Marek Makuch: Nie traktujemy nikogo inaczej. Wszyscy jesteśmy pocztowcami

Dajemy osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności nie tylko zatrudnienie, niezależność finansową i możliwość pracy w przyjaznym środowisku koleżeńskim. Dla nas każdy, niezależnie od tego czy ma orzeczenie czy nie, jest taki sam w pracy. Dostaje takie same zadania i tak samo jest rozliczany - o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami mówi Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

Autor:KDS

• 3 gru 2020 22:56





Poczta Polska to jeden z największych pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy (fot. Poczta Polska)

W Poczcie Polskiej aktualnie pracuje ponad 1,9 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. To ok. 2,39 proc. wszystkich zatrudnionych.

Wskaźnik ten systematycznie wzrasta. Rok temu wynosił on 2,18 proc..

PP robi wiele, by pracowało w niej jak najwięcej osób z niepełnosprawnościami. Jednym z tych działań jest udział w Programie PFRON „Praca – Integracja”.

W grudniu ubiegłego roku Poczta Polska zakończyła realizację pilotażowego Programu „Praca – Integracja”, trwającego od stycznia 2018 r. do grudnia 2019 r. W ramach projektu zatrudniono 405 osób z niepełnosprawnościami.

Od stycznia 2020 przystąpiła do II edycji programu, deklarując zatrudnienie kolejnych 360 osób do końca 2020 r. Dotychczas zatrudnionych zostało 155 beneficjentów Fundacji Aktywizacja, wyłonionej przez PFRON do realizacji programu. 35 proc. spośród nich podjęło pracę na stanowisku listonosza, 32 proc. na stanowisku ds. obsługi klienta, 8 proc. za zapleczu urzędów pocztowych oraz po 6 proc. na stanowisku dorady klienta i w sortowniach. Większość z nich deklaruje, że chce pozostać w Poczcie Polskiej na dłużej. Sprawną realizację założeń programu pokrzyżowała pandemia koronawirusa, dlatego firma stara się o przedłużenie programu do 31 lipca 2021 roku. Spółka – w ramach Programu – złożyła 1,4 tys. ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Każda z nich dotyczyła zatrudnienia na okres co najmniej 18 miesięcy. Co miesiąc jest to obecnie około 100 nowych ofert dotyczących pracy na terenie całej Polski.

"Dla nas każdy jest taki sam w pracy"

- Poczta Polska to jeden z największych pracodawców osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Dajemy osobom z orzeczeniami o niepełnosprawności nie tylko zatrudnienie, niezależność finansową i możliwość pracy w przyjaznym środowisku koleżeńskim. Dla nas każdy, niezależnie od tego czy ma orzeczenie czy nie, jest taki sam w pracy. Dostaje takie same zadania i tak samo jest rozliczany. Nie traktujemy nikogo inaczej, na co często zwracają uwagę osoby z niepełnosprawnościami wypowiadające się publicznie. Wszyscy jesteśmy po prostu Pocztowcami – mówi Marek Makuch, dyrektor zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego w Poczcie Polskiej.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Warto przypomnieć, że 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Przy tej okazji zajmująca się wspieraniem osób z niepełnosprawnościami na rynku Fundacja Aktywizacja opublikowała raport „Skuteczna aktywizacja. Barometr satysfakcji z pracy i jej oddziaływania na życie społeczno-zawodowe”. Jak osoby z niepełnosprawnością patrzą na swoje życie zawodowe? Najbardziej cenią obecną pracę za dobre relacje ze współpracownikami (4,43 pkt), przełożonymi (4,8 pkt) oraz klientami (4,32 pkt). Pracownicy doceniają sobie również pracodawców za zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbałość o ich szczególne potrzeby wynikające z sytuacji zdrowotnej. Z drugiej strony pracownicy z niepełnosprawnościami deklarują teraz mniejszą niż na początku roku satysfakcję z wynagrodzenia (3,2 pkt), a także zdecydowanie słabsze poczucie stabilności zatrudnienia wynagrodzenia (3,19 pkt).

