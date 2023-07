Masaże, psycholog i opieka weterynaryjna w pakiecie. IT nie tylko pieniędzmi stoi

Jak skusić specjalistę IT do pracy? Ochrona zdrowia i szeroka oferta aktywności sportowo-kulturalnych są na szczycie listy dodatków dla pracowników w tej branży – wynika z tegorocznego Raporu Płacowego Organizacji Pracodawców Usług IT - SoDA.

- Co więcej, inżynierowie oprogramowania coraz częściej zwracają uwagę na specjalizację firm IT oraz na to, że dla wielu specjalistów ważne jest także, aby być częścią organizacji, która ma pozytywny wpływ na społeczeństwo i przyczynia się do pozytywnego wpływu technologii na codzienne życie ludzi – dodaje Bartosz Majewski.

- Nie jest tajemnicą, że podobnie jak w wielu innych branżach, również w IT, poziom wynagrodzenia i zakres obowiązków należą do najważniejszych kryteriów wyboru nowego miejsca pracy. Ważnym aspektem dla kandydatów, wynikającym ze specyfiki pracy w sektorze, jest również stos technologiczny, w którym dany specjalista będzie pracował na co dzień i realizował projekty – mówi prezes Organizacji Pracodawców Usług IT - SoDA Bartosz Majewski, CEO Codibly.

Jak wynika z tegorocznego Raportu Płacowego, opracowanego przez Valueship na zlecenie SoDA, ponad 8 na 10 firm (83 proc.) proponuje swoim pracownikom i współpracownikom dodatki związane ze zdrowiem. To przede wszystkim pakiety medyczne i ubezpieczeniowe, opiekę psychologiczną, masaże i wizyty u fizjoterapeuty, pakiety weterynaryjne dla zwierząt pracowników, dofinansowanie do opieki medycznej dla dzieci czy dodatkowe płatne dni urlopowe.

Drugą najpopularniejszą formą dodatków są wszelkie bonusy związane z aktywnościami sportowymi, wydarzeniami kulturalnymi oraz bonusy okolicznościowe. Oferuje je 77 proc. badanych firm, a wśród nich są m.in. karty sportowe, bilety do kin, teatrów czy na koncerty, zniżki w ośrodkach wypoczynkowych, paczki świąteczne, zniżki na wyposażenie domowe czy vouchery na zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne dla dzieci.

Branża IT stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, związanymi z czynnikami zewnętrznymi (fot. Danial Igdery/Unsplash)

62 proc. pracodawców wspiera rozwój własny pracowników. W jego ramach pracownicy otrzymują dofinansowania do szkoleń zawodowych, kursów językowych, dostęp do platform e-learningowych czy e-booków. 32 proc. badanych firm daje również możliwość skorzystania z benefitów związanych z wyżywieniem. Wśród nich są m.in. śniadania i lunche firmowe, dofinansowanie posiłków, czy catering dietetyczny.

- W raporcie SoDA widać, że większość firm skupia się na zdrowiu pracowników, oferując pakiety medyczne, ubezpieczenia, opiekę psychologiczną oraz inne korzyści związane ze zdrowiem. Właśnie pomoc psychologiczna czy z obszaru well-beingu stała się popularnym benefitem podczas i zaraz po pandemii COVID-19. Szeroki wybór oferty benefitów jest ważny dla pracowników, ponieważ przyczynia się do poprawy ich zdrowia i rozwoju osobistego, a to przekłada się na niższą rotację. Pracodawcy zdają sobie sprawę, że konkurencyjność na rynku pracy wymaga więcej niż tylko atrakcyjnych wynagrodzeń – komentuje wiceprezes SoDA Wojciech Mach, CEO GFT Poland.

Ewa Ebelewicz-Plaza, head of people w Future Processing podkreśla, że pakiet benefitów jakie oferują firmy technologiczne jest dostosowany do kultury organizacyjnej poszczególnych firm.

- Benefity pozapłacowe są ważnym elementem strategii HR w firmach technologicznych. Nie są one jednak jednolite i uniwersalne, lecz dostosowane do potrzeb i oczekiwań pracowników oraz kultury organizacyjnej każdej firmy. Korzyści te stanowią część strategii różnych firm i dlatego są zróżnicowane w zależności od tego, do czego przywiązują firmy wagę. Dodatki te są nie tylko atrakcyjnym uzupełnieniem wynagrodzenia, ale także sposobem na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników i współpracowników. Jednakże nie są one decydującym czynnikiem dla specjalistów IT podczas wyboru nowego pracodawcy, chociaż firmy technologiczne starają się, aby ich propozycje stanowiły atrakcyjny dodatek do oferty finansowej - mówi Ewa Ebelewicz-Plaza.

Rekrutacja największym wyzwaniem HR w sektorze IT

Przedstawiciele firm informatycznych, którzy wzięli udział w badaniu SoDA, wskazali również największe wyzwania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w nadchodzących miesiącach.

Niemal co 3 osoba (28 proc.) wskazała na rekrutację. Mimo spowolnienia w branży, firmy cały czas posiadają duże luki kadrowe w najbardziej newralgicznych obszarach i specjalizacjach. 27 proc. respondentów jako duże pole do poprawy wskazuje obszar związany z kulturą organizacyjną. Jest to związane m.in. z budowaniem lojalności i zaangażowania pracowników oraz dostosowaniem do zmieniających się nastrojów społecznych w obliczu sytuacji gospodarczej i geopolitycznej. Trzecim najczęściej wskazywanym aspektem jest rotacja pracowników (16 proc. ankietowanych).

- Jak wynika z najnowszego Barometru Nastrojów SoDA, problemy z rekrutacją plasują się na pierwszym miejscu wśród wyzwań, z którymi mierzą się polskie firmy IT. Ponadto, poszukiwanie, zatrudnienie i wdrożenie nowego pracownika to proces czasochłonny, generujący koszty i angażujący wiele pozostałych osób w firmie. Inwestując w rozwój obecnego zespołu, zyskujemy więc nie tylko czas, pieniądze i zasoby, ale też budujemy lojalność i zaangażowanie. Takie działania mają również odzwierciedlenie we wskaźnikach retencji i zadowolenia w naszej firmie – mówi Przemysław Mikus, wiceprezes SoDA i COO Liki Mobile Solutions

Dla 28 proc. firm największym wyzwaniem jest rekrutacja (fot. Glenn Carstens Peters/Unsplash)

Paweł Pustelnik, wiceprezes SoDA oraz dyrektor zarządzający w Future Processing zaznacza, że branża stoi dziś przed wieloma wyzwaniami, związanymi z czynnikami zewnętrznymi.

- Aktualnie branża IT ma do czynienia z wieloma wyzwaniami, takimi jak rosnące wynagrodzenia, trudności w rekrutacji pracowników oraz niepewna sytuacja geopolityczna. Polskie firmy technologiczne mają jednak wiele do zaoferowania klientom na całym świecie i są w stanie skutecznie konkurować z innymi podmiotami jakością swojej pracy, etyką czy bliskością kulturową. Ważne jest stałe inwestowanie w rozwój wiedzy, doświadczenia i umiejętności, które pozwolą utrzymać rodzimą pozycję na rynku. Warto również nauczyć się elastyczności i gotowości do zmiany. To, jak trudno przewidzieć wyzwania, jakie będą na nas czekać w przyszłości, pokazały nam ostatnie dwa lata, obfitujące w wiele zwrotów akcji. Wierzę, że z determinacją i zespołowym wysiłkiem jesteśmy w stanie przetrwać trudne czasy i osiągnąć sukces w nadchodzących latach – mówi Paweł Pustelnik.

