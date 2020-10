MAHLE Behr zatrudni 150 osób. Oferuje płatne przyuczenie i szkolenia

Zlokalizowana w centrum Ostrowa Wielkopolskiego firma MAHLE Behr poszukuje chętnych do pracy na produkcji oraz operatorów wózków widłowych z uprawnieniami UDT.

W zakładzie pracuje obecnie około 2500 pracowników. Firma ogłosiła właśnie rekrutacje kolejnych 150 osób. (Fot. shutterstock)

MAHLE w Ostrowie Wielkopolskim specjalizuje się w produkcji modułów chłodzenia do samochodów spalinowych, hybrydowych i elektrycznych.

W zakładzie pracuje obecnie około 2500 pracowników. Firma ogłosiła właśnie rekrutacje kolejnych 150 osób.

Poszukiwani są chętni do pracy na produkcji oraz operatorzy wózków widłowych z uprawnieniami UDT.

- Zapotrzebowanie na pracowników to efekt zwiększenia zamówień i zintensyfikowania procesów produkcyjnych. W związku z tym zakład w Ostrowie Wielkopolskim otwiera nową halę produkcyjną, gdzie kandydaci mogą liczyć na stabilne i długoterminowe zatrudnienie. Pracownicy mają możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, ucząc się wykorzystywania nowoczesnych technologii, co podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy - mówi Kamil Sadowniczyk, dyrektor ds. rozwiązań on site w Manpower.

Firma zatrudni osoby do pracy na produkcji oraz operatorów wózków widłowych z uprawnieniami UDT. Chętnym do pracy, którzy nie mają doświadczenia w tym zakresie zapewnia pełne przyuczenie i niezbędne szkolenia. Praca w MAHLE Behr jest organizowana w systemie trzyzmianowym, w oparciu o umowę o pracę, z wynagrodzeniem ponad 3 tys. zł brutto po okresie wdrożenia. Ponadto pracownicy mogą liczyć na miesięczną premię wynikową, a osobom podejmującym pracę w systemie czterobrygadowym przysługuje dodatek. W ramach rozwoju zatrudnieni mogą nieodpłatnie korzystać z platformy do nauki języków obcych, awansować na stanowiska wyspecjalizowane, na przykład: lider, technik lub przejść z działu produkcji do wewnętrznych struktur firmy.

Zdzisław Kujawa, dyrektor MAHLE Behr, podkreśla, że cały proces rekrutacji i oswajania się z nowym miejscem pracy przebiega z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

- Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najwyższym priorytetem, dlatego wprowadziliśmy szereg środków i procedur ochronnych w celu minimalizacji ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przy wejściu do firmy medyczna bramka dokonuje pomiaru temperatury, każdy pracownik otrzymuje maseczkę, a tam gdzie jest to konieczne również przyłbicę. Na terenie zakładu rozmieszczone są dozowniki ze środkiem dezynfekującym. Posiłki wydawane są w zamkniętych, jednorazowych pojemnikach, powierzchnie są na bieżąco dezynfekowane, a w razie potrzeby dokonywane jest również ozonowanie. Zakład pracy w Ostrowie jest w stałym kontakcie z lokalnym sanepidem i laboratorium realizującym na nasze zlecenie testy na COVID-19, jeśli sytuacja tego wymaga - podkreśla Zdzisław Kujawa.

Warto przypomnieć, że w końcu września 2020 w urzędach pracy zarejestrowanych było 1023,7 tys. bezrobotnych, tj. mniej niż w sierpniu 2020 (o 4,2 tys., tj. o 0,4 proc.), ale więcej niż we wrześniu 2019 roku (o 172,5 tys., tj. o 20,3 proc.). Zdaniem Moniki Kurtek, głównego ekonomisty Banku Pocztowego, do spadku liczby bezrobotnych mogły się przyczynić zwiększone prace sezonowe w rolnictwie czy sadownictwie. - W październiku, w normalnych okolicznościach, bezrobocie jeszcze także spadało w ostatnich latach, ale w tym roku sytuacja gospodarcza jest diametralnie inna i liczba bezrobotnych może już nieco wzrosnąć - komentuje. Jak dodaje, wzbierająca w szybkim tempie druga fala pandemii koronawirusa, znacznie większa niż pierwsza, wprowadzone już restrykcje i czekające gospodarkę kolejne obostrzenia, będą odbijać się na rynku pracy. - To, jak duże piętno odciśnie druga fala pandemii na rynku pracy, znowu zależeć będzie od skali pomocy publicznej. Wydaje się jednak, że wzrost bezrobocia staje się nieunikniony. Na koniec 2020 roku stopa bezrobocia osiągnie maksymalnie 7 procent, prawdopodobnie znajdzie się pomiędzy 6,5-6,9 procent. W przyszłym roku natomiast bezrobocie będzie w mojej ocenie rosnąć i na koniec 2021 r. stopa bezrobocia może znaleźć się w okolicach 7,5 procent - prognozuje Kurtek.

