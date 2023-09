Marketing, sprzedaż czy finanse. Gdzie zarabia się najlepiej

Jeśli chodzi o benefity, to dwa najczęściej oferowane w marketingu, sprzedaży i finansach są takie same – prywatna opieka medyczna oraz karta sportowa (Fot. Shutterstock)

Zatrudnienie na umowie o pracę i najwyższe widełki wynagrodzeń (8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę i 9-13 tys. zł netto na kontrakcie B2B) - tak wygląda sytuacja w branży finansowej według danych No Fluff Jobs. Co marketingiem i sprzedażą?

Ten trend jest odwrotny do tego, co od lat można obserwować w branży IT, gdzie zdecydowana większość ogłoszeń jako formę współpracę proponuje kontrakty B2B.

Według najnowszych danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs w trzecim kwartale 2023 r. aż 90 proc. firm z branży finansowej proponuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. W przypadku kontraktów B2B jest to już tylko 20,1 proc., przy czym niektóre firmy proponują więcej niż jeden rodzaj umowy.

Przy publikacji ogłoszeń na No Fluff Jobs wymagane jest podanie widełek płacowych, czyli przedziału proponowanego wynagrodzenia. W ostatnim kwartale w ofertach z kategorii sprzedaży mediana oferowanych płac wyniosła 6,1-9 tys. zł brutto na umowie o pracę i 8-12 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B.

W przypadku marketingu było to 6-9 tys. zł brutto na umowie o pracę i 7,5-10 tys. netto (+ VAT) na B2B.

Spośród omawianych kategorii najwyższe oferowane pensje można znaleźć w finansach – 8-10 tys. zł brutto na umowie o pracę i 9-13 tys. zł netto (+ VAT) na kontrakcie B2B.

Kandydaci nie ufają firmom, które nie podają wynagrodzeń w ofertach pracy

Podawanie widełek płacowych w ogłoszeniach o pracy nie jest standardem na rynku, chociaż dzięki unijnej dyrektywie o transparentności płac będzie się to musiało zmienić - od czerwca 2026 r. firmy będą musiały poinformować o wynagrodzeniu na etapie procesu rekrutacji.

Według badania przeprowadzonego na zlecenie No Fluff Jobs tylko 12 proc. aktywnych zawodowo Polek i Polaków ma zaufanie do pracodawców, którzy nie podają zakresów wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracy. Jednocześnie tylko w teoretycznie słynącej z nowoczesnego podejścia do rekrutacji branży IT siatki płac ma opracowane jedynie 30 proc. firm.

Z kolei aż 89 proc. Polek i Polaków uważa, że każda branża powinna publikować widełki płacowe w ogłoszeniach. Co więcej, 91 proc. osób w wieku produkcyjnym woli aplikować na oferty z podaną stawką. W przypadku tylko najmłodszych respondentów i respondentek, w wieku od 18 do 24 lat, dopiero wchodzących na rynek pracy, ten ostatni wskaźnik wynosi aż 97 proc.

Oferowane benefity (prawie) takie same bez względu na branżę

Jeśli chodzi o benefity, to dwa najczęściej oferowane w marketingu, sprzedaży i finansach są takie same – prywatna opieka medyczna oraz karta sportowa.

Różnica pojawia się dopiero na trzecim miejscu. W sprzedaży jest to możliwość pracy przy projektach międzynarodowych, w marketingu praca w małych zespołach, a w finansach budżet szkoleniowy.

W ogłoszeniach z innych kategorii benefitowe podium prezentuje się podobnie.

Po okresie gwałtownego wzrostu popularności w latach 2020-2022 praca zdalna ponownie staje się przywilejem dla wybranych branż (Fot. Cowomen/Unsplash)

Praca zdalna ponownie staje się przywilejem dla wybranych branż

Po okresie gwałtownego wzrostu popularności w latach 2020-2022 praca zdalna ponownie staje się przywilejem dla wybranych branż. Według najnowszych danych polskiego portalu z ogłoszeniami o pracy No Fluff Jobs w trzecim kwartale 2023 r. możliwość pracy zdalnej w marketingu pojawiła się w 30,7 proc. ofert pracy, w sprzedaży w 26,9 proc., a w finansach jedynie w 8,5 proc.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w branży IT, która już przed pandemią wiodła prym pod względem dostępności pracy zdalnej. W pięciu najlepiej płatnych kategoriach, czyli Architecture, DevOps, Big Data, Security oraz ERP, odsetek oferujących taką możliwość ogłoszeń oscyluje między 55 proc. a 60 proc.

- W branży IT praca zdalna była standardem na długo przed pandemią - w ten sposób firmy próbowały radzić sobie z luką kadrową i zwiększać swoją szansę na znalezienie idealnego kandydata bądź kandydatki. Potem pandemia poniekąd „narzuciła” pracę zdalną także innym branżom – komentuje Paulina Król, chief people and operations officer w No Fluff Jobs.

- Obecnie obserwujemy, jak sytuacja się stabilizuje i wiele firm spoza IT próbuje wrócić do dawnego modelu. W sektorze technologicznym ogłoszenia o pracy z opcją stałej pracy zdalnej wciąż stanowią ponad połowę wszystkich ofert. W przypadku innych branż sytuacja prezentuje się już inaczej - dodaje.

