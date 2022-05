Mamy kolejny rekord. Tak dobrze nie było od 1990 roku

Bezrobocie w kwietniu osiągnęło najniższy kwietniowy wynik od 1990 roku. Jak podał resort pracy, spadło o 0,1 pkt proc. i wynosi 5,3 proc.

Bezrobocie w kwietniu osiągnęło najniższy kwietniowy wynik od 1990 roku (Fot. PTWP)

W poniedziałek 9 maja Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podało szacunki na temat bezrobocia w kwietniu 2022. Zgodnie z nimi stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu kwietnia 2022 r. wyniosła 5,3 proc. To o 0,1 pkt proc. mniej niż w marcu i o 1 pkt proc. mniej niż w końcu kwietnia 2021 r.

Najnowsze informacje nie umknęły analitykom rynku pracy. Jak na Titterze podkreślił Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, taki wynik jest nie tylko niższy od wskaźnika sprzed wybuchu pandemii koronawirusa, ale jest też najniższym wynikiem w tym miesiącu, jaki odnotowano na rynku pracy od 1990 roku.

- Bezrobotnych jest już mniej niż 900 tys. We wskaźnikach dotyczących rynku pracy nie widać konsekwencji wojny za naszą wschodnią granicą. Widać za to nadal niesłabnący popyt na pracowników, na co wskazują ostatnie odczyty wskaźnika PMI, gdzie komponent zatrudnieniowy niezmiennie od 5 miesięcy wzrasta oraz ciągłe niedopasowanie kwalifikacji do oczekiwań pracodawców - komentuje z kolei dane resortu pracy Mariusz Zielonka, ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan.

Zielonka zwraca też uwagę na dane odnoszące się do liczny obywateli Ukrainy, którzy znaleźli zatrudnienie w Polsce. W tej chwili już ponad 120 tys. uchodźców ma pracę.

- Patrząc jednak na statystyki z ubiegłego miesiąca, osoby te nie znalazły pracy dzięki urzędom pracy, a prawdopodobnie poprzez sieć kontaktów oraz oddolne inicjatywy pracodawców i zwykłych obywateli - ocenia ekspert Lewiatana.

