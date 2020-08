Maszyniści nie młodnieją. Najnowsze dane o zatrudnieniu na kolei

Na kolei w 2019 r. pracowało 92 189 osób. To o 970 osób więcej niż rok wcześniej - podał właśnie Urząd Transportu Kolejowego. - Największym pracodawcą pozostaje Grupa PKP, której trzy spółki PKP PLK, PKP Cargo, PKP Intercity zatrudniały na koniec 2019 r. łącznie ponad 64 tys. osób. W sektorze przewozów pasażerskich zatrudnionych było 23 240 osób, w sektorze przewozów towarowych - 28 332 osób.

Rośnie liczba maszynistów powyżej 30. roku życia (fot. Shutterstock.com)

W 2019 r. prawie 80 proc. wszystkich zatrudnionych w spółkach wykonujących regularne przewozy pasażerskie to pracownicy trzech firm - PKP Intercity, Polregio i Kolei Mazowieckich.

Liczba maszynistów poniżej 30 lat spadła o 4 proc. Wzrosła za to ich liczba w przedziale 30-50 lat i powyżej 50 lat.

Można się spodziewać, że w roku bieżącym zatrudnienie na kolei spadnie na skutek spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19.

- Gdy analizujemy poziom zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w latach 2010-2019, wyraźnie zaznaczają się dwie tendencje: od 2010 r. do 2014 r. obserwujemy gwałtowny spadek zatrudnienia (z 26 680 osób w 2010 r. do 22 760 w 2014 r.) a następnie w latach 2015-2018 stabilizację zatrudnienia na poziomie ok. 22 600 osób. W 2019 r. widoczny był wzrost liczby zatrudnionych, który związany był m.in. z pojawieniem się nowych przewoźników na rynku oraz dodatnim bilansem zatrudnienia w większości istniejących spółek - informuje Urząd Transportu Kolejowego, który przygotował zestawienie.

Poziom zatrudnienia w przewozach towarowych w latach 2010-2019 kształtował się następująco: w 2011 r. w porównaniu z rokiem poprzednim obserwujemy gwałtowny spadek liczby zatrudnionych (o ok. 3 tys.), następnie okres stabilizacji na poziomie 32-33 tys. zatrudnionych, w 2015 r. spadek o kolejne 3 tys. osób i w latach 2018-2019 stabilizację na poziomie 28 300 zatrudnionych.

Zatrudnienie w sektorze zarządców infrastruktury w latach 2010-2019 podlegało fluktuacjom. W latach 2011-2013 nastąpił największy spadek do poniżej 39 tys. zatrudnionych, by później stopniowo do 2016 r. odzyskać poziom z początku dekady i ukształtować się na stabilnym poziomie powyżej 40 tys. zatrudnionych w kolejnych latach.

Prawie 80 proc. wszystkich zatrudnionych w spółkach wykonujących regularne (rozkładowe) przewozy pasażerskie stanowili pracownicy trzech firm: PKP Intercity (36,3 proc.), Polregio (28,9 proc.) i Kolei Mazowieckich (12,5 proc.). Większość przewoźników pasażerskich rynku odnotowała wzrost zatrudnienia. Najwięcej pracowników przyjęto w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - wzrost z 299 do 380 osób (27,1 proc.). Tylko dwie spółki zredukowały liczbę pracowników: PKP SKM w Trójmieście i WKD.

Największy pracodawca na rynku przewozów towarowych - PKP Cargo (61 proc. zatrudnionych) – odnotował ok. 1 proc. spadek liczby pracowników. Największy przyrost liczby nowych pracowników zanotowały spółki Freightliner PL oraz Lotos Kolej. Udział pracowników Grupy DB Cargo, grupy CTL, Lotos Kolej, Kolprem, PKP LHS oraz Pol-Miedź Trans w ogóle zatrudnionych kształtuje się w granicach 3-4 proc. Pozostałe spółki na rynku zatrudniają w sumie 20 proc. ogólnej liczby pracowników. Na koniec 2019 r. zarządcy infrastruktury zatrudniali łącznie 40 617 osób. W stosunku do 2018 r. zatrudnienie wzrosło o 319 osób (0,8 proc). Zmiana ta była spowodowana głównie wzrostem zatrudnienia u największego zarządcy infrastruktury, tj. PKP PLK (267 osób). W spółce tej zatrudnionych jest 96,2 proc. ogółu pracowników zarządców infrastruktury. Struktura wiekowa zatrudnienia u przewoźników pasażerskich w 2019 r. wskazuje na duży udział osób w przedziale 30-50 lat (43,6 proc.) i powyżej 50. roku życia (41,8 proc). Pracownicy poniżej 30. roku życia stanowili 14,6 proc. zatrudnionych. W odniesieniu do struktury wiekowej maszynistów można zauważyć, że w porównaniu do 2018 r. liczba zatrudnionych na tym stanowisku spadła o prawie 4 proc. w grupie poniżej 30 roku życia. Zwiększyła się natomiast w pozostałych grupach wiekowych - o 11,6 proc. w przedziale 30-50 lat i o 5,8 proc. w przedziale powyżej 50 roku życia. Oznacza to, że luka wśród najmłodszych pracowników powstała w wyniku przejścia tych z nich, którzy w 2019 r. osiągnęli 30 rok życia do przedziału wiekowego 30-50 lat i nie została uzupełniona przez nowo zatrudnionych. To dane za ubiegły rok. Można się spodziewać, że w roku bieżącym zatrudnienie na kolei spadnie na skutek spowolnienia gospodarczego spowodowanego przez pandemię COVID-19. Niedawno dane o liczebności załogi podało PKP Cargo. 30 czerwca 2020 r. grupa zatrudniała 23 003 ludzi, o 3,3 proc. mniej niż rok wcześniej. Z pracy odeszło ponad 800 osób. Czytaj więcej: Prezes PKP Cargo obiecuje poprawę wyników. "Najgorsze już za nami"

