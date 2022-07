Mamy do czynienia z plagą bylejakości CV. "Na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia jedno"

Zdarzają się sytuacje, w których na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia tylko jedno. Analizuję każde CV; jeżeli mam wątpliwości, dzwonię i dopytuję, bo być może coś jest niedoprecyzowane. Niestety większość CV nie zawiera informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Artur Dzięgielewski, head of HR & Accounting w SmartLunch (platforma, dzięki której pracownicy mogą zamawiać posiłki z dofinansowaniem pracodawcy).

Jakiego kandydata do pracy otrzymuje dziś pracodawca?

Artur Dzięgielewski, head of HR & Accounting w SmartLunch: Rekrutacja jest naprawdę trudnym procesem. Świadczy o tym fakt, że coraz więcej firm poszukuje doświadczonych HR managerów, rekruterów, IT rekruterów. Parę lat temu chociażby ogłoszeń na rekruterów IT było zdecydowanie mniej. Aktualnie obserwując rynek, zauważam, że coraz więcej firm inwestuje w skutecznych HR’owców mających doświadczenie zarówno w procesie rekrutacji, jak i efektywnym zarządzaniu ludźmi.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Procesy rekrutacyjne nie są proste do zrealizowania. Na szczęście firmy zaczynają to dostrzegać i inwestują w budowanie działów HR. Dziś zrekrutowanie pracownika to długotrwały i jednocześnie kosztowny proces, nie tylko w branży IT, ale także w innych branżach. Firmy muszą się nagimnastykować.

Kto dziś odpowiada na oferty pracy?

Rozmawiałem ostatnio z kilkoma znajomymi z branży i wspólnie uznaliśmy, że obecnie mamy do czynienia z plagą bylejakości CV. Na niektóre stanowiska aplikują osoby, które są totalnie niedopasowane do stanowiska. Zdarzają się sytuacje, w których na 20 zgłoszeń oczekiwania spełnia tylko jedno. Analizuję każde CV; jeżeli mam wątpliwości, dzwonię i dopytuję, bo być może coś jest niedoprecyzowane. Niestety większość CV nie zawiera informacji niezbędnych do pracy na danym stanowisku - wykonywanych zadań, odbytych kursów, posiadanych kompetencji miękkich i twardych.

Brak dopasowania kandydata do danej oferty pracy niestety wydłuża proces rekrutacji. Łatwo nie jest też agencjom rekrutacyjnym. Dziś na kandydata czekam zdecydowanie dłużej niż kilka miesięcy temu. Wydłużony czas trwania rekrutacji przekłada się na wyższe koszty. Im dłuższa rekrutacja, im więcej niedopasowanych kandydatów, tym częstsze ponawianie ogłoszenia, uruchamianie innych kanałów komunikacji i poszukiwanie odpowiednich kandydatów.

Zobacz: CV nie wystarczy. Nowy typ rekrutacji odsieje wiele osób

A to wysyłanie CV „gdzie popadnie” to efekt przekonania kandydatów o ich dobrej pozycji na rynku pracy?

Myślę, że jest to bardzo indywidualne nastawienie każdej osoby. Część kandydatów wychodzi z takiego założenia – wyślę, może zadzwonią. Są osoby, z którymi współpracuję w ramach HR Pogotowia, które po prostu mówią, że one wysyłają „jak leci”, a to nie o to chodzi. Wysyłając w taki sposób CV, psujemy swój wizerunek, bo jeżeli w końcu u danego pracodawcy będzie rekrutacja, na którą kandydat mógłby zaaplikować, bo ma potrzebne kompetencje, to może się okazać, że w danym miejscu jest już spalony.

Kandydaci nie mają takiej świadomości. Zdarza się często też tak, że ktoś ma określone predyspozycje, których po prostu nie wymienia w swoim CV. Dla niego jest to oczywiste, więc tego nie wpisuje. Podam przykład.

Miałem kiedyś rozmowę na LinkedInie z panem, który miał świetne doświadczenie w firmach produkcyjnych, na wysokich stanowiskach, od dłuższego czasu nie mógł jednak znaleźć pracy. Przeanalizowaliśmy CV i oferty pracy, na które aplikował. Co się okazało? Pan nie miał wpisanej znajomości Excela. Dla niego było to tak oczywiste, że stwierdził, iż nie będzie tego zamieszczał. W każdej ofercie pracy, na którą aplikował, w oczekiwaniach wobec kandydata na pierwszym miejscu była wymieniona biegła znajomość Excela. Brak takiej informacji automatycznie odrzuca zgłoszenie, szczególnie jeśli przesłane CV analizuje automat, sztuczna inteligencja. Popracowaliśmy nad CV wyżej wymienionego pana, wpisaliśmy brakujące informacje i kandydat znalazł pracę.

Rekrutacja jest naprawdę trudnym procesem - mówi Artur Dzięgielewski (fot. Shutterstock)

Zakładam, że dla rekrutera sytuacja, w której dostaje 50 zgłoszeń i nikt nie pasuje, to powód do frustracji.

Oczywiście. Jeśli dostajemy 50 aplikacji, analizujemy je i okazuje się, że pasują 2-3 kandydatury, to zaczynamy się zastanawiać, o co chodzi. W pierwszej kolejności analizujemy ogłoszenie, sprawdzamy, czy jest dobre, rozmawiamy z portalami, które ogłoszenie publikują i wspólnie szukamy odpowiedzi.

Otwarcie przyznam, że ze względu na lata doświadczenia w obszarze rekrutacji trudno mnie zadziwić, choć czasem się zdarza. Natomiast rekruterów stawiających swoje pierwsze kroki w tej roli taka sytuacja rzeczywiście może frustrować.

Zobacz: To pytanie na rozmowie o pracę padnie na pewno. Lepiej nie oszukuj

Porozmawiajmy o dłuższych procesach rekrutacyjnych. One nie mogą trwać w nieskończoność. Jeśli potrzebujemy pracownika na konkretne stanowisko, to prędzej czy później będziemy musieli kogoś zatrudnić. Czy problemy z dostępnością kandydatów sprawią, że firmy będą zmuszone zatrudniać nie do końca odpowiednie osoby?

Wątpię. Podam przykład z obszaru rekrutacji programistów. Aktualnie prowadzę rekrutację, w której szukam programistów na poziomie mid/senior. Dziś na rynku pracy najczęściej dostępni są juniorzy, to są często osoby rozpoczynające karierę zawodową lub kandydaci, którzy się przekwalifikowali. Firmy nie zawsze chcą ich zatrudniać, bo tacy kandydaci nie spełniają ich oczekiwań, głównie za względu na brak doświadczenia. I niejednokrotnie do skutku szukają odpowiednich kandydatów.

W SmartLunch stawiamy również na takich kandydatów -mam na myśli juniorów. Dlaczego? Jeżeli nie spełniają 100 proc. naszych oczekiwań, ale doskonale wpisują się w nasz system wartości, przejawiają chęć rozwoju i uczenia się, inwestujemy w ich szkolenie. Póki co dobrze nam się to sprawdza. Co więcej, szansę na przekwalifikowanie i zmianę działu otrzymują także nasi pracownicy; z wewnętrznymi rekrutacjami mamy pozytywne doświadczenia.

Wbiję też kij w mrowisko, ale prawda jest taka, że rekruterzy pomijają i nie zapraszają do procesów rekrutacyjnych osób 50+. To kandydaci, którzy mają świetne kompetencje, są chętni do pracy i jednocześnie tej pracy szukają bardzo długo. Często w mediach społecznościowych otwarcie komunikują, że doświadczają dyskryminacji ze względu na wiek. Myślę, że w świetle wciąż starzejącego się społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy wkrótce firm nie będzie stać na to, aby ignorować tę grupę wiekową. Świadome organizacje, które promują zarządzanie różnorodnością, już dziś stawiają na doświadczonych pracowników, którzy wbrew powszechnie panującej opinii są doskonale zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami i chętnie się uczą. Bardzo sobie życzę zmiany w tym obszarze, ale wiem, że to długotrwały proces.

Zobacz: Musimy zwiększyć aktywność, a robimy wszystko, by nie opłacało się pracować