Mamy ponad 1 mln bezrobotnych i ponad 300 tys. ofert pracy

Z danych GUS wynika, że w końcu marca 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 78,4 tys. bezrobotnych. To mniej niż w poprzednim miesiącu - o 21,1 tys., czyli o 1,9 proc.

W okresie styczeń-marzec 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 322,7 tys.

W pierwszym kwartale 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 324,6 tys. ofert zatrudnienia. To o 4,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w pierwszych trzech miesiącach 2021 r. wyniosło 5675,54 zł brutto.

Jak podaje GUS, w marcu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 6 mln 330,3 tys. i było o 1,3 proc. niższe niż przed rokiem (kiedy notowano jego niewielki wzrost – o 0,3 proc.), po spadku o 1,7 proc. w lutym tego roku.

Z kolei w okresie styczeń-marzec 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6 mln 322,7 tys. i było o 1,7 proc. niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (kiedy notowano wzrost o 0,8 proc.).

Zatrudnienie obniżyło się w większości sekcji oprócz informacji i komunikacji oraz dostaw wody, gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji.

Źródło: GUS

Jak wskazuje Monika Kurek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, kolejne miesiące w 2021 r. będą na rynku pracy nadal kształtowane przez rządowe decyzje związane z pandemią.

- Pomimo wciąż dużych obostrzeń w gospodarce w kwietniu związanych z silną trzecią falą zachorowań na COVID-19, dynamika zatrudnienia może być już dodatnia, a w dalszej perspektywie, wraz z powrotem gospodarki do większej aktywności, wzrosty zatrudnienia powinny przyspieszać. Podobnie powinna kształtować się sytuacja z dynamiką wynagrodzeń - mówi Kurek.

Bezrobocie w marcu

W końcu marca 2021 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było 1 mln 78,4 tys. bezrobotnych. To mniej niż w poprzednim miesiącu - o 21,1 tys., czyli o 1,9 proc. Jeżeli natomiast porównamy aktualne dane do tych z marca ubiegłego roku, to zauważamy wzrost - o 169 tys., czyli o 18,6 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła natomiast 6,4 proc. i była o 0,1 punktu proc. niższa niż przed miesiącem, ale o 1 punkt proc. wyższa niż przed rokiem. Źródło: GUS Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się w granicach od 3,9 proc. w wielkopolskim do 10,5 proc. w warmińsko-mazurskim. W porównaniu z poprzednim miesiącem wskaźnik ten obniżył się w większości województw, w tym najbardziej w lubuskim (o 0,3 punktu proc.). Z kolei w dwóch województwach - łódzkim oraz pomorskim - nie uległ zmianie. W skali roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich województwach, w największym stopniu w pomorskim (o 1,5 punktu proc.) oraz zachodniopomorskim (o 1,4 punktu proc.), a w najmniejszym – w świętokrzyskim (o 0,5 punktu proc.). Źródło: GUS Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu marca 2021 r. kobiety stanowiły 53,2 proc., tj. o 0,9 punktu proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z marcem 2020 roku zmniejszył się odsetek absolwentów, wzrosły natomiast odsetki pozostałych kategorii osób bezrobotnych zarejestrowanych, tj. nieposiadających kwalifikacji zawodowych, bez prawa do zasiłku, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz dotychczas niepracujących. Oferty pracy W pierwszym kwartale 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 324,6 tys. ofert zatrudnienia. To o 4,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W marcu tego roku liczba ofert wyniosła 117,9 tys. i była o 11,9 proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 51,8 proc. wyższa niż przed rokiem. Jak wyjaśnia GUS, na wynik wpłynęła m.in. znacznie mniejsza niż zwykle w tym okresie liczba ofert zgłoszonych w marcu 2020 roku. Źródło: GUS Pensje rosną W marcu 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 5929,05 zł i było o 8 proc. wyższe niż przed rokiem (wobec wzrostu o 4,5 proc. w lutym tego roku oraz o 6,3 proc. w marcu ubiegłego roku). Z kolei w okresie styczeń-marzec 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5675,54 zł i było o 5,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy wzrost wyniósł 7 proc. Płace wzrosły we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu, w granicach od 6,9 proc. w administrowaniu i działalności wspierającej do 0,3 proc. w zakwaterowaniu i gastronomii. - Wzrost wynagrodzeń wydaje się nielogiczny w czasach dużej niepewności i zagrożenia dalszego funkcjonowania dla części przedsiębiorstw. Istotne jest jednak, że te dane dotyczą wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób, a więc tych, które stosunkowo lepiej radzą sobie w obecnej sytuacji. W stosunkowo dobrej kondycji są przedsiębiorstwa produkujące na eksport, branża usług wspólnych, logistyka, branża informatyki i telekomunikacji. To te obszary działalności, które cały czas podwyższają wynagrodzenia chcąc przyciągnąć i utrzymać pracowników o poszukiwanych kompetencjach - mówi Monika Fedorczuk, ekspertka ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan. Pandemia odbiła się na rynku pracy Również dane Eurostatu pokazują, że pandemia mocno namieszała na rynku pracy. W drugim kwartale 2020 r. liczba osób, które niedawno straciły pracę, osiągnęła najwyższy poziom 6,3 mln, a liczba osób rozpoczynających pracę spadła do 5 mln. Analitycy Eurostatu zaznaczają, że od 2006 roku, kiedy w każdym kwartale liczba osób rozpoczynających pracę w UE stale przewyższała liczbę tych, które niedawno ją straciły, okres ten był wyjątkiem. Źródło: Eurostat

