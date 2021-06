Mamy prawie o połowę więcej wolnych miejsc pracy niż przed rokiem

Na koniec pierwszego kwartału liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 110,2 tys. i była wyższa niż w końcu ostatniego kwartału 2020 r. o 25,8 tys. (30,6 proc.) - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z początkiem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 44,1 proc.

Na koniec pierwszego kwartału liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 110,2 tys. i była wyższa niż w końcu ostatniego kwartału 2020 r. o 25,8 tys. (30,6 proc.). W porównaniu z początkiem 2020 roku liczba wolnych miejsc pracy była większa o 44,1 proc. Najwięcej wakatów było w przetwórstwie przemysłowym (nieco ponad 1/5 wszystkich wolnych miejsc pracy), a niemal 15 proc. wakatów oferowano w budownictwie. Najczęściej poszukiwani byli specjaliści – przeznaczono dla nich ok. 1/4 wszystkich wolnych miejsc pracy, ofert nie brakowało też dla robotników przemysłowych i rzemieślników.

Jak wynika z danych GUS, liczba nowych miejsc pracy na początku 2021 zwiększyła się dwukrotnie w porównaniu z ostatnim kwartałem zeszłego roku. Zdecydowana większość z nich powstała w sektorze prywatnym (92,5 proc.).

- Najwięcej, bo ponad 35 tys. nowych miejsc pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym, handlu i naprawie samochodów. W przypadku przetwórstwa przemysłowego luka pracownicza była też największa, bo nieobsadzonych było prawie 6 tys. etatów. Podobnie w budownictwie jest deficyt kadrowy, bo na pracowników czeka 3 tys. ofert, tak samo w informacji i komunikacji, ale w IT zawsze jest zapotrzebowanie na ludzi – zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

Jak wyjaśnia GUS, w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza – zazwyczaj w czwartych.

- Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r., największy wzrost odnotowano w 2019 r. We wszystkich kwartałach 2020 r. zaobserwowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznych okresów 2019 r. (co zapewne było spowodowane wpływem pandemii COVID-19). Natomiast w pierwszym kwartale 2021 r. odnotowano wzrost liczby nowo tworzonych miejsc pracy w stosunku do wszystkich kwartałów roku poprzedniego. W ostatnich 10 latach zasadniczo liczba nowo tworzonych miejsc przewyższa liczbę zlikwidowanych miejsc pracy. W tym okresie inaczej było tylko w czwartym kwartale 2012 r. i pierwszym kwartale 2020 r. - czytamy w analizie GUS.

Małe firmy zwalniają najczęściej

W pierwszym kwartale 2021 zlikwidowanych zostało w Polsce 70,2 tys. miejsc pracy. Było to o 30,2 proc. więcej niż w ostatnim kwartale 2020 r. i o 41,5 proc. mniej niż rok wcześniej. W analizowanym okresie większość, bo 44 proc. zlikwidowanych miejsc pracy było w najmniejszych przedsiębiorstwach, zatrudniających do 9 osób. Średniej wielkości firmy odpowiadają za 32,5 proc. ogółu zlikwidowanych miejsc pracy, a duże przedsiębiorstwa 23,5 proc.

- Te sektory, które utworzyły najwięcej etatów też najwięcej ich zlikwidowały. Widać tutaj wręcz lustrzane odbicie, bo co piąte likwidowane miejsce pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym oraz handlu i naprawie samochodów. Za to najmniej etatów zlikwidowano w sektorach związanych z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz górnictwem i wydobywaniem (po 0,1 proc.) – mówi Krzysztof Inglot.

Bezpieczniej w pracy

GUS opublikował również wstępną informację na temat liczby wypadków przy pracy w pierwszym kwartale 2021 roku. Wynika z nich, że pracujemy bezpieczniej. Liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w ciągu roku zmniejszyła się o 23 proc. Spadł również z 1,04 do 0,81 wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (3,07) a najniższy w sekcji informacji i komunikacji (0,14).

Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: opolskim (1,02), podlaskim (0,99) oraz śląskim (0,98), a najniższy w województwach: mazowieckim (0,50), małopolskim (0,56) i podkarpackim (0,62).

W podziale według rodzajów działalności gospodarczej najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w sekcjach: górnictwo i wydobywanie (3,07), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (2,03) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (1,31), natomiast najniższy w sekcjach: informacja i komunikacja (0,14), pozostała działalność usługowa (0,17) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (0,21).