Mają ogromny problem z rekrutacją. Jest gorzej niż w IT

Skala niedoboru kandydatów w logistyce jest nawet większa niż w przypadku specjalistów z branży IT. Jak szacują eksperci Manpower, stopień rywalizacji o kadry pomiędzy pracodawcami, jest obecnie na rekordowym poziomie.

Brak wystarczającej liczby pracowników logistycznych odczuwany jest zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jak wynika z raportu „Niedobór talentów”, ManpowerGroup, w obu przypadkach to właśnie ta grupa zawodowa otwiera listę stanowisk, które najtrudniej jest obsadzić nowymi pracownikami.

Polscy przedsiębiorcy działający w obszarze logistyki deklarują, że szczególnym wyzwaniem jest dla nich pozyskanie magazynierów, operatorów wózków widłowych, bocznych oraz wysokiego składu - takie wnioski płyną z badania „Logistyka w Polsce”, przeprowadzonego przez ManpowerGroup i Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania.

Pracodawcy z branży logistycznej odczuwają również niedobór inżynierów, kierowników zarządzających zespołami, a także ekspertów, takich jak spedytorzy czy specjaliści ds. zarządzania stockiem, jakością, eksportem czy też gospodarką magazynową.

- Logistyka to jedna z branż, która niezależnie od pandemii, a czasem nawet za jej sprawą, odnotowuje najbardziej dynamiczne wzrosty i nabiera coraz większego znaczenia. Dodatkowo spektrum obowiązków tak zwanych logistyków jest bardzo szerokie, począwszy od planowania zapasów, poprzez koordynację pracy magazynu, operowanie wózkiem widłowym, aż do planowania i realizacji transportu. Tak szeroki wachlarz zadań już wprost przekłada się na istotną liczbę osób w każdym przedsiębiorstwie, zajmujących się logistyczną obsługą przepływów - mówi Marta Cudziło, kierownik Centrum Logistyki w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Logistyki i Magazynowania.

Czy niektóre z wymienionych obszarów logistyki mogą być obsługiwane przez sztuczną inteligencję, roboty czy autonomiczne pojazdy? Czy obserwowana cyfryzacja logistyki zmniejszy zapotrzebowanie na pracowników logistyki? Według Marty Cudziło - absolutnie nie.

- Ogromne znaczenie logistyki dla właściwego funkcjonowania handlu, w parze z wielością działań, jakie obejmuje logistyka, w zasadzie są gwarantem co najmniej niemalejącego zapotrzebowania na pracowników w tej dziedzinie. Trendy rozwoju logistyki, takie jak cyfryzacja czy automatyzacja, nie zastopują tego zapotrzebowania, ale wpłyną na pewną modyfikację kompetencji wymaganych od logistyka: konieczne będzie doświadczenie, specjalizacja i umiejętność korzystania z technologii. Te cechy są w cenie, i to coraz wyższej - dodaje Marta Cudziło.

Polscy przedsiębiorcy działający w obszarze logistyki deklarują, że szczególnym wyzwaniem jest dla nich pozyskanie magazynierów, operatorów wózków widłowych, bocznych oraz wysokiego składu (Fot. PAP/DPA/Jens Büttner)

Katarzyna Pączkowska, dyrektor rekrutacji stałej w Manpower, potwierdza, że wraz ze znaczącym wzrostem sektora e-commerce w Polsce oraz idącym z nim w parze rozwojem logistyki i magazynowania obserwujemy większe zapotrzebowanie pracodawców z tych branż na pracowników wysoko wykwalifikowanych.

- Poszukiwani są specjaliści o profilu technicznym i inżynieryjnym, z doświadczeniem we wprowadzaniu optymalizacji oraz automatyzacji łańcucha dostaw. Rosnący popyt na powierzchnie magazynowe przekłada się na rywalizację o ekspertów z obszaru zarządzania nieruchomościami. Pracodawcy z sektora logistyki nieustannie poszukują również osób na stanowiskach spedycyjnych i liderskich. Niewątpliwie pracownicy o bogatym doświadczeniu zawodowym i unikatowych, kluczowych dla branży umiejętnościach rozumieją swoją mocną pozycję na rynku pracy, co przekłada się na stale rosnące oczekiwania finansowe, prezentowane w momencie rozważania zmiany pracy - komentuje Pączkowska.

Również eksperci Gremi Personal podkreślają, że pojawiają się nowe oferty pracy tymczasowej dla magazynierów, pakowaczy, kierowców, kurierów, operatorów wózków widłowych. Wakaty będą nie tylko w okresie przedświątecznym, ale i w 2022 r.

Centrum Analityczne Gremi Personal zaobserwowało 40-proc. wzrost w porównaniu do roku ubiegłego na zapotrzebowanie pracowników ze Wschodu w tych branżach. Stawki godzinowe brutto dla prac przedświątecznych są o ok. 10 proc. wyższe niż rok wcześniej i wahają się pomiędzy 20 a 25 zł brutto.

- Jeszcze na początku 2020 roku zapotrzebowanie na pracowników w branży logistycznej i e-commerce było na przeciętnym poziomie, prawdziwy boom nastąpił w momencie wdrożenia pierwszych obostrzeń związanych z pandemią. Wówczas ilość wakatów na stanowiska związane z branżą logistyczną i e-commerce wzrosła o prawie 200 proc. Brakowało rąk do pracy, ale był problem związany z przekraczaniem granicy i obowiązkiem odbywania kwarantanny, co wydłużało czas oczekiwania na pracowników. W 2021 tendencja wzrostowa się utrzymała, branża już od września przygotowuje się na wzmożony ruch około świąteczny, zapotrzebowanie na pracowników ze Wschodu wzrosło o 40 proc. w porównaniu do roku ubiegłego - wskazuje Tomas Bogdevic, CEO agencji zatrudnienia Gremi Personal.

Pieniądze największym wyzwaniem w rekrutacji

Wśród największych wyzwań, które są przeszkodą na drodze do pozyskiwania nowych talentów, znajdują się zbyt wysokie oczekiwania finansowe przyszłych pracowników (61 proc.) oraz deficyt kandydatów na rynku (58 proc.).

Organizacje wspominają również o braku wystarczającego doświadczenia zawodowego kandydatów (44 proc.), braku wymaganych kompetencji twardych (33 proc.) oraz niechęci do zmiany pracy w trakcie pandemii (22 proc.). Niemal co piąta firma (18 proc.) mówi o braku wymaganych kompetencji miękkich u pracowników, a co szósta (17 proc.) o problemach wynikających ze specyfiki firmy, np. lokalizacji.

Najmniej, bo 7 proc. pracodawców wskazuje na zbyt wysokie oczekiwania kandydatów względem benefitów pozapłacowych.

- Firmy w obszarze logistyki mierzą się z dodatkowym wyzwaniem, jakim jest konieczność zatrudnienia i wdrożenia w krótkim czasie dużej liczby pracowników. Dotyczy to zrekrutowania pracowników podstawowych, na okres sezonowego szczytu. Dodatkową trudnością jest fakt, że logistyka traktowana jest jako sektor, który daje zatrudnienie na chwilę i wymaga intensywnej pracy oraz osiągania wysokich wyników. To jednak obszar, który długofalowo daje bardzo duże możliwości rozwoju ze względu na jego dynamiczny rozwój, który w dalszym ciągu będzie postępował – zaznacza Kamil Sadowniczyk, dyrektor w Manpower.

- Skala rywalizacji pomiędzy pracodawcami, którą widzimy na rynku, jest na rekordowym poziomie. Jeśli połączymy obecne zapotrzebowanie na kadry, rosnącą inflację oraz niski poziom bezrobocia, to możemy oczekiwać rosnącej presji płacowej. Najlepszym sposobem na to, by wygrywać w walce o kandydatów na stanowiska dotknięte największym niedoborem, czyli magazyniera i operatora wózka widłowego, jest zagwarantowanie możliwe najlepszych warunków pracy i atrakcyjnych warunków zatrudnienia. Z drugiej strony kampanie rekrutacyjne powinny być prowadzone w sposób przemyślany, z odpowiednim wyprzedzeniem i komunikacją, pozwalającą budować pozytywny wizerunek pracodawcy na lokalnym rynku – podsumowuje Kamil Sadowniczyk.

Wśród największych wyzwań, które są przeszkodą na drodze do pozyskiwania nowych talentów, znajdują się zbyt wysokie oczekiwania finansowe przyszłych pracowników oraz deficyt kandydatów na rynku (fot. PTWP)

Praca do wykonania

Aby przyciągnąć nowe pokolenie logistyków, branża musi zacząć się wyróżniać, kierować odpowiednie komunikaty, ważne dla potencjalnych pracowników – w przeciwnym razie istnieje duże ryzyko utraty ich na rzecz innych sektorów.

Według ekspertów C.H Robinson istnieją dwie istotne kwestie, które mogły spowodować małe zainteresowanie pracą w tej branży - jej wizerunek i sam proces rekrutacji młodych ludzi posiadających umiejętności cyfrowe. Logistyka wciąż przywołuje na myśl obrazy ciężarówek i magazynów, podczas gdy w rzeczywistości sektor ten wymaga wielu nowych, zaawansowanych technologicznie rozwiązań, takich jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy, roboty, automatyzacja czy analizy predykcyjne.

- Jest to czas, kiedy pokolenie Z (ludzie urodzeni między 1995 a 2010 okiem) po raz pierwszy wkracza na rynek pracy. Najwyższa pora, aby zaprezentować młodej generacji ogromne możliwości, jakie daje zawód logistyka. To między innymi bycie częścią zespołów projektowych opracowujących i wdrażających najnowocześniejsze technologie lub pracujących nad inicjatywami, które minimalizują wpływ transportu na planetę. Warto przedstawiać tematy, które trafią do nowego pokolenia doświadczonych cyfrowo i świadomych społecznie studentów przechodzących przez nasze systemy edukacji - uważa Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.

E-commerce kwitnie

Warto przypomnieć, że w 2020 roku Polacy dokonali zakupów online za ponad 15,3 mld euro, co oznacza wzrost o 31,4 proc. w stosunku do roku 2019. Według badań organizacji eCommerce Europe Polska miała najwyższy wzrost w całej Europie. Prognozuje się, iż wysokie tempo wzrostu e-handlu w Polsce utrzyma się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Z analizy przeprowadzonej przez PwC wynika, że w 2026 r. wartość brutto polskiego rynku handlu e-commerce osiągnie poziom 162 mld zł. Oznacza to średnioroczny wzrost o 12 proc.

Najszybciej będzie rosła sprzedaż produktów spożywczych oraz z segmentu zdrowia i urody. Wraz z coraz szybszym rozwojem e-commerce widać dynamiczny wzrost branży logistycznej. Powstają kolejne wielkopowierzchniowe hale magazynowe, a firmy kurierskie przeżywają rozkwit, rośnie więc zapotrzebowanie na pracowników, którzy obsłużą poszczególne procesy.