eksperci Codecool.

Autor: jk

• 7 gru 2021 10:42





Zdecydowana większość specjalistów ICT w UE to mężczyźni - stanowią 81,5 proc.

Na 1 tys. osób zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce przypadają 34 osoby (3,4 proc.) z branży ICT, czyli technologii teleinformatycznych, a z tego zaledwie 11 (1,1 proc.) to kobiety.

Problem nie dotyczy tylko naszego kraju. Zdecydowana większość specjalistów ICT w UE to mężczyźni - stanowią 81,5 proc.

W raporcie Women in Digital Scoreboard 2021 jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej (po Irlandii) pod względem liczby absolwentek kierunków ścisłych – jest ich siedemnaście na tysiąc osób kończących studia w przedziale wiekowym 20-29 lat.

Na 1 tys. osób zatrudnionych we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce przypadają 34 osoby (3,4 proc.) z branży ICT, czyli technologii teleinformatycznych, a z tego zaledwie 11 (1,1 proc.) to kobiety specjalistki. Niewiele. To niższy wynik niż średnia w Unii Europejskiej, gdzie programistek i innego rodzaju ekspertek w zakresie ICT jest 17 na 1 tys. pracujących.

W tegorocznym rankingu Women in Digital Scoreboard na tle innych państw Unii Europejskiej Polki zajmują trzecie miejsce od końca ze względu na swoje kompetencje cyfrowe. Składa się na to nie tylko mały odsetek specjalistek w branży ICT w Polsce, ale i słabe wykorzystanie internetu i technologii w życiu codziennym i pracy poza branżą technologiczną.

W Czechach, na Węgrzech i Malcie niemal 9 na 10 specjalistów to mężczyźni. Lepiej jest w Bułgarii, gdzie prawie co trzeci specjalista ICT jest kobietą. W Polsce 85 proc. specjalistów ICT to mężczyźni.

Zmiany na horyzoncie

Jeszcze kilka lat temu za słabe wyniki Polek w testach kompetencji cyfrowych i niski procent specjalistek w branży ICT w Polsce winić można było stereotypy i brak możliwości kształcenia. Obecnie myślenie się zmienia, a wraz z nim pojawia się coraz więcej możliwości edukacji kobiet w zakresie STEM (ang. nauka, technologia, inżynieria i matematyka).

W raporcie Women in Digital Scoreboard 2021 to nasz jedyny pozytywny wynik. Po Irlandii jesteśmy na drugim miejscu w Unii Europejskiej pod względem liczby absolwentek kierunków ścisłych – jest ich siedemnaście na tysiąc osób kończących studia w przedziale wiekowym 20-29 lat. Mężczyzn jest co prawda więcej, bo dwudziestu trzech, ale to wynik dla kobiet i tak jest imponujący. - To świetny wynik, również dlatego, że analiza nie uwzględnia osób przebranżowionych na IT w późniejszym wieku lub tych, którzy wybrali inną ścieżkę edukacyjną niż ta uniwersytecka. Możliwości jest coraz więcej – mówi Olga Zelent, country manager szkoły programowania Codecool i specjalistka w dziedzinie cyfrowej transformacji. - Od początku naszych działań w Polsce kobiety stanowią 15 proc. naszych absolwentów. Zmiany nie zachodzą z dnia na dzień, ale efekty naszych działań zobaczymy już za kilka lat. Zgodnie z naszymi szacunkami nie możemy czekać do 2056 roku na pełną równość płci w tak ważnym obszarze gospodarki - dodaje. Atmosfera i zarobki najważniejsze Jak wynika z raportu No Fluff Jobs, 66 proc. respondentek pracujących w branży za najważniejszy czynnik w pracy wskazało dobrą atmosferę, która uplasowała się nieco wyżej niż wysokie wynagrodzenie – 65 proc. Oprócz tych wskazań praca w sektorze technologicznym zdaniem pań jest atrakcyjna ze względu na możliwości rozwoju, co zadeklarowało 64 proc. badanych. Kolejnym ważnym aspektem okazała się praca zdalna. Z powodu pandemii to udogodnienie z przywileju zmieniło się w standard. Jakie stawki oferowane są kobietom pracującym w IT? Juniorki zadeklarowały, że ich pensja mieści się w przedziale 3-4 tys. zł netto (jako wymarzoną kwotę na tym stanowisku wskazały 5-6 tys. zł netto). Z kolei panie na poziomie mid/regular zarabiają 5-6 tys. zł netto (ich oczekiwania są dwa razy większe i wynoszą 10–15 tys. zł netto). Najbardziej spełnioną grupą specjalistek są seniorki, których otrzymywane i oczekiwane zarobki mieszczą się w widełkach 10-15 tys. zł netto.

