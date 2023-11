Mamy rekord zatrudnienia, lecz możliwe, że to ostatnia taka dobra wiadomość

Zaznaczył, że przedstawione przez Eurostat dane nie uwzględniają wszystkich pracujących, a pracowników najemnych, samozatrudnionych i rezydentów na terytorium kraju. Brakuje tam informacji o cudzoziemcach długoterminowych (mowa o rezydentach długoterminowych).

Barierę ponad 17 mln pracowników udało się do tej pory przebić cztery razy. Tak prezentował się wskaźnik zatrudnienia we wszystkich dotychczasowych kwartałach 2023 roku, zaś pierwszy raz w historii udało się go osiągnąć w 4. kwartale 2021 roku.

Wszystko wskazuje jednak na to, że będziemy mieli coraz mniej powodów do radości. Jak wynika z danych systemu rekrutacyjnego Element dla Grant Thorntona, w październiku 2023 roku pracodawcy na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce opublikowali ok. 256,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To spadek o 17 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2022 roku (kiedy pojawiło się 307 tys. ofert) i jeden z większych spadków rok do roku w ostatnich latach.

- Obraz rynku pracy z miesiąca na miesiąc się pogarsza. Pracodawcy coraz mniej chętnie tworzą nowe miejsca pracy i coraz trudniej wierzyć w to, że spadki liczby nowych rekrutacji to tylko krótkotrwałe potknięcia, wynikające np. z czynników sezonowych lub statystycznych. Widać w tych danych dłuższą, negatywną tendencję makroekonomiczną, czyli po prostu spowolnienie koniunktury i spadek popytu na pracowników. Nie mówimy jeszcze o głębokim kryzysie na rynku pracy, bo wskaźniki nadal są korzystne, ale z pewnością trend jest raczej w dół niż w górę – mówi Monika Łosiewicz, menedżer ds. potencjału ludzkiego w firmie Grant Thornton.

