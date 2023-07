Media społecznościowe w rekrutacji. Jak skutecznie szukać kandydatów?

Polskie firmy nadal mają sporo do nadrobienia w stosunku do Stanów Zjednoczonych, gdzie 90 proc. firm używa social media do rekrutacji pracowników.

Niemniej jednak coraz więcej firm decyduje się na rekrutację w mediach społecznościowych. PwC Polska, RocketJobs.pl czy policja to przykłady firm lub podmiotów, które docierają do kandydatów za pomocą TikToka.

Zdaniem Urszuli Rząski z Matchmaker najefektowniej prowadzić regularną, ale nienachalną komunikację na 1-2 kanałach i zróżnicować przedstawiane na nich treści, aby zbudować dużą, zaangażowaną społeczność.

Z danych firmy Hootsuite wynika, że w 2021 r. 72 proc. Polaków korzystało z popularnych portali społecznościowych. Oznacza to, że konta w co najmniej jednym z portali ma 27 milionów Polaków. W ciągu ostatniego roku przybyło tam 1,3 mln użytkowników. Przeciętny polski internauta w wieku 16-64 lata spędza w sieci średnio 6 godzin i 39 minut na dobę. To prawie jedna trzecia z całego dnia.

Firma w social mediach – jak działać skutecznie?

Nie dziwi więc fakt, że firmy szukają kandydatów w mediach społecznościowych. Warto jednak dodać, że polskie firmy nadal mają sporo do nadrobienia w stosunku do Stanów Zjednoczonych, gdzie 90 proc. firm używa social media do rekrutacji pracowników.