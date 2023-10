Mamy w Polsce bombę z opóźnionym zapłonem

We wrześniu 2023 roku w większości badanych zawodów zanotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym (fot. Uladzislau Petrushkevich/Unsplash)

Jak wynika z najnowszego badania Grant Thorton i Element, pogłębia się spadek liczby ofert pracy. We wrześniu nowych ogłoszeń było o 18 proc. mniej niż przed rokiem. Spadki widać w większości badanych grup zawodowych.

"Średnia krocząca z ostatnich trzech miesięcy spadła we wrześniu z -4 proc. aż do -9 proc. Ostatni raz tak niską trzymiesięczną średnią zanotowaliśmy w marcu 2023 roku. Wydaje się, że po okresie stabilizowania się sytuacji na polskim rynku pracy w okresie od wiosny 2022 roku do lata 2023 roku ponownie mierzymy się z tendencją spadkową popytu na pracowników" - piszą autorzy badania.

Oznacza to spadek o 18 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 313 tys. ofert). To najgłębszy spadek rok do roku od stycznia 2021 roku, czyli od czasów pandemii.

Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thornton, we wrześniu 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali około 257,3 tys. nowych ogłoszeń o pracę.

Jak dodają autorzy badania, spadek liczby ofert pracy może być odsuniętym w czasie efektem wysokich kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw w polskiej gospodarce (energii, transportu i pracy).

Pracodawcy starają się utrzymywać parasol ochronny nad pracownikami i unikają zwolnień, jednak utrzymująca się od ponad dwóch lat wysoka inflacja zmusza część firm do redukcji – jeśli niezatrudnienia, to przynajmniej liczby nowych rekrutacji.

źródło: Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy

Wrześniowy wynik jest najniższy w całej historii wrześniowych pomiarów dokonywanych przez Grant Thorton i Element.

Autorzy badania zwracają uwag, że od kwietnia ścieżka z liczbą ofert pracy za 2023 rok niemal zawsze znajdowała się poniżej analogicznej ścieżki z 2019, 2021 i 2022 roku. Wyjątek stanowił odczyt z maja 2023 roku, kiedy to liczba ofert delikatnie przebiła wynik z 2022 i 2021 roku. We wrześniu b.r. liczba ofert pracy (257 tys.) wyraźnie się jednak obniżyła wobec ścieżek z poprzednich lat.

Kluczowe dla diagnozy rynku pracy okażą się najbliższe miesiące

Dodatkowo tegoroczna ścieżka pierwszy raz w 4-letniej historii badania spadła również poniżej ścieżki z 2020 roku (268 tys. we wrześniu), czyli z okresu pandemii i drastycznych lockdownów, przez które pracodawcy gwałtownie ograniczyli procesy rekrutacyjne.

Co szczególnie niepokojące, w poprzednich badanych latach wrześniowe dane o liczbie nowych ofert pracy były zwykle podobne do tych z sierpnia. Tym razem jednak widoczny jest wyraźny spadek, mimo że tegoroczny wrzesień charakteryzował się bardzo dobrą pogodą, co sprzyjało pracom sezonowym.

- Wrześniowe dane nie są jeszcze jednoznacznie złe, tzn. spadki rocznej dynamiki w jednym czy dwóch miesiącach zdarzały się w ostatnich dwóch latach dość często i zawsze potem przychodziło odbicie. Tym razem jednak to „wahnięcie” w dół jest silniejsze niż poprzednie, co może budzić niepokój - mówi Magdalena Marcinowska partner w Grant Thornton. - Decydujące będą najbliższe miesiące, pokażą, czy faktycznie ten niepokojący trend ograniczania procesów rekrutacyjnych się nasila, czy też był to tylko jednorazowy, niegroźny spadek, wynikający z jakichś wahań sezonowych czy statystycznych.

źródło: Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy

Spadki w każdej branży. Największe odnotowano w IT

We wrześniu 2023 roku w większości badanych zawodów zanotowano spadki liczby ofert pracy w ujęciu rocznym.

Największy widoczny jest w branży IT – pracodawcy opublikowali o 52 proc. mniej ofert niż rok temu. Spadki są widoczne również wśród HR-owców (-29 proc.), finansistów (-28 proc.) oraz marketingowców(-23 proc.).

Z kolei w zawodach związanych z prawem oraz opieką medyczną odnotowano lekkie wzrosty.

- Analiza branżowa potwierdza niestety niepokojące wnioski widoczne na poziomie całego rynku pracy. Zdecydowana większość poszczególnych grup zawodowych, które badamy, notuje spadek popytu na pracownika. Zdecydowanie najgorzej sytuacja wygląda w branży IT. Tutaj po okresie boomu, czyli ogromnego wzrostu popytu na specjalistów, obecnie widoczne jest gwałtowne osłabienie. Liczba ofert pracy spadła przez rok aż o połowę. Tak potężne wahania widzieliśmy w naszych badaniach jedynie w pierwszych miesiącach po wybuchu pandemii. To sugeruje, że pompowany przez lata balon w branży pękł i zmuszona jest ona przejść mocne dostosowanie do nowych realiów - mówi CEO Element Maciej Michalewski.

Stabilnie w wymaganiach i oferowanych przez pracodawców benefitach

Od początku 2023 roku średnia liczba benefitów w ofertach, np. kart sportowych, prywatnej opieki medycznej czy ubezpieczenia, utrzymuje się w okolicy 6,5.Podobnie sytuacja wyglądała we wrześniu.

Liczba zachęt wyniosła 6,6 wobec 6,4 miesiąc wcześniej. Najczęściej oferowane są szkolenia, pakiet medyczny i wysokie wynagrodzenie.

Najczęściej pojawiającym się w ogłoszeniach o pracę warunkiem jest wymóg posiadania odpowiedniego doświadczenia – oczekuje go aż 81 proc. pracodawców (wzrost o 1 pkt. proc. w stosunku do sierpnia). Pracodawcy wymagają również odpowiedniego wykształcenia – 40 proc. (spadek z 41 proc. w sierpniu) oraz znajomości języka obcego – 43 proc. (wzrost z 40 proc.). Dyspozycyjności wymaga teraz 36 proc. pracodawców (wobec 38 proc. w poprzednim miesiącu).

- O ile popyt na pracowników w polskiej gospodarce słabnie, o tyle zawartość ofert pracy pozostaje stabilna. Zarówno liczba benefitów, jaki liczba wymagań kolejny miesiąc z rzędu poruszają się w wąskim przedziale. Wydaje się jednak, że to tylko kwestia czasu, bo popyt na pracę z pewnym opóźnieniem przekłada się na faktyczną zawartość nowych ofert. Jeśli rzeczywiście okaże się, że pracodawcy trwale obniżają liczbę rekrutacji, prawdopodobnie w ciągu kolejnych kilku miesięcy zmienią oni też swoje oferty, np. ograniczą liczbę benefitów, a wydłużą listę wymagań. Doświadczenie z pandemii pokazuje jednak, że takie przełożenie nie zawsze jest jednoznaczne. Wówczas pracodawcy ograniczyli faktycznie liczbę benefitów, ale – z różnych powodów – nie zwiększyli liczby oczekiwań stawianych kandydatom - mówi Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w Grant Thornton

