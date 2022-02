Medicover stomatologia rekrutuje. W całej Polsce wakaty dla 150 dentystów

150 etatów dla dentystów i 180 dla pozostałych pracowników centrów dentystycznych stworzy w tym roku Medicover Stomatologia. Sieć rusza właśnie z największą w swojej historii rekrutacją. Do obsadzenia są wakaty dla lekarzy, ale także dla m.in. higienistek, asystentek, techników, fizjoterapeutów stomatologicznych, pracowników recepcji, opiekunów pacjenta, a nawet logopedów.

22 lut 2022





Medicover Stomatologia stworzy w tym roku 150 etatów dla dentystów i 180 dla pozostałych pracowników centrów dentystycznych (Fot. Caroline LM/Unsplash)

W tym roku Medicover Stomatologia chce przyjąć do pracy 330 osób, z czego nawet 150 mają stanowić wakaty dla dentystów. Sieć wystartowała właśnie z rekrutacją, która jest częścią zaplanowanej na ten rok kampanii employer brandingowej.



- W ciągu ostatnich 2 lat podwoiliśmy liczbę centrów stomatologicznych i w sumie dysponujemy aż 64 lokalizacjami, w których pracuje już 732 dentystów, czyli najwięcej na rynku. Miniony rok przyniósł otwarcie kolejnych 9 centrów, a już w najbliższych miesiącach na rynku zadebiutują następne – wyjaśnia Wioletta Januszczyk, dyrektor zarządzająca Medicover Stomatologia.

Medicover Stomatologia poszukuje zarówno lekarzy dentystów (m.in. periodontologów, ortodontów, pedodontów, protetyków, implantologów, endodontów, chirurgów), jak również higienistek/higienistów i asystentek/asystentów. Poszukiwani są także anestezjolodzy.

Oferty pracy pojawiają się również dla techników RTG, sterylizacji i dentystycznych. Do obsadzenia są też stanowiska na recepcjach – zarówno w istniejących centrach w całym kraju, jak i w planowanych lokalizacjach. Sieć poszukuje także opiekunów pacjenta, managerów centrów dentystycznych, ale też logopedów i fizjoterapeutów stomatologicznych.

Czytaj też: Poczta szuka kelnerów, kucharzy i barmanów



- Realizując zaplanowaną na 2022 rok kampanię employer brandingową, planujemy zwiększenie kadry lekarzy dentystów o ok. 20 proc., czyli do blisko 900. Kolejne miesiące przyniosą sukcesywne uwolnienie na rynek od 110 do 150 wakatów dla dentystów w kilkunastu miastach, w tym m.in. w Warszawie, Krakowie, Bielsku-Białej, Toruniu, Gdańsku czy Katowicach, co wiąże się zarówno z nowymi otwarciami w tym roku, jak i poszerzaniem świadczonych usług w istniejących już lokalizacjach - wyjaśnia Agnieszka Zatoń, kierownik działu HR w pionie usług stomatologicznych w Medicover.

