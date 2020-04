ManpowerGroup uruchamia w Polsce markę Talent Solutions

Nowy brand ManpowerGroup będzie łączył w sobie trzy rozwiązania HR ­­- outsourcing procesów rekrutacyjnych, narzędzia do strategicznego zarządzania procesami zakupowymi i rekrutacyjnymi oraz wsparcie klientów w zarządzaniu talentami i karierą.

- Cyfrowa transformacja i krótsze cykle biznesowe wymuszają na organizacjach potrzebę elastyczności biznesowej, a do tego firmy potrzebują także odpowiedniej strategii przyciągania, zarządzania i rozwoju talentów, dostosowanej do zmieniającej się sytuacji na rynku - zwraca uwagę Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

- Naszym celem jest jeszcze lepsza odpowiedź na indywidualne potrzeby klientów poprzez strategiczne działanie i wykorzystanie danych o rynku - dodaje.

Talent Solutions w strukturach firmy będzie równorzędną marką do Experis (rekrutacja specjalistów IT) i Manpower (rekrutacje stałe i praca tymczasowa). Globalnym liderem Talent Solutions jest Stefano Scabbio, szef ManpowerGroup na Europę Południową.

- Postępująca automatyzacja i zmienność otoczenia biznesowego generują coraz więcej wyzwań na rynku pracy. Wymaga to od współczesnego menadżera przemyślanego podejścia do zarządzania organizacją, w tym również do zarządzania zasobami ludzkimi. Dlatego też, wychodząc naprzeciw wyzwaniom rynku pracy, łączymy nasze trzy rozwiązania, by pomagać firmom dopasować ich strategię personalną do zmieniającego się świata pracy - mówi Szymon Rudnicki, dyrektor Talent Solutions.

- Rozwój firmy i pracowników to odkrywanie nowego potencjału, ale również wzrost wymagań i potrzeb. Dlatego korzystamy z nowych technologii, stale analizujemy dane rynkowe, wyciągamy wnioski, by jak najlepiej zaprojektować rozwiązania prowadzące do sukcesu danej firmy - dodaje.