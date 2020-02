Mamy ze wsparciem urzędu. PUP pomoże im wrócić na rynek pracy

Mamy z Gdańska mogą liczyć na wsparcie w powrocie na rynek pracy.

W ramach projektu organizowanego przez tutejszy urząd pracy, będą mogły wybrać się na warsztaty, szkolenia czy też wsparcie z dostępem do opieki dla dziecka.

Pomysłodawcy pomyśleli też o pracodawcach zatrudniających matki. Mogą oni liczyć na specjalne bonusu.

Według raportu Pracuj.pl, do tego samego pracodawcy po urlopie macierzyńskim wraca aż 67 proc. kobiet. Tylko co piąta zmienia pracę (21 proc.), a 5 proc. decyduje się na otwarcie własnego biznesu.

Polki wciąż jednak rzadko korzystają z uprawnień, które im przysługują - z badań Pracuj.pl wynika, że tylko 22 proc. z nich wybrało pracę na niepełny etat. Liczba osób, które mają dostęp do form zatrudnienia ułatwiających wychowywanie dzieci, stale rośnie. Elastyczny czas pracy ma zapewnionych 36 proc. badanych rodziców (zarówno matek, jak i ojców), a możliwość pracy zdalnej - 30 proc.

- Nie bałam się powrotu na etat, bo podczas urlopu ciągle byłam na bieżąco z trendami i nowinkami w mojej branży. W ten sposób po ponownym wejściu na stanowisko nie odczułam wyhamowania czy braków w wiedzy. Większość z nas, matek z własnego doświadczenia wie, jak absorbujący czas i energię jest okres pierwszych miesięcy życia dziecka i trudno jest znaleźć czas na podstawowe czynności, jednak dodatkowy wysiłek we własny rozwój podczas przerwy po narodzinach to duża inwestycja we własną przyszłość. Paniom po powrocie do dawnej firmy pomaga także polskie prawo, które chroni matkę. To dobry czas, by odnaleźć się w roli pracownika i mamy - jeszcze lepiej, jeśli pracodawca nas w tym wspiera - mówi Sylwia Sosnowska, ekspert Pracuj.pl, HR manager w Grupie Pracuj.

Gdańskim mamom pomoże też tutejszy urząd pracy. W ramach realizowanego przez urząd projektu każda z pań będzie miała możliwość wzięcia udziału w warsztatach wzmacniających tzw. kompetencje miękkie. Ich tematyka oraz zakres będzie dostosowany do potrzeb i możliwości każdej z mam. Otrzymają one także, dostosowaną indywidualnie, pomoc ze strony doradców zawodowych i ekspertów m.in. rekruterów i wizażystów.

Drugą formą wsparcia będzie "Pakiet Aktywizacyjny". Dzięki niemu młode mamy będą mogły skorzystać ze szkoleń zawodowych, wziąć udział w stażu lub otrzymać dotacje na założenie działalności gospodarczej. W pakiecie przewidziano również finansowe formy wsparcia dla pracodawców zatrudniających w formie robót publicznych. Zabezpieczono też dostęp do usług opiekuńczych w ramach zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem. Czytaj też: „Mama pracuje” w Tauronie i ma swój specjalny program Po przepracowaniu kolejnych dwóch miesięcy uczestniczki programu będą mogły skorzystać z dedykowanych im voucherów. Talony o wartości 200 zł będzie można przeznaczyć na bezpłatne wyjście do kina lub teatru, wizytę u fryzjera bądź kosmetyczki czy zajęcia sportowe. W programie mogą wziąć udział osoby bezrobotne zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, posiadające status matki wychowującej co najmniej jedno dziecko do 6. roku życia, powracającej na rynek pracy po urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub pozostającej bez pracy nieprzerwanie przez okres ostatnich 12 miesięcy (łącznie z okresem przed rejestracją w Gdańskim Urzędzie Pracy). Osoby zainteresowane programem „Mama na etacie 2”, powinny skontaktować się z Gdańskim Urzędem Pracy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 58 732 52 83, 732 52 33 lub 732 52 35.