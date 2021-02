Marta Florczak, Auchan: Zmieniłam branżę po ponad 20 latach i bardzo doceniam tę zmianę

- Auchan znajduje się w fazie transformacji. Praca w pewnych zawodach się zmienia, przykładem mogą być tu kasy. Dziś rolą kasjera może być także asystowanie klientowi przy kasie automatycznej czy tankomacie i pomoc w chwilach, gdy klient potrzebuje wsparcia lub ma pytanie. Rola innych zawodów zostaje ograniczona z uwagi na technologię lub zmiany procesów. Z drugiej strony są zawody, które rozwijają się w szybkim tempie, bo wymusza to postęp technologiczny i zmieniające się preferencje zakupowe klientów - mówi Marta Florczak, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska.

Autor:Justyna Koc

• 10 lut 2021 6:00





Marta Florczak, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska (Fot. mat. pras.)

Marta Florczak zmieniła branże po 20 latach - przeszła z firmy budowlanej Lafarge do sieci handlowej Auchan.



Jak przyznaje, wyzwań jest sporo: pandemia i kryzys z nią związany, bezpieczeństwo pracowników, powrót do biur, integracja zespołu.

Auchan jest również w fazie transformacji zawodów. Tworzone są nowe stanowiska, pojawiają się nowe potrzeby.

W marcu 2020 r. została pani dyrektorem pionu HR w Auchan. To niełatwy czas na zmianę pracy. Nie miała pani obaw?

Marta Florczak, dyrektor zasobów ludzkich w Auchan Retail Polska: - Pracę w Auchan rozpoczęłam w marcu 2020 r., gdy zaczynała się pierwsza fala pandemii. Był to niespokojny okres, ale takiej sytuacji nie można było przewidzieć. Tym bardziej moje wdrożenie było dynamiczne i “on the job”. Nie, nie miałam żadnych obaw. Do Auchan przyszłam z firmy Lafarge, w której zajmowałam się sprzedażą cementu, z innej branży. Byłam bardziej zainteresowana nową branżą i nowym kontekstem działania.

Pierwsze miesiące pracy pozwoliły mi dobrze poznać firmę, mogłam jeszcze odbyć kilka szkoleń w sklepach, spotkać się na żywo z ekipą, poznać ludzi. Gdy rozpoczął się lockdown, musieliśmy przejść na pracę zdalną tam, gdzie było to możliwe i przede wszystkim wprowadzić wszystkie zasady reżimu sanitarnego, aby chronić pracowników i klientów. Tak pracujemy do dzisiaj, bardzo dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie naszych zespołów, co zostało przez nich zauważone i docenione w wewnętrznej ankiecie satysfakcji.

Jak już pani wspomniała, wcześniej zarządzała pani działem personalnym w spółce z branży budowlanej. Zmiana sektora ma znaczenie? Jakie są różnice w obszarze HR?

- Zmieniłam branżę po ponad 20 latach i bardzo doceniam tę zmianę. Niemniej, obie firmy mają francuskie korzenie, więc w obszarze HR zmiany są, ale nie są aż tak wielkie. To, co mnie ujęło w organizacji Auchan, to przede wszystkim bardzo silne wartości, które są widoczne w zarządzaniu. Kultura organizacyjna w Auchan nakierowana jest na człowieka, bliskość, wszyscy mówimy sobie po imieniu - od pracownika po dyrektora generalnego, manager pracuje blisko pracowników, na każdym kroku podkreślamy, aby słuchać pracowników, gdyż to oni są najbliżej klienta.

Czy - jako nowa szefowa działu HR - zdecydowała się pani na wprowadzenie nowych rozwiązań i narzędzi, czy raczej bazuje pani na wdrożonych już pomysłach i rozwija je? - Łączymy jedno z drugim. Mamy już pewne narzędzia i procesy, które dobrze funkcjonują, ale planujemy również zmodyfikować lub wprowadzić nowe. Na przykład ocena roczna została w znacznym stopniu uproszczona oraz zdigitalizowana. Wprowadziliśmy nowy model kompetencji, planujemy dalej rozwijać nasze szkoły zawodu, z których jesteśmy dumni. Szkolimy młodzież w takich zawodach, jak piekarz, cukiernik czy sprzedawca - mamy klasy patronackie, w których kształci się obecnie 140 uczniów. Wprowadzamy nowe możliwości kształcenia i rozwoju dla naszych menedżerów. Chcemy też umożliwić wszystkim, których dotknęła pandemia i borykają się z utratą zatrudnienia, możliwość nauki nowego zawodu, nabycia nowych kompetencji i może zmiany dotychczasowej ścieżki zawodowej. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie, a nasze plany szkoleniowe umożliwiły już wielu osobom naukę nowego zawodu. Z jakimi wyzwaniami w obszarze HR mierzy się w tej chwili Auchan? - Okres pandemii i kryzys związany z nią to ogromne wyzwanie dla pracodawców, szczególnie w naszej branży. Z jednej strony musimy zapewnić bezpieczeństwo pracowników naszych sklepów, a z drugiej ciągłość funkcjonowania wszystkich działów i serwisów. Pracujemy zdalnie, wprowadziliśmy również pracę rotacyjną. Myślę, że wyzwaniem będzie dla nas powrót do biur i wprowadzenie tzw. modelu hybrydowego. Już teraz zastanawiamy się nad nowym modelem pracy po pandemii - jeśli powrót do biur, to na jakich zasadach będzie się on odbywał? Z przeprowadzonej przez nas ankiety satysfakcji wynika, że pracownicy uważają już, że praca zdalna jest dla nich korzystna i nie chcieliby 100-procentowego powrotu do biur. To na pewno wyzwanie, jak wprowadzić model hybrydowy w organizacji, gdzie codzienny kontakt z klientem jest bardzo ważny. Wyzwaniem jest również integracja pracowników w obecnym okresie oraz uproszczenie naszego funkcjonowania, zmodyfikowanie pewnych procesów. W bieżącym roku planujemy również zmiany w funkcjonowaniu naszego serwisu HR jako biznes partnera oraz wprowadzenie nowych narzędzi. Wyzwaniem zapewne były także zwolnienia w Auchan. W 2020 r. zdecydowaliście się na zamknięcie sklepów w Lubinie i Grudziądzu, a także w Dąbrowie Górniczej oraz w Mysłowicach. Skąd taka decyzja? - Od dawna monitorowaliśmy sytuację w tych sklepach. Decyzję poprzedziła wnikliwa analiza finansowa i organizacyjna, przeprowadzona pod kątem możliwości osiągnięcia przez nie trwałej rentowności. Niskie obroty i niesprzyjające warunki wynajmu spowodowały znaczne straty w tych lokalizacjach. Pomimo wysiłków zespołów, osiągnięcie trwałej rentowności dla tych sklepów okazało się niemożliwe. Ich zamknięcie wpisuje się w projekt “Renesans”. Ile osób straciło pracę i na jakie wsparcie mogły liczyć? - W 2020 r. podjęliśmy decyzję o zamknięciu czterech sklepów. Każda z ekip liczyła ponad 100 osób. Sytuacja sklepów zamykanych w województwie śląskim różniła się od sytuacji w pozostałych dwóch sklepach. Auchan ma na Górnym Śląsku wiele placówek, w związku z tym mogliśmy zaoferować pracownikom gotowym dojeżdżać trochę dalej do pracy kontynuację zatrudnienia w innym sklepie. W przypadku sklepu w Lubinie tylko kilka osób zdecydowało się podjąć pracę w innym sklepie i w przyszłości dojeżdżać do oddalonej o ponad 20 kilometrów Legnicy. To rozwiązanie nie cieszyło się popularnością w Grudziądzu. Najbliższe sklepy Auchan znajdują się w Toruniu i Bydgoszczy, 60 km od Grudziądza. To zbyt duża odległość na codzienne dojazdy. Pandemia wpłynęła na zwyczaje Polaków. Klienci kupują coraz więcej online, a coraz mniej w sklepach. Auchan chce przeorganizować model biznesowy. Jakie zmiany planujecie wprowadzić? - Zdecydowanie okres pandemii przyspieszył rozwój ścieżki zakupowej online oraz w połączeniu online i offline. Podpisaliśmy umowę partnerską z firmą Glovo, która oferuje dostawy zakupów do domu. Ten projekt bardzo dobrze się rozwija i jest już obecny w 56 sklepach w całej Polsce. Wprowadził on również zmiany w funkcjonowaniu sklepu, który z jednej strony musi zapewnić obecność towaru na półce, czyli codzienne wypełnienie działu, a z drugiej – odpowiadać na zamówienia online i przygotować zakupy do domu. Zmiany są już widoczne, wprowadziliśmy nowe kompetencje dla pracowników sklepów, zmieniliśmy model pracy bezpośrednio w sklepie. Oferujemy również zawody w tzw. opcji duo, czyli np. kasjer może pracować również jako pracownik działu. Jesteśmy w fazie transformacji zawodów, z punktu widzenia HR okres przejściowy jest bardzo ciekawy. Tworzymy nowe stanowiska, pojawiają się nowe potrzeby - to bardzo interesujące w naszym zawodzie. Czy pracownicy dostrzegają w cyfrowej transformacji swoją szansę? Digitalizacja z jednej strony zabiera pracę, a z drugiej stwarza nowe możliwości rozwojowe... - Auchan znajduje się w fazie transformacji. Praca w pewnych zawodach się zmienia, przykładem mogą być tu kasy. Dziś rolą kasjera może być także asystowanie klientowi przy kasie automatycznej czy tankomacie i pomoc w chwilach, gdy klient potrzebuje wsparcia lub ma pytanie. Rola innych zawodów zostaje ograniczona z uwagi na technologię lub zmiany procesów. Z drugiej strony są zawody, które rozwijają się w szybkim tempie, bo wymusza to postęp technologiczny i zmieniające się preferencje zakupowe klientów. Te procesy przyspieszyły w czasie pandemii. Chcemy, by nasi pracownicy towarzyszyli przedsiębiorstwu w tej zmianie. Od zawsze wśród wartości Auchan była otwartość, także na zmiany. Będziemy wspierać pracowników, oferując im szkolenia i umożliwiając rozwój w zawodach, które są zawodami przyszłości. Oczywiście będziemy także wzmacniać pewne kompetencje rekrutacją zewnętrzną. Na koniec chciałam zapytać o plany rekrutacyjne na najbliższe miesiące. Kogo będziecie zatrudniać? - Prowadzimy na bieżąco rekrutację na stanowiska pracowników wsparcia klienta w sklepach. W związku z rozwojem sprzedaży wielokanałowej poszukujemy pracowników do rozwoju i wsparcia sprzedaży internetowej oraz rozwoju naszej sieci dystrybucji. Na pewno ponownie uruchomimy program dla absolwentów - tzw. graduate program - bo zależy nam na rozwoju młodych pracowników i umożliwieniu im startu w dorosłym życiu. Dla młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać, cenią sobie różnorodność i ważne są dla nich takie wartości, jak zrównoważony rozwój, Auchan stwarza ogromne możliwości.

