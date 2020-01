Masz już dość? Oto 9 znaków, że przyszedł czas na zmianę pracy

Decyzji o zmianie pracy nie podejmuje się z dnia na dzień. Nie warto też robić tego kroku pod wpływem impulsu czy w złości. Często jednak jest to jedyne wyjście, by móc dalej się rozwijać (fot. Pixabay)

Czasy, gdy w jednym miejscu pracy spędzało się całe życie zawodowe, dawno przeminęły. Zmiana pracy to często dobra strategia na dalszy rozwój czy podniesienie zarobków. Czasem jednak jest to jedyne wyjście z sytuacji, gdy doszliśmy do ściany na naszej ścieżce kariery. O tym, czy znaleźliśmy się w tym punkcie, może ostrzegać nas wiele sygnałów. Oto one. 9 znaków, że przyszedł już czas.