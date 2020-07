ManpowerGroup łączy swoje marki IT

Międzynarodowa firma doradztwa personalnego ManpowerGroup poinformowała o połączeniu swoich marek IT. Od lipca rozwiązania IT marki Proservia i Experis będą występować w ramach jednego brandu – Experis. Proservia dotychczas funkcjonowała jako niezależna marka ManpowerGroup. Od lipca stanie się częścią agencji wyspecjalizowanej w rekrutacji specjalistów IT, wzbogacając jej wachlarz usług o outsourcing procesów.

Z kolei marka Experis będzie skupiała się na sektorze IT, oferując rozwiązania związane z rekrutacją, usługami zarządzanymi i rozwiązaniami projektowymi.

– Rynek pracy zmienia się dynamicznie, więc i nasze działania oraz strategia ewoluuje, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby pracodawców. Z tego powodu zdecydowaliśmy się na połączenie usług związanych z branżą IT w ramach jednego brandu, marki Experis. Takie działanie pozwoli wzmocnić pozycję Experis, a klientom dać możliwość współpracy z jednym partnerem, bez względu na to, z jak zaawansowanej usługi korzysta – tłumaczy zmianę Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce.

Experis to marka skupiająca się na realizacji zaawansowanych rozwiązań poszukiwania i selekcji talentów w obszarze IT, szczególnie specjalistów i kadry zarządzającej. Dostarcza również rozwiązania projektowe, które pozwalają firmom budować przewagę konkurencyjną i optymalizować koszty prowadzonej działalności.

Zmiany, jakie na rynku pracy wywołał koronawirus, z pewnością wpłyną na liczbę rekrutacji w IT. To jedna z tych branż, która na pandemii zyska. Konrad Weiske, wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT (SoDA) oraz CEO Spyrosoft wyjaśnia, że w dłuższej perspektywie sytuacja, z jaką mamy teraz do czynienia, będzie dla branży IT korzystna.

- To wzmocni trendy, które są z nami od dłuższego czasu: praca zdalna, e-commerce, świadczenie różnych usług zdalnie. Jako twórcy firm zajmujących się oprogramowaniem jesteśmy architektami i budowniczymi tego wirtualnego świata. W krótkim okresie gospodarcze konsekwencje epidemii są dla nas zjawiskiem niekorzystnym, co potwierdza ponad 50 proc. firm zrzeszonych w Organizacji Pracodawców Usług IT - wyjaśnia Konrad Weiske, dodając zarazem, że długofalowo obecny stan rzeczy, a zwłaszcza wnioski z niego płynące, pozytywnie wpłyną na rozwój branży - komentował w rozmowie z PulsHR.pl.